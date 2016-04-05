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Додано: Суб 19 бер, 2022 08:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Есть сообщения что рашисты строят пантонный мост через Припять в р-не Лельчинского р-на. Если так то готовится наступление на линии Овруч-Белокоровичи. Только одно не пойму. Зачем им эта переправа, если с Мозыря есть туда прямая дорога, без всяких переправ? Сами себе создают трудности?
Додано: Суб 19 бер, 2022 08:49
командир парадов всё (как Остап Бендер)
-принимал парад Победы в Южно-Сахалинске в звании генерал-майора[11].
-командовал Парадом Победы в Новосибирске
очередной "русский" мордвин
Додано: Суб 19 бер, 2022 08:52
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 08:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 19 бер, 2022 08:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вчора Зеленський заявив про необхідність припинення війни та початок реальних переговорів, Подоляк заявив, що для того потрібно кілька тижнів, напевне вже є якісь суттєві зрушення в цьому плані і не забуваємо про Китай, там по меншій мірі примус до нейтралитету від США.
Додано: Суб 19 бер, 2022 08:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Витер
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 19 бер, 2022 09:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 19 бер, 2022 08:57
Сбой
Востаннє редагувалось juristkostya в Суб 19 бер, 2022 08:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 19 бер, 2022 08:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пуйлу нічого цього не треба. Санкції повертають країну в улюблений совок, лугандон розширений до Дніпра, половина населення підтримують війну. Для чого йому щось змінювати?
Додано: Суб 19 бер, 2022 09:05
Конкретный кейс, в буче остались десятки тысяч мирных жителей которые не успели эвакуироваться (автобусы на киев перестали ходить в начале марта, примерно тогда же исчезло топливо на АЗС), люди сидят без воды, света, газа, тепла, э/э и связи. При этом орки периодически кого то расстреливают, и тут бучане читают излишний оптимизм по ссылке выше (о том что на правом берегу враг откинут на 70 км), на радостях выходят на улицу, садиться в свои авто... и получают автоматную очередь.
Излишний оптимизм точно полезен?
Додано: Суб 19 бер, 2022 09:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Для нього є небезпека отримання ЗСУ ПРО ППО та літаків, перелому ходу війни і приниженого бігства "2-ї" армії світу, пережити таке буде ой як не легко, а перемовини та заключення миру можна перевести в легеньке - ми снова пабєділі
Додано: Суб 19 бер, 2022 09:08
Хорошо что Вы такой оптимист, но и шапкозакидательство не лучший союзник.
К сожалению орки понемногу учатся воевать, так что и сотня сейчас уже много.
На всем южном фронте оптимизма мало. В Мариуполе большая Ж... Более того если орки возьмут Мариуполь, они высвободят огромные силы и пойдут дальше. Там и так ситуация тяжелая Северодонецк, Лисичанск. Плюс, думаю, будут наступать на Запорожье. А контексте тех 10 дней о которых все говорят. Тут некоторые великие полководцы уверены что нельзя окружить Киев. Не буду здесь разводить панику, но если они смогут пройти с Юга до Киева за это время, то вполне способны окружить Киев. Единственное немного успокою. Зная как все делается в оркостане, шансов у них для этого мало. Но если наладят логистику из дыры, то теоретически шансы есть. Кроме того даже окружение Киева не значит его сдача. Во-первых в Киеве накоплены огромные силы, во-вторых они всегда будут бояться что мы ударим с Запада в спину. Думаю поэтому и концентрируют сейчас ударную группу в лельчинском р-не. Я уже говорил, меня так же беспокоит тот момент что нет никакой инфы о ситуации на участке Столин-Брест. То что там стоят какие то белорусские войска это не о чем. Здесь или фюрер надеялся что Лукашенко вступит в войну своими силами, или же договоренность была предоставить исключительно гомельскую область в виде плацдарма, или все таки есть вариант похуже.
Востаннє редагувалось otg в Суб 19 бер, 2022 09:12, всього редагувалось 1 раз.
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