Додано: Суб 19 бер, 2022 09:08

prodigy написав: как я реально вижу картину (не имея полноценной информации)-основные пути для наступления орков прикрыты , почти везде мы даем им достойный отпор как я реально вижу картину (не имея полноценной информации)-основные пути для наступления орков прикрыты , почти везде мы даем им достойный отпор

к сожалению для нас уже не будет по 500-1000 убитых врагов ежедневно (потому что война перешла в позиционную стадию), но по соточке 200х вполне реально (особенно в Мариуполе), где орки лезут на рожон.

очень переживаю за Мариуполь-сколько еще сил и патронов у наших защитников



Хорошо что Вы такой оптимист, но и шапкозакидательство не лучший союзник.К сожалению орки понемногу учатся воевать, так что и сотня сейчас уже много.На всем южном фронте оптимизма мало. В Мариуполе большая Ж... Более того если орки возьмут Мариуполь, они высвободят огромные силы и пойдут дальше. Там и так ситуация тяжелая Северодонецк, Лисичанск. Плюс, думаю, будут наступать на Запорожье. А контексте тех 10 дней о которых все говорят. Тут некоторые великие полководцы уверены что нельзя окружить Киев. Не буду здесь разводить панику, но если они смогут пройти с Юга до Киева за это время, то вполне способны окружить Киев. Единственное немного успокою. Зная как все делается в оркостане, шансов у них для этого мало. Но если наладят логистику из дыры, то теоретически шансы есть. Кроме того даже окружение Киева не значит его сдача. Во-первых в Киеве накоплены огромные силы, во-вторых они всегда будут бояться что мы ударим с Запада в спину. Думаю поэтому и концентрируют сейчас ударную группу в лельчинском р-не. Я уже говорил, меня так же беспокоит тот момент что нет никакой инфы о ситуации на участке Столин-Брест. То что там стоят какие то белорусские войска это не о чем. Здесь или фюрер надеялся что Лукашенко вступит в войну своими силами, или же договоренность была предоставить исключительно гомельскую область в виде плацдарма, или все таки есть вариант похуже.