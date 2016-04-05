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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 452453454455456457>
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:10

  Alex2007 написав:

есть метод подсчетов (с точностью +/-10%)

https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 49906.html

Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.



Устенко, радник президента, уже через первую неделю войны насчитал 100 млрд, а еще через пару дней сказал, что "уже в несколько раз больше". В мин.экономике вместе со Шмыгалем на днях насчитали что-то около 565 млрд.
А Киевская школа экономики - 62.6, что очень странно как для КШЭ, поскольку они там обычно в своей отдельной реальности живут :twisted:
На этом фоне 565 млрд - это вообще какие-то космические и левые цифры и выглядит как попытка накрутить счетчик. :twisted: Цель - выйти на цифру, бОльшую чем звр рф, чтоб потом было что выторговать.
Хз - может и правильно: получат, например, 50 млрд репараций - уже хорошо, а так было бы 10, например. :roll:


565 млрд -гривен было 10дней назад, 62,6 млрд долл

-во первых данные о разрушениях постоянно уточняются, к тому же не все известно подробно о характере разрушений когда армия отступила

-во второрых если хотите прискребаться к цифрам, то это вас далеко не красит

-когда Украина будет в Гаагском трибунале предъявлять свои "разрушения" и свой ущерб от военных действий (их еще раз будут проверять/перепроверять и цифры будут сопоставими, но отличаться у разных сторон),

это междунарожная практика, так было и по СССР(урон нанесенный Германией)
и по многим другим конфликтам(войнам)-как то Югославия, Ливия, Сирия, Ирак итд


был вопрос-как подсчитать убытки-я ответил, что есть давно разработанная международная метода
давайте прекратим дискуссию на эту тему вообще, не ко времени это
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:есть вариант похуже.
что оттуда ударят по западной и лишнего резерва не будет?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Василь-Рівне написав:Ну наплутали журналісти трішки правий берег з лівим, та й все, таке буває.


даже мэр города путается до сих пор (это сложно для людей, которые не могут читать карту)
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:13

  vitaliian написав:
  otg написав:есть вариант похуже.
что оттуда ударят по западной и лишнего резерва не будет?
Нет, я имел ввиду тактический ядерный удар. Надо смотреть правде в глаза.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:21

Пару недель назад форумные стратеги кричали о том, как правильно и дальновидно с нашей стороны было не иметь рубежей обороны на Перекопе

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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Нет, я имел ввиду тактический ядерный удар. Надо смотреть правде в глаза.

Тут не все так просто, після цього реакція світу, США, Європи може бути адекватною, принаймні як мінімум в плані закриття неба, а Україну це не зламає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Василь-Рівне написав:Для нього є небезпека отримання ЗСУ ПРО ППО та літаків, перелому ходу війни і приниженого бігства "2-ї" армії світу, пережити таке буде ой як не легко, а перемовини та заключення миру можна перевести в легеньке - ми снова пабєділі

Поки ми не виб'ємо орків з під Києва, він і не почухається, буде розширювати лугандон, де зможе, а потім може погодитись на перемир'я, щоб закріпитись.
Зрештою, він буде змушений відкотитись назад, тільки ми за це дорого заплатимо, а їх втрати нікого не цікавлять.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:24

  Василь-Рівне написав:
  prodigy написав:для чего Бен Ходжес (а он всегда выступал за Украину) говорит про 10 дней:

Вчора Зеленський заявив про необхідність припинення війни та початок реальних переговорів, Подоляк заявив, що для того потрібно кілька тижнів, напевне вже є якісь суттєві зрушення в цьому плані і не забуваємо про Китай, там по меншій мірі примус до нейтралитету від США.


это дипломатический ход (сигнал всему миру-Украина хочет остановить войну) и не более того

"посмотреть в глаза Путину" -этого уже нет, сложить оружие и сдаться в плен -тем более
будем продолжать воевать и призывать весь мир -остановить войну (т.е остановить Путина), по другому никак не получиться

все эти перемирия (их еще пока не было)-для одной цели -перегруппироваться, подвести резервы (если найдут), снаряды (пока еще есть), топливо/продовольствие и орки будут наступать дальше, а если нет возможности наступать-тогда обстрелы ракетами, бомбить, накрывать РЗСО

суттєві зрушення в цьому плані-дипломатическое клише (пока прогресс только по зеленым коридорам, остальное от лукавого)

Китай и его участие/не участие в военной и экономической помощи-надо подождать (идут переговоры), вчера 1ч50минут Байден говорил с Си



с 11й минуты внимательно
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:27

  juristkostya написав:Пару недель назад форумные стратеги кричали о том, как правильно и дальновидно с нашей стороны было не иметь рубежей обороны на Перекопе

Бутусов задаёт вопросы:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... e=timeline
Про войну все говорили, но никто не верил. Что то там делалось на границе с Крымом, но весьма примитивно. И получилось как всегда, нас застали врасплох. Одно могу успокоить, если мы выстоим, то границы будут укреплены не по децки. И там не будет стоять горстка погранцов, которые ничего не могут сделать против многотысячной армии и тысячам тяжелой техники.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:28

  Василь-Рівне написав:
  otg написав:Нет, я имел ввиду тактический ядерный удар. Надо смотреть правде в глаза.

Тут не все так просто, після цього реакція світу, США, Європи може бути адекватною, принаймні як мінімум в плані закриття неба, а Україну це не зламає.
Вы знаете, я уже давно не верю что импотентное НАТО и после этого что то сделает.
otg
 
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