Alex2007 написав:



есть метод подсчетов (с точностью +/-10%)



https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 49906.html



Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.

Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол. есть метод подсчетов (с точностью +/-10%)Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.

Устенко, радник президента, уже через первую неделю войны насчитал 100 млрд, а еще через пару дней сказал, что "уже в несколько раз больше". В мин.экономике вместе со Шмыгалем на днях насчитали что-то около 565 млрд.А Киевская школа экономики - 62.6, что очень странно как для КШЭ, поскольку они там обычно в своей отдельной реальности живутНа этом фоне 565 млрд - это вообще какие-то космические и левые цифры и выглядит как попытка накрутить счетчик.Цель - выйти на цифру, бОльшую чем звр рф, чтоб потом было что выторговать.Хз - может и правильно: получат, например, 50 млрд репараций - уже хорошо, а так было бы 10, например.