vitaliian написав: Я не сею панику, просто излишний оптимизм меня бесит
это тождественно-сеять панику )
Конкретный кейс, в буче остались десятки тысяч мирных жителей которые не успели эвакуироваться (автобусы на киев перестали ходить в начале марта, примерно тогда же исчезло топливо на АЗС), люди сидят без воды, света, газа, тепла, э/э и связи. При этом орки периодически кого то расстреливают, и тут бучане читают излишний оптимизм по ссылке выше (о том что на правом берегу враг откинут на 70 км), на радостях выходят на улицу, садиться в свои авто... и получают автоматную очередь.
Излишний оптимизм точно полезен?
не правом , а на левом
перед тем как садиться в свои авто (если они еще есть) надо предварительно сделать разведку пешком, на авто всегда реагируют автоматной очередью
для начала надо послать старушку/деда на разведку , а вообще если нет света/связи/интернета-как жители Бучи узнали, что город освобожден? вот то то и оно
prodigy написав: все эти перемирия (их еще пока не было)-для одной цели -перегруппироваться, подвести резервы (если найдут), снаряды (пока еще есть), топливо/продовольствие и орки будут наступать дальше, а если нет возможности наступать-тогда обстрелы ракетами, бомбить, накрывать РЗСО
надо учитывать, что возможности для пополнения у нас сейчас лучше (РФ до сих пор не объявила мобилизацию), расстояния для подтягивания резервов в разы меньше. Поэтому, условная неделя перемирия нам сейчас очень кстати. Тот же Мариуполь эвакуировать, как минимум.
GALeon написав:Офіс Президента: Порошенко спровокував війну тим, що вніс членство в НАТО в Конституцію
Не смішить - прочитайте басню Крилова вовк та ягня, хоча ... я процитую, після доводів овечки до вовка, що вона якби мирна і нічим йому не загрожує, той відповів просто : твоя віна лішь в том, что хочется мнє кушать. Аналогія ніяка не виникає? Га?