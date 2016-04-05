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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 453454455456457>
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:29

  vitaliian написав:
  prodigy написав:
  vitaliian написав:
Я не сею панику, просто излишний оптимизм меня бесит


это тождественно-сеять панику
)

Конкретный кейс, в буче остались десятки тысяч мирных жителей которые не успели эвакуироваться (автобусы на киев перестали ходить в начале марта, примерно тогда же исчезло топливо на АЗС), люди сидят без воды, света, газа, тепла, э/э и связи. При этом орки периодически кого то расстреливают, и тут бучане читают излишний оптимизм по ссылке выше (о том что на правом берегу враг откинут на 70 км), на радостях выходят на улицу, садиться в свои авто... и получают автоматную очередь.

Излишний оптимизм точно полезен?


не правом , а на левом

перед тем как садиться в свои авто (если они еще есть) надо предварительно сделать разведку пешком, на авто всегда реагируют автоматной очередью

для начала надо послать старушку/деда на разведку ,
а вообще если нет света/связи/интернета-как жители Бучи узнали, что город освобожден? вот то то и оно
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:30

  Василь-Рівне написав: Ну наплутали журналісти трішки правий берег з лівим, та й все, таке буває.
весь интернет об этом пишет
https://www.google.com/search?q=%D0%90% ... UTF-8#ip=1
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:33

  otg написав:
  vitaliian написав:
  otg написав:есть вариант похуже.
что оттуда ударят по западной и лишнего резерва не будет?
Нет, я имел ввиду тактический ядерный удар. Надо смотреть правде в глаза.


не надо нагнетать с ЯО, иначе к чему тогда все наши смерти.
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 19 бер, 2022 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Офіс Президента: Порошенко спровокував війну тим, що вніс членство в НАТО в Конституцію

https://m.censor.net/ua/news/3326660/of ... stytutsiyu
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:34

  prodigy написав:как жители Бучи узнали, что город освобожден
вам скинуть скриншоты как быстро эта новость облетела бучанские Вайбер группы? Дойдет и до Бучи там освобождения ждут как прихода Христа.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:35

  vitaliian написав:
  Василь-Рівне написав: Ну наплутали журналісти трішки правий берег з лівим, та й все, таке буває.
весь интернет об этом пишет
https://www.google.com/search?q=%D0%90% ... UTF-8#ip=1


информация часто тиражируется (даже с грамматическими ошибками) как на пример вчера (в слове в вместо 3 стоит Х (на квале они рядом)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:41

  GALeon написав:Офіс Президента: Порошенко спровокував війну тим, що вніс членство в НАТО в Конституцію

https://m.censor.net/ua/news/3326660/of ... stytutsiyu

Позитивні ролики в нього краще виходили. Скоро добалакається, як лавров, що це ми самі на себе напали.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:41

  prodigy написав:
все эти перемирия (их еще пока не было)-для одной цели -перегруппироваться, подвести резервы (если найдут), снаряды (пока еще есть), топливо/продовольствие и орки будут наступать дальше, а если нет возможности наступать-тогда обстрелы ракетами, бомбить, накрывать РЗСО
надо учитывать, что возможности для пополнения у нас сейчас лучше (РФ до сих пор не объявила мобилизацию), расстояния для подтягивания резервов в разы меньше.
Поэтому, условная неделя перемирия нам сейчас очень кстати. Тот же Мариуполь эвакуировать, как минимум.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Офіс Президента: Порошенко спровокував війну тим, що вніс членство в НАТО в Конституцію

Не смішить - прочитайте басню Крилова вовк та ягня, хоча ... я процитую, після доводів овечки до вовка, що вона якби мирна і нічим йому не загрожує, той відповів просто : твоя віна лішь в том, что хочется мнє кушать. Аналогія ніяка не виникає? Га?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:44

  GALeon написав:Офіс Президента: Порошенко спровокував війну тим, що вніс членство в НАТО в Конституцію

https://m.censor.net/ua/news/3326660/of ... stytutsiyu


комент под сообщением набрал 111 лайков
Люся опять обосралась

а мне кажется, что причина войны (и это высказывали многие аналитики)-в личной обиде Путина на Украину, особенно после прошлого года (этот клип смотрю каждый вечер перед сном и после пробуждения)

prodigy
 
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