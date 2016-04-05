prodigy написав: не надо нагнетать с ЯО, иначе к тогда все наши смерти.
Я не нагнетаю, но еще раз, надо трезво оценивать ситуацию. Начать войну было безумие, с каких Вы уверены что от маразматика не последует следующее? Надо быть готовым к любому развитию ситуации. Кстати, я бы на месте Зе задал этот вопрос западным партнерам. Как они себя поведут если маразматик применит ЯО? Пусть бы ответили.
prodigy написав: все эти перемирия (их еще пока не было)-для одной цели -перегруппироваться, подвести резервы (если найдут), снаряды (пока еще есть), топливо/продовольствие и орки будут наступать дальше, а если нет возможности наступать-тогда обстрелы ракетами, бомбить, накрывать РЗСО
надо учитывать, что возможности для пополнения у нас сейчас лучше (РФ до сих пор не объявила мобилизацию), расстояния для подтягивания резервов в разы меньше. Поэтому, условная неделя перемирия нам сейчас очень кстати. Тот же Мариуполь эвакуировать, как минимум.
prodigy написав: не надо нагнетать с ЯО, иначе к тогда все наши смерти.
Я не нагнетаю, но еще раз, надо трезво оценивать ситуацию. Начать войну было безумие, с каких Вы уверены что от маразматика не последует следующее? Надо быть готовым к любому развитию ситуации. Кстати, я бы на месте Зе задал этот вопрос западным партнерам. Как они себя поведут если маразматик применит ЯО? Пусть бы ответили.
отвечу: никак , выразят глубокую обеспокоеность есть угроза - нанесения удара по Польше тактическим ЯО -этот вариант сработает тогда, если у них возникнет коллапс с логистикой (а ну нас наоборот) и получив подкрепление в материальном плане ВСУ начнут активно теснить орков по всем фронтам
если НАТО и после этого будет терпилой, тогда весь этот союз можно считать законченными импотентами
prodigy написав: 565 млрд -гривен было 10дней назад, 62,6 млрд долл
-во первых данные о разрушениях постоянно уточняются, к тому же не все известно подробно о характере разрушений когда армия отступила
-во второрых если хотите прискребаться к цифрам, то это вас далеко не красит
-когда Украина будет в Гаагском трибунале предъявлять свои "разрушения" и свой ущерб от военных действий (их еще раз будут проверять/перепроверять и цифры будут сопоставими, но отличаться у разных сторон),
это междунарожная практика, так было и по СССР(урон нанесенный Германией) и по многим другим конфликтам(войнам)-как то Югославия, Ливия, Сирия, Ирак итд
был вопрос-как подсчитать убытки-я ответил, что есть давно разработанная международная метода давайте прекратим дискуссию на эту тему вообще, не ко времени это
во-вторых, я не пытаюсь "прискребаться к цифрам". меня больше удивило, то насколько у керманычей, которые подсчитывали, сильно разнятся оценки. Я и сам понимаю, что сколь-нибудь точную реальную цифру сейчас высчитать не получится.
prodigy написав: не надо нагнетать с ЯО, иначе к тогда все наши смерти.
я бы на месте Зе задал этот вопрос западным партнерам. Как они себя поведут если маразматик применит ЯО? Пусть бы ответили.
не нужно запад считать дураками, над этим работают (с бин ладеном, Милошевием и хусейном разобрались, 70 ти летнее пуйло не сильнее, чем коллективный запад), на момент цель запада не дать Украине проиграть, но и не дать Украине победить (это может спровоцировать применение яо). Поэтому самолёты не дали. Переговоры тоже нужны только чтобы затянуть время, ни к чему они не приведут, там жесткая клиника. Пуйло закрылся в бункере и никого не подпускает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 10:02, всього редагувалось 1 раз.
а Уляна Супрун ничего не сказала или Айварас Абромавичус
вы прекрасно понимаете, что репарации (вернее суды по ним ) займут от 5 до 10 лет
хотя есть надежда, что мир измениться после этой страшной войны (имею ввиду организацию ООН), надо создавать что-то более действенное , раз ее резолюции не имеют силу закона (который обязаны исполнять все страны), и выкинуть рашку из СовБеза
otg написав:Тут некоторые великие полководцы уверены что нельзя окружить Киев. Не буду здесь разводить панику, но если они смогут пройти с Юга до Киева за это время, то вполне способны окружить Киев
В Київ йде військова допомога і добровольці з усієї України і з усього світу. Може досить скиглити, а взяти в руки зброю і йти визволяти свою малу батьківщину? От кому треба допомога і варто хвилюватись, то це Донбасу, а не Києву.