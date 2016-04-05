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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 454455456457>
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:44

  prodigy написав:
не надо нагнетать с ЯО, иначе к тогда все наши смерти.
Я не нагнетаю, но еще раз, надо трезво оценивать ситуацию. Начать войну было безумие, с каких Вы уверены что от маразматика не последует следующее? Надо быть готовым к любому развитию ситуации. Кстати, я бы на месте Зе задал этот вопрос западным партнерам. Как они себя поведут если маразматик применит ЯО? Пусть бы ответили.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:46

  juristkostya написав:
  prodigy написав:
все эти перемирия (их еще пока не было)-для одной цели -перегруппироваться, подвести резервы (если найдут), снаряды (пока еще есть), топливо/продовольствие и орки будут наступать дальше, а если нет возможности наступать-тогда обстрелы ракетами, бомбить, накрывать РЗСО
надо учитывать, что возможности для пополнения у нас сейчас лучше (РФ до сих пор не объявила мобилизацию), расстояния для подтягивания резервов в разы меньше.
Поэтому, условная неделя перемирия нам сейчас очень кстати. Тот же Мариуполь эвакуировать, как минимум.


згоден
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:49

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Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 10:09, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:53

  otg написав:
  prodigy написав:
не надо нагнетать с ЯО, иначе к тогда все наши смерти.
Я не нагнетаю, но еще раз, надо трезво оценивать ситуацию. Начать войну было безумие, с каких Вы уверены что от маразматика не последует следующее? Надо быть готовым к любому развитию ситуации. Кстати, я бы на месте Зе задал этот вопрос западным партнерам. Как они себя поведут если маразматик применит ЯО? Пусть бы ответили.


отвечу: никак , выразят глубокую обеспокоеность
есть угроза - нанесения удара по Польше тактическим ЯО
-этот вариант сработает тогда, если у них возникнет коллапс с логистикой (а ну нас наоборот) и получив подкрепление в материальном плане ВСУ начнут активно теснить орков по всем фронтам

если НАТО и после этого будет терпилой, тогда весь этот союз можно считать законченными импотентами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:54

  prodigy написав:
565 млрд -гривен было 10дней назад, 62,6 млрд долл

-во первых данные о разрушениях постоянно уточняются, к тому же не все известно подробно о характере разрушений когда армия отступила

-во второрых если хотите прискребаться к цифрам, то это вас далеко не красит

-когда Украина будет в Гаагском трибунале предъявлять свои "разрушения" и свой ущерб от военных действий (их еще раз будут проверять/перепроверять и цифры будут сопоставими, но отличаться у разных сторон),

это междунарожная практика, так было и по СССР(урон нанесенный Германией)
и по многим другим конфликтам(войнам)-как то Югославия, Ливия, Сирия, Ирак итд


был вопрос-как подсчитать убытки-я ответил, что есть давно разработанная международная метода
давайте прекратим дискуссию на эту тему вообще, не ко времени это



во первых, всё-таки долларов. 3 дня назад.
https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/343 ... ardov.html
16.03.2022 03:02
не знаю, может он не туда глянул или оговорился - тут вопрос к Шмыгалю.

во-вторых, я не пытаюсь "прискребаться к цифрам".
меня больше удивило, то насколько у керманычей, которые подсчитывали, сильно разнятся оценки.
Я и сам понимаю, что сколь-нибудь точную реальную цифру сейчас высчитать не получится.

и в третьих, оценка потерь и восстановление займет продолжительное время. Даже Наталка Яресько сказала, что инвентаризация ущерба может занять несколько лет https://forbes.ua/ru/inside/tilki-inven ... 32022-4624.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:54

vitaliian
откуда лошадь?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Из "Эпицентра".
Как и это:
https://news.obozrevatel.com/society/uk ... a-foto.htm
Востаннє редагувалось wadimk в Суб 19 бер, 2022 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:59

  otg написав:
  prodigy написав:
не надо нагнетать с ЯО, иначе к тогда все наши смерти.
я бы на месте Зе задал этот вопрос западным партнерам. Как они себя поведут если маразматик применит ЯО? Пусть бы ответили.
не нужно запад считать дураками, над этим работают (с бин ладеном, Милошевием и хусейном разобрались, 70 ти летнее пуйло не сильнее, чем коллективный запад), на момент цель запада не дать Украине проиграть, но и не дать Украине победить (это может спровоцировать применение яо). Поэтому самолёты не дали. Переговоры тоже нужны только чтобы затянуть время, ни к чему они не приведут, там жесткая клиника. Пуйло закрылся в бункере и никого не подпускает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 10:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:02

Alex2007
Яресько ? кто это?

а Уляна Супрун ничего не сказала или Айварас Абромавичус

вы прекрасно понимаете, что репарации (вернее суды по ним ) займут от 5 до 10 лет

хотя есть надежда, что мир измениться после этой страшной войны (имею ввиду организацию ООН), надо создавать что-то более действенное , раз ее резолюции не имеют силу закона (который обязаны исполнять все страны), и выкинуть рашку из СовБеза
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Тут некоторые великие полководцы уверены что нельзя окружить Киев. Не буду здесь разводить панику, но если они смогут пройти с Юга до Киева за это время, то вполне способны окружить Киев

В Київ йде військова допомога і добровольці з усієї України і з усього світу. Може досить скиглити, а взяти в руки зброю і йти визволяти свою малу батьківщину?
От кому треба допомога і варто хвилюватись, то це Донбасу, а не Києву.
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