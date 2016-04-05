prodigy написав:

565 млрд -гривен было 10дней назад, 62,6 млрд долл-во первых данные о разрушениях постоянно уточняются, к тому же не все известно подробно о характере разрушений когда армия отступила-во второрых если хотите прискребаться к цифрам, то это вас далеко не красит-когда Украина будет в Гаагском трибунале предъявлять свои "разрушения" и свой ущерб от военных действий (их еще раз будут проверять/перепроверять и цифры будут сопоставими, но отличаться у разных сторон),это междунарожная практика, так было и по СССР(урон нанесенный Германией)и по многим другим конфликтам(войнам)-как то Югославия, Ливия, Сирия, Ирак итдбыл вопрос-как подсчитать убытки-я ответил, что есть давно разработанная международная метода, не ко времени это