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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 бер, 2022 10:07
всегда из окружения проще выходить по одиночке или малыми группами (2-3 человека),
во первых: легче обеспечить скрытность передвижения, во вторых мобильность (согласитесь, что колона из 10-20 машин имеет меньше шансов проскочить, чем 1 авто)
или пригнать 2 коровы реальнее, чем стадо из 30-40коров
а вообще мужик молодец) даже одна корова не даст умереть с голоду большой семье 5-6 человек (если ей самой найдут корм)
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Додано: Суб 19 бер, 2022 10:09
vitaliian написав: otg написав: prodigy написав:
не надо нагнетать с ЯО, иначе к тогда все наши смерти.
я бы на месте Зе задал этот вопрос западным партнерам. Как они себя поведут если маразматик применит ЯО? Пусть бы ответили.
не нужно запад считать дураками, над этим работают (с бин ладеном, Милошевием и хусейном разобрались, 70 ти летнее пуйло не сильнее, чем коллективный запад), на момент цель запада не дать Украине проиграть, но и не дать Украине победить (это может спровоцировать применение яо). Поэтому самолёты не дали. Переговоры тоже нужны только чтобы затянуть время, ни к чему они не приведут, там жесткая клиника. Пуйло закрылся в бункере и никого не подпускает.
Не проиграть и не победить так не бывает. Бывает заморозка, но это как правило если силы равны и главнокомандующие адекватные. Вот здесь прогнозы раздают. Я лично не готов сделать ни один прогноз, хотя, небезосновательно, считаю себя не совсем дилетантом в этом вопросе.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 10:12
otg написав:
Я лично не готов сделать ни один прогноз, хотя, небезосновательно, считаю себя не совсем дилетантом в этом вопросе.
количество прогнозов резко уменьшилось за последние дни. Помню 1й прогноз, если мы выстоим 10 дней то победим потому что у армий рф закончится топливо, питание и ресурсы. Я уже новости почти не читаю, начал читать Вайбер группы тех мест где идут боевые действия. Там люди перепуганы, и дают намного больше адекватной информации, заодно нет историй как один маленький мальчик из рогатки подбил 6 танков. Вместо фейков там шпиономания.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 19 бер, 2022 10:18, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 10:13
lapay написав:
В Київ йде військова допомога і добровольці з усієї України і з усього світу. Може досить скиглити, а взяти в руки зброю і йти визволяти свою малу батьківщину?
От кому треба допомога і варто хвилюватись, то це Донбасу, а не Києву.
Вы уже там? Сколько бронетехники уничтожили? Ніхто не скиглить. Все будет хорошо.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 10:18
vitaliian написав:
Помню 1й прогноз, если мы выстоим 10 дней то победим потому что у армий рф закончится топливо, питание и ресурсы.
Вы верили этому прогнозу?
Никогда не нужно недооценивать противника. Просто все надо делать правильно и тогда все будет хорошо. Даже Арестович в последнем своем выступлении больше реалист. Но надеюсь наше командование довольно профессиональное. Честно говоря, даже не ожидал. По сравнению с тем что при Порошенко земля и небо.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 10:20
otg написав:
Вы верили этому прогнозу
до сталинградской битвы было непонятно кто победит фашизм или коммунизм. Пока сталинградской битвы не было. Даже я человек далекий от армии это понимаю. Люди и оружие это ещё не всё, ключевую роль играет тактика и стратегия, кто кого перехитрит. В этом смысле было бы лучше чтобы арестович рассказывал как всё плохо и враг расслабился а мы его внезапно взули.
Сейчас враг понял, что легкой прогулки не будет и перестал делать глупости, подставляться, пугать кадыровцами, высаживать десанты, показывать броню и километровые колонны.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 19 бер, 2022 10:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 10:22
otg написав:
Вы уже там
В мене є своє рідне місто. Киянам варто потурбуватись про свою область, і чим швидше вони її звільнять, а не нариють п'яту лінію окопів, тим швидше закінчиться війна.
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