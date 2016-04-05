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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 455456457458459>
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:07

  wadimk написав:Из "Эпицентра".
Как и это:
https://news.obozrevatel.com/society/uk ... a-foto.htm


всегда из окружения проще выходить по одиночке или малыми группами (2-3 человека),
во первых: легче обеспечить скрытность передвижения, во вторых мобильность (согласитесь, что колона из 10-20 машин имеет меньше шансов проскочить, чем 1 авто)
или пригнать 2 коровы реальнее, чем стадо из 30-40коров

а вообще мужик молодец) даже одна корова не даст умереть с голоду большой семье 5-6 человек (если ей самой найдут корм)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:09

  vitaliian написав:
  otg написав:
  prodigy написав:
не надо нагнетать с ЯО, иначе к тогда все наши смерти.
я бы на месте Зе задал этот вопрос западным партнерам. Как они себя поведут если маразматик применит ЯО? Пусть бы ответили.
не нужно запад считать дураками, над этим работают (с бин ладеном, Милошевием и хусейном разобрались, 70 ти летнее пуйло не сильнее, чем коллективный запад), на момент цель запада не дать Украине проиграть, но и не дать Украине победить (это может спровоцировать применение яо). Поэтому самолёты не дали. Переговоры тоже нужны только чтобы затянуть время, ни к чему они не приведут, там жесткая клиника. Пуйло закрылся в бункере и никого не подпускает.
Не проиграть и не победить так не бывает. Бывает заморозка, но это как правило если силы равны и главнокомандующие адекватные. Вот здесь прогнозы раздают. Я лично не готов сделать ни один прогноз, хотя, небезосновательно, считаю себя не совсем дилетантом в этом вопросе.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:12

  otg написав:Я лично не готов сделать ни один прогноз, хотя, небезосновательно, считаю себя не совсем дилетантом в этом вопросе.
количество прогнозов резко уменьшилось за последние дни. Помню 1й прогноз, если мы выстоим 10 дней то победим потому что у армий рф закончится топливо, питание и ресурсы. Я уже новости почти не читаю, начал читать Вайбер группы тех мест где идут боевые действия. Там люди перепуганы, и дают намного больше адекватной информации, заодно нет историй как один маленький мальчик из рогатки подбил 6 танков. Вместо фейков там шпиономания.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 10:18, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:13

  lapay написав:В Київ йде військова допомога і добровольці з усієї України і з усього світу. Може досить скиглити, а взяти в руки зброю і йти визволяти свою малу батьківщину?
От кому треба допомога і варто хвилюватись, то це Донбасу, а не Києву.
Вы уже там? Сколько бронетехники уничтожили? Ніхто не скиглить. Все будет хорошо.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:18

  vitaliian написав: Помню 1й прогноз, если мы выстоим 10 дней то победим потому что у армий рф закончится топливо, питание и ресурсы.
Вы верили этому прогнозу? :) Никогда не нужно недооценивать противника. Просто все надо делать правильно и тогда все будет хорошо. Даже Арестович в последнем своем выступлении больше реалист. Но надеюсь наше командование довольно профессиональное. Честно говоря, даже не ожидал. По сравнению с тем что при Порошенко земля и небо.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:20

  otg написав:Вы верили этому прогнозу
до сталинградской битвы было непонятно кто победит фашизм или коммунизм. Пока сталинградской битвы не было. Даже я человек далекий от армии это понимаю. Люди и оружие это ещё не всё, ключевую роль играет тактика и стратегия, кто кого перехитрит. В этом смысле было бы лучше чтобы арестович рассказывал как всё плохо и враг расслабился а мы его внезапно взули.

Сейчас враг понял, что легкой прогулки не будет и перестал делать глупости, подставляться, пугать кадыровцами, высаживать десанты, показывать броню и километровые колонны.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 10:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Вы уже там

В мене є своє рідне місто. Киянам варто потурбуватись про свою область, і чим швидше вони її звільнять, а не нариють п'яту лінію окопів, тим швидше закінчиться війна.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:28

  prodigy написав:Alex2007
Яресько ? кто это?

наш экс-министр финансов. :D я не ярый сторонник вышеназванных персоналий, но сегодня наткнулся на ее частное мнение по тому поводу :D

  prodigy написав:вы прекрасно понимаете, что репарации (вернее суды по ним ) займут от 5 до 10 лет

догадываюсь, что долго.

  prodigy написав:хотя есть надежда, что мир измениться после этой страшной войны (имею ввиду организацию ООН), надо создавать что-то более действенное , раз ее резолюции не имеют силу закона (который обязаны исполнять все страны), и выкинуть рашку из СовБеза

после войны всё будет совсем иначе чем до 24.02 - и в Украине, и в Европе так точно. Эти международные организации (ООН, НАТО, Евросоюз уже давным-давно чаще всего находятся в обеспокоенном состоянии чем действуют - если их не тормошить, то так и находятся в спячке - их реформирование уже давно на кону).
На мое удивление, но наши внешнеполитические и дипломатические ведомства в целом работают достаточно эффективно - действуют как могут (по-крайней мере предъявить им, что они ничего не делают, я точно не могу; если они б ничего не делали - то всё б и ограничилось партнерской "повышенной обеспокоенностью"). Думаю, что и дальше будут тормошить партнеров.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:34

  vitaliian написав:
  otg написав:Вы верили этому прогнозу
до сталинградской битвы было непонятно кто победит фашизм или коммунизм. Пока сталинградской битвы не было. Даже я человек далекий от армии это понимаю. Люди и оружие это ещё не всё, ключевую роль играет тактика и стратегия, кто кого перехитрит. В этом смысле было бы лучше чтобы арестович рассказывал как всё плохо и враг расслабился а мы его внезапно взули.

Сейчас враг понял, что легкой прогулки не будет и перестал делать глупости, подставляться, пугать кадыровцами, высаживать десанты, показывать броню и километровые колонны.

перестал, говорите:
Алексей Арестович
9 ч.
- Только не смейтесь.
Но мы снова влупили их только что в Чернобаевке.)
В шестой раз. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
поясняю- моцкали уже 6й раз ставят штаб и технику на пристрелянном взлётном поле в Чернобаевке, там уже генералов только штуки 3 замочили, не считая другой нечисти...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:37

  edvardd написав:перестал, говорите:
системно они перестали это делать. Они же раньше колонами по 30-40 единиц ездили по киевской области. Сейчас у каждого русского танка своя позиция. Это затяжная война на истощение не на один месяц.
  edvardd написав:там уже генералов только штуки 3 замочили, не считая другой нечисти
есть мнение что этих генералов специально туда доставили чтобы наши убрали. в кремле идет война между армией и фсб за право занять трон.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 10:41, всього редагувалось 1 раз.
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