Додано: Суб 19 бер, 2022 10:28

prodigy написав: Alex2007

Яресько ? кто это? Яресько ? кто это?

prodigy написав: вы прекрасно понимаете, что репарации (вернее суды по ним ) займут от 5 до 10 лет вы прекрасно понимаете, что репарации (вернее суды по ним ) займут от 5 до 10 лет

prodigy написав: хотя есть надежда, что мир измениться после этой страшной войны (имею ввиду организацию ООН), надо создавать что-то более действенное , раз ее резолюции не имеют силу закона (который обязаны исполнять все страны), и выкинуть рашку из СовБеза хотя есть надежда, что мир измениться после этой страшной войны (имею ввиду организацию ООН), надо создавать что-то более действенное , раз ее резолюции не имеют силу закона (который обязаны исполнять все страны), и выкинуть рашку из СовБеза

наш экс-министр финансов.я не ярый сторонник вышеназванных персоналий, но сегодня наткнулся на ее частное мнение по тому поводудогадываюсь, что долго.после войны всё будет совсем иначе чем до 24.02 - и в Украине, и в Европе так точно. Эти международные организации (ООН, НАТО, Евросоюз уже давным-давно чаще всего находятся в обеспокоенном состоянии чем действуют - если их не тормошить, то так и находятся в спячке - их реформирование уже давно на кону).На мое удивление, но наши внешнеполитические и дипломатические ведомства в целом работают достаточно эффективно - действуют как могут (по-крайней мере предъявить им, что они ничего не делают, я точно не могу; если они б ничего не делали - то всё б и ограничилось партнерской "повышенной обеспокоенностью"). Думаю, что и дальше будут тормошить партнеров.