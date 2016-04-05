vitaliian написав: есть мнение что этих генералов специально туда доставили чтобы наши убрали. в кремле идет война между армией и фсб за право занять трон.
Думаю что это чья то выдумка. Более реально что кадыровцев подставляют, это другое дело. С аэродромом что то там не чисто. Боюсь что они туда стаскивают всякий металлолом, а наши ведутся. Выгода тройная. ВСУ тратит свои боеприпасы по металлолому, определяют свои позиции, а боеготовная техника в др месте пока ВСУ уверена что она вся на аэродроме. Не надо противника считать за идиотов.
vitaliian написав: есть мнение что этих генералов специально туда доставили чтобы наши убрали. в кремле идет война между армией и фсб за право занять трон.
Думаю что это чья то выдумка. Более реально что кадыровцев подставляют, это другое дело. С аэродромом что то там не чисто. Боюсь что они туда стаскивают всякий металлолом, а наши ведутся. Выгода тройная. ВСУ тратит свои боеприпасы по металлолому, определяют свои позиции, а боеготовная техника в др месте пока ВСУ уверена что она вся на аэродроме.
vitaliian написав:Минобороны РФ заявило, что российские военные впервые применили гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» на западе Украины. Целились в склад боеприпасов в Делятине Ивано-Франковской области.
А под Одессой россияне обстреляли населенные пункты Великий Дальник и Великодолинское из берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бастион».
Видимо ракет совсем мало. Используют все что есть. Правда по разным оценкам у них до сих пор от 1000 до 2000 ракет разных типов.