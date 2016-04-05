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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 456457458459>
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не много позитива:
https://t.me/verkhovnaradaukrainy/10635
wadimk
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:47

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:48

  lapay написав:
  otg написав:Вы уже там

В мене є своє рідне місто. Киянам варто потурбуватись про свою область, і чим швидше вони її звільнять, а не нариють п'яту лінію окопів, тим швидше закінчиться війна.

То есть вот так вот? Каждый за свое? Историю изучали? Древний Киев? Сейчас нет свое\чужое. Сейчас все свое. А от Киева зависит многое. Не даром орки туда рвутся прежде всего
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:52

❗️ Росія замінувала шляхи від Босфорської протоки до Одеси та заявила, що це українські міни. Про це повідомив керівник проекту "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:54

  vitaliian написав: есть мнение что этих генералов специально туда доставили чтобы наши убрали. в кремле идет война между армией и фсб за право занять трон.
Думаю что это чья то выдумка. Более реально что кадыровцев подставляют, это другое дело. С аэродромом что то там не чисто. Боюсь что они туда стаскивают всякий металлолом, а наши ведутся. Выгода тройная. ВСУ тратит свои боеприпасы по металлолому, определяют свои позиции, а боеготовная техника в др месте пока ВСУ уверена что она вся на аэродроме. Не надо противника считать за идиотов.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:57

  otg написав:
  vitaliian написав: есть мнение что этих генералов специально туда доставили чтобы наши убрали. в кремле идет война между армией и фсб за право занять трон.
Думаю что это чья то выдумка. Более реально что кадыровцев подставляют, это другое дело. С аэродромом что то там не чисто. Боюсь что они туда стаскивают всякий металлолом, а наши ведутся. Выгода тройная. ВСУ тратит свои боеприпасы по металлолому, определяют свои позиции, а боеготовная техника в др месте пока ВСУ уверена что она вся на аэродроме.
свадебные генералы тоже могут быть металлолом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:59

  vitaliian написав:свадебные генералы тоже могут быть металлолом.
Ну это из серии конспирологии. Хотя все может быть.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:08

Минобороны РФ заявило, что российские военные впервые применили гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» на западе Украины. Целились в склад боеприпасов в Делятине Ивано-Франковской области.

А под Одессой россияне обстреляли населенные пункты Великий Дальник и Великодолинское из берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бастион».

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Боюсь что они туда стаскивают всякий металлолом, а наши ведутся.

Этого быть ни как не может (С). Они туда прилетели своим ходом. Это уже чего то стоит.
wadimk
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:11

  vitaliian написав:Минобороны РФ заявило, что российские военные впервые применили гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» на западе Украины. Целились в склад боеприпасов в Делятине Ивано-Франковской области.

А под Одессой россияне обстреляли населенные пункты Великий Дальник и Великодолинское из берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бастион».
Видимо ракет совсем мало. Используют все что есть. Правда по разным оценкам у них до сих пор от 1000 до 2000 ракет разных типов.
otg
 
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