Без хотаба не разберемся(
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Додано: Суб 19 бер, 2022 11:12
Додано: Суб 19 бер, 2022 11:14
Додано: Суб 19 бер, 2022 11:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 19 бер, 2022 11:21
Додано: Суб 19 бер, 2022 11:36
Судя по тому что следы на обоих листах в одном и том же месте кто то пометил своим пальцем (а может и не пальцем ) фотобарабан лазерного принтера. Это старая русская традиция, зачатая во времена ивана грозного.
Буча
Ирпень р-н набережной, в мирное время я здесь каждый день ездил на электро самокате
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