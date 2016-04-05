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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 456457458459
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:12

  wadimk написав:
  otg написав:Боюсь что они туда стаскивают всякий металлолом, а наши ведутся.

Этого быть ни как не может (С). Они туда прилетели своим ходом. Это уже чего то стоит.

Без хотаба не разберемся(
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:14

  wadimk написав:
  otg написав:Боюсь что они туда стаскивают всякий металлолом, а наши ведутся.

Этого быть ни как не может (С). Они туда прилетели своим ходом. Это уже чего то стоит.
Но после первого обстрела хода уже не было. :) Но Вы зря думаете что там одни вертолеты. Там сухопутного металлолома куча.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:15

  vitaliian написав:
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Какая то фигня. А чего бамага то желтая? :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:. А чего бамага то желтая
на Нокию 3210 снимали
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:21

  vitaliian написав:
  otg написав:. А чего бамага то желтая
на Нокию 3210 снимали
:) Ясно А следы от пальцев это только с танка вылезли?
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:35

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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:36

  otg написав:
  vitaliian написав:
  otg написав:. А чего бамага то желтая
на Нокию 3210 снимали
:) Ясно А следы от пальцев это только с танка вылезли?

Судя по тому что следы на обоих листах в одном и том же месте кто то пометил своим пальцем (а может и не пальцем :oops: ) фотобарабан лазерного принтера. Это старая русская традиция, зачатая во времена ивана грозного.

Буча


Ирпень р-н набережной, в мирное время я здесь каждый день ездил на электро самокате
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vitaliian
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