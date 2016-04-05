Ясно А следы от пальцев это только с танка вылезли?
Судя по тому что следы на обоих листах в одном и том же месте кто то пометил своим пальцем (а может и не пальцем ) фотобарабан лазерного принтера. Это старая русская традиция, зачатая во времена ивана грозного.
Буча
Ирпень р-н набережной, в мирное время я здесь каждый день ездил на электро самокате
otg написав:Но после первого обстрела хода уже не было. Но Вы зря думаете что там одни вертолеты. Там сухопутного металлолома куча.
Ну так видео же выкладывали, что то, что уцелело, отгоняли в укрытие - то есть техника на ходу, как минимум
По ракетам - нельзя считать, сколько их там осталось - была новость на цензоре или укрправде, что предприятия, производящие боеприпасы переведены на трехсменный режим работы, т.е. круглосуточный. Так что можно считать, что ракет очень много.
otg написав:Думаю что это чья то выдумка. Более реально что кадыровцев подставляют, это другое дело. С аэродромом что то там не чисто. Боюсь что они туда стаскивают всякий металлолом, а наши ведутся. Выгода тройная. ВСУ тратит свои боеприпасы по металлолому, определяют свои позиции, а боеготовная техника в др месте пока ВСУ уверена что она вся на аэродроме. Не надо противника считать за идиотов.
otg написав: Но надеюсь наше командование довольно профессиональное. Честно говоря, даже не ожидал. По сравнению с тем что при Порошенко земля и небо.
А факти у вас э, чи тільки "ощущение"? Коли прийшов По, армія була розвалена і він 5 років нею займався. Зе ж прийшов на все готовеньке і я не чув щоб він особливо займався армією. Я вам задам елементарне питання: чому не були зірвані мости біля Нової Каховки і Херсону? Я не воєнний експерт, але навіть я розумію, що ці 2 мости знають величезне значення - подивіться на карту. Америка чітко говорила - що вторгнення буде і Зе мав купу часу щоб підготувати взрив цих мостів. Але він НІЧОГО не зробив. Що добре робить Зе - це клянчить допомогу і не мішає генералам воювати. І це є добре. Пуйло наприклад уже мішає генералам. Успіхи у війні це заслуга українського народу, а не Зе.