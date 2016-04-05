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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 бер, 2022 12:51
andrijk777 написав:
Що добре робить Зе - це клянчить допомогу і не мішає генералам воювати
І дуже гарно виступати (перед сенатами, парламентами і т.д.). Всі відзначають його виступи, як дуже професійні (інтонація, паузи, тон і т.д.)
Теж думаю, що він має мінімальне відношення до практичного ходу війни.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 12:53
Hennady написав: otg написав:
Но после первого обстрела хода уже не было. Но Вы зря думаете что там одни вертолеты. Там сухопутного металлолома куча.
Ну так видео же выкладывали, что то, что уцелело, отгоняли в укрытие - то есть техника на ходу, как минимум
По ракетам - нельзя считать, сколько их там осталось - была новость на цензоре или укрправде, что предприятия, производящие боеприпасы переведены на трехсменный режим работы, т.е. круглосуточный. Так что можно считать, что ракет очень много.
да хватит ныть, они могли делать 2 ракеты в неделю (до эмбарго на всё)
а по технике- была куча спутниковых снимков и видосиков, гуглите...
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Додано: Суб 19 бер, 2022 12:54
vitaliian написав:
до сталинградской битвы было непонятно кто победит фашизм или коммунизм.
В мировой исторической науке принята точка зрения, что поражение Гитлера было предопределено после "битвы за Британию" (август-сентябрь 1940 года, если что).
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Додано: Суб 19 бер, 2022 13:03
andrijk777 написав: otg написав:
Но надеюсь наше командование довольно профессиональное. Честно говоря, даже не ожидал. По сравнению с тем что при Порошенко земля и небо.
А факти у вас э, чи тільки "ощущение"?
Коли прийшов По, армія була розвалена і він 5 років нею займався.
Зе ж прийшов на все готовеньке і я не чув щоб він особливо займався армією.
Я вам задам елементарне питання: чому не були зірвані мости біля Нової Каховки і Херсону? Я не воєнний експерт, але навіть я розумію, що ці 2 мости знають величезне значення - подивіться на карту. Америка чітко говорила - що вторгнення буде і Зе мав купу часу щоб підготувати взрив цих мостів. Але він НІЧОГО не зробив.
Що добре робить Зе - це клянчить допомогу і не мішає генералам воювати. І це є добре. Пуйло наприклад уже мішає генералам.
Успіхи у війні це заслуга українського народу, а не Зе.
Такі погані офіцери в пороха були, що Муженка покликати і Марченка випустити довелось
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Додано: Суб 19 бер, 2022 13:09
juristkostya написав: vitaliian написав:
до сталинградской битвы было непонятно кто победит фашизм или коммунизм.
В мировой исторической науке принята точка зрения, что поражение Гитлера было предопределено после "битвы за Британию" (август-сентябрь 1940 года, если что).
Ну ні. Що означає "после "битвы за Британию""? З Британією воювали аж до 1945.
Тоді в Гітлера ще був ВИБІР! Він міг нападати на СРСР, а між не нападати, наприклад. Поки є вибір не можна сказати що це поразка.
Переломом я вважаю перші морози 1941 року. Жодна з трьох його армій свого завдання не виконала, а до тривалої війни вони не готувались.
Щодо нашої війни - напевне переломом будуть вважати 26-27 лютого, коли армія РФ зав'язла і припинила рух вперед.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 13:10
andrijk777 написав: juristkostya написав: vitaliian написав:
до сталинградской битвы было непонятно кто победит фашизм или коммунизм.
В мировой исторической науке принята точка зрения, что поражение Гитлера было предопределено после "битвы за Британию" (август-сентябрь 1940 года, если что).
Ну ні. Що означає "после "битвы за Британию""? З Британією воювали аж до 1945.
Тоді в Гітлера ще був ВИБІР! Він міг нападати на СРСР, а між не нападати, наприклад. Поки є вибір не можна сказати що це поразка.
Переломом я вважаю перші морози 1941 року. Жодна з трьох його армій свого завдання не виконала, а до тривалої війни вони не готувались.
Щодо нашої війни - напевне переломом будуть вважати 26-27 лютого, коли армія РФ зав'язла і припинила рух вперед.
"После битвы за Британию" означает момент, когда Гитлер признал нецелесообразность десанта на острова. Это было сразу после битвы, сентябрь 1940-го.
И не надо со мной спорить. Я просто сообщил факт, и он от ваших слов не исчезнет.
Востаннє редагувалось juristkostya
в Суб 19 бер, 2022 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 13:12
andrijk777 написав:
Зе ж прийшов на все готовеньке і я не чув щоб він особливо займався армією.
А Вам по должности положено об этом слышать?
Судя по происходящему, сила армии оказалась сюрпризом для противника (и союзников?). Если армией не заниматься, так не получится. Если заниматься под камерами журналистов, сюрприза не получится.
Я бы воздержался от обвинений в отказе от показухи.
ЗЫ Возврат к политическим дрязгам во время войны выглядит омерзительно.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 13:14
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