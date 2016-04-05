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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 бер, 2022 13:10
andrijk777 написав: juristkostya написав: vitaliian написав:
до сталинградской битвы было непонятно кто победит фашизм или коммунизм.
В мировой исторической науке принята точка зрения, что поражение Гитлера было предопределено после "битвы за Британию" (август-сентябрь 1940 года, если что).
Ну ні. Що означає "после "битвы за Британию""? З Британією воювали аж до 1945.
Тоді в Гітлера ще був ВИБІР! Він міг нападати на СРСР, а між не нападати, наприклад. Поки є вибір не можна сказати що це поразка.
Переломом я вважаю перші морози 1941 року. Жодна з трьох його армій свого завдання не виконала, а до тривалої війни вони не готувались.
Щодо нашої війни - напевне переломом будуть вважати 26-27 лютого, коли армія РФ зав'язла і припинила рух вперед.
"После битвы за Британию" означает момент, когда Гитлер признал нецелесообразность десанта на острова. Это было сразу после битвы, сентябрь 1940-го.
И не надо со мной спорить. Я просто сообщил факт, и он от ваших слов не исчезнет.
Востаннє редагувалось juristkostya
в Суб 19 бер, 2022 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 13:12
andrijk777 написав:
Зе ж прийшов на все готовеньке і я не чув щоб він особливо займався армією.
А Вам по должности положено об этом слышать?
Судя по происходящему, сила армии оказалась сюрпризом для противника (и союзников?). Если армией не заниматься, так не получится. Если заниматься под камерами журналистов, сюрприза не получится.
Я бы воздержался от обвинений в отказе от показухи.
ЗЫ Возврат к политическим дрязгам во время войны выглядит омерзительно.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 13:14
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Додано: Суб 19 бер, 2022 13:35
Сибарит написав:
ЗЫ Возврат к политическим дрязгам во время войны выглядит омерзительно.
+++
Это должно быть на первом плане у каждого , ни каких меряний писюнами, все предьявы после полной победы!
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Додано: Суб 19 бер, 2022 14:35
Сибарит написав: andrijk777 написав:
Зе ж прийшов на все готовеньке і я не чув щоб він особливо займався армією.
А Вам по должности положено об этом слышать?
Судя по происходящему, сила армии оказалась сюрпризом для противника (и союзников?). Если армией не заниматься, так не получится. Если заниматься под камерами журналистов, сюрприза не получится.
Я бы воздержался от обвинений в отказе от показухи.
ЗЫ Возврат к политическим дрязгам во время войны выглядит омерзительно.
Почав цю розмову не цитований вами автор. Будьте об'єктивні.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 14:36
AlexMotel написав: Сибарит написав:
ЗЫ Возврат к политическим дрязгам во время войны выглядит омерзительно.
+++
Это должно быть на первом плане у каждого , ни каких меряний писюнами, все предьявы после полной победы!
Шкода арестович вас не читає
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Додано: Суб 19 бер, 2022 14:44
Чогось не активні наші чернігівські колеги, будемо сподіватись, що проблеми тільки зі зв'язком.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 14:52
andrijk777 написав:
Переломом я вважаю перші морози 1941 року
морозы рано или поздно проходят, а армию которая наполовину погибла наполовину сдалась в Сталинграде заменить уже было некем. Но всё равно того что осталось хватило на пару лет войны. Я думаю пуйло тоже готов воевать до последнего солдата. Поэтому наши объявили вторую волну мобилизации
Почти 100% резервистов, которые находились на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, уже отправились в свои боевые воинские части и выполняют задания по обороне. Потому сейчас мы проводим мобилизацию военнообязанных, которые не входили в резерв первой очереди, а других категорий", – отметил Горбач.
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