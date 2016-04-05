RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 459460461462>
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 15:47

  Hennady написав:
  otg написав:Но после первого обстрела хода уже не было. Но Вы зря думаете что там одни вертолеты. Там сухопутного металлолома куча.

Ну так видео же выкладывали, что то, что уцелело, отгоняли в укрытие - то есть техника на ходу, как минимум

По ракетам - нельзя считать, сколько их там осталось - была новость на цензоре или укрправде, что предприятия, производящие боеприпасы переведены на трехсменный режим работы, т.е. круглосуточный. Так что можно считать, что ракет очень много.
Я не специалист по производству ракет, но слышал аналитиков что быстро произвести взамен того что использовали нельзя, тем более санкции. А как там реально.....
otg
 
Повідомлень: 2478
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 15:49

  edvardd написав:Зображення
Если это правда, то уже существенно. Но судя по видео их еще очень много. По оценкам НАТО 90%. Т.е здесь сильно оптимистично. Запад рисует потерь лишь 10% оркам.
otg
 
Повідомлень: 2478
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 15:59

  andrijk777 написав:
  otg написав: Но надеюсь наше командование довольно профессиональное. Честно говоря, даже не ожидал. По сравнению с тем что при Порошенко земля и небо.

А факти у вас э, чи тільки "ощущение"?
Коли прийшов По, армія була розвалена і він 5 років нею займався.
Зе ж прийшов на все готовеньке і я не чув щоб він особливо займався армією.
Я вам задам елементарне питання: чому не були зірвані мости біля Нової Каховки і Херсону? Я не воєнний експерт, але навіть я розумію, що ці 2 мости знають величезне значення - подивіться на карту. Америка чітко говорила - що вторгнення буде і Зе мав купу часу щоб підготувати взрив цих мостів. Але він НІЧОГО не зробив.
Що добре робить Зе - це клянчить допомогу і не мішає генералам воювати. І це є добре. Пуйло наприклад уже мішає генералам.
У
У меня факты. Просрать все в Донбассе это факт. Умудриться во время переговоров в Минске оставить людей в дебальцевском котле это факт. Хотя там просилось ударить по Горловке с Константиновки. Кстати в Горловке в то время пару бомжей оставались на охране. Таким образом ВСУ решило б 3 задачи. Отбило б Горловку. (это даже не Дебальцево) Вместо того что б своих оставить в котле, можно было самим взять ту группу которая с Запада мутузило наших в Дебальцево. Плюс позиция на переговорах была бы совершенно другая. Про нынешнее руководство не буду комментировать, но уже сегодня видно что командование на порядок выше. Без недостатков конечно, но выше.
Успіхи у війні це заслуга українського народу, а не Зе.
Без нормального командования и оружия народ, как правило, пушечное мясо. Вы в курсе что орки забрали все оружие которое было выдано теробороне в Херсоне?
Востаннє редагувалось otg в Суб 19 бер, 2022 16:13, всього редагувалось 3 разів.
otg
 
Повідомлень: 2478
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:02

  otg написав:По оценкам НАТО 90%. Т.е здесь сильно оптимистично. Запад рисует потерь лишь 10% оркам.

Звідки у вас ці дані? И які саме "потери"?
Ось візьмемо танки. По деяким даним в Україну зайшло 1500 танків. Знищили 400+. Танки порахувати відносно легко - з супутника ж видно знищений танк.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3430
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:04

  andrijk777 написав:Звідки у вас ці дані? И які саме "потери"?
Ось візьмемо танки. По деяким даним в Україну зайшло 1500 танків. Знищили 400+. Танки порахувати відносно легко - з супутника ж видно знищений танк.
Буквально вчера кто то озвучил. Я в потоке инфы уже не помню где. Может даже здесь была ссылка. Искать не буду
otg
 
Повідомлень: 2478
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:16

  otg написав:но уже сегодня видно что командование на порядок выше. Без недостатков конечно, но выше.

А сьогоднішнє командування це не наслідок правління По? Чи це виключно заслуга Зе?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3430
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наші воїни біля Попасної збили з ПЗРК ворожу та нищівну «ТОЧКУ-У»!
Виявляється, ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК «Стінгер»
https://t.me/operativnoZSU/14442
alexop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 22.05.15
Подякував: 1405 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:22

  otg написав:
  andrijk777 написав:Звідки у вас ці дані? И які саме "потери"?
Ось візьмемо танки. По деяким даним в Україну зайшло 1500 танків. Знищили 400+. Танки порахувати відносно легко - з супутника ж видно знищений танк.
Буквально вчера кто то озвучил. Я в потоке инфы уже не помню где. Может даже здесь была ссылка. Искать не буду

Було посилання на телеграм-канал. Телеграм-канали я не вважаю достовірною інформацією.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3430
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:25

  andrijk777 написав:
  otg написав:но уже сегодня видно что командование на порядок выше. Без недостатков конечно, но выше.

А сьогоднішнє командування це не наслідок правління По? Чи це виключно заслуга Зе?
Я констатирую Факт. Мне даже не важно Порошенко\Зе, я говорю о общем командовании. Хотя по слухам во время Дебальцево Петя сам дал приказ не открывать огонь, только защищаться. так что все на лицо.
otg
 
Повідомлень: 2478
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:28

  andrijk777 написав:Було посилання на телеграм-канал. Телеграм-канали я не вважаю достовірною інформацією.
Да и к другим каналам столько ж веры. Журналисты часто-густо ту или иную новость высасывают из пальца. Ну вот сегодня читаю двухдневной давности "Свободу", американцы заявляли 7 тыс потерь. А сколько в реале, наверное, после войны узнаем и то... У них же все засекречено. Матери тупо тихо похоронят своих детей и на этом все.
otg
 
Повідомлень: 2478
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 459460461462>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: otg, xaos_22 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91866
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445857
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2503
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (153)
19.03.2022 16:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.