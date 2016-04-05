Додано: Суб 19 бер, 2022 15:59

andrijk777 написав: otg написав: Но надеюсь наше командование довольно профессиональное. Честно говоря, даже не ожидал. По сравнению с тем что при Порошенко земля и небо. Но надеюсь наше командование довольно профессиональное. Честно говоря, даже не ожидал. По сравнению с тем что при Порошенко земля и небо.

А факти у вас э, чи тільки "ощущение"?

Коли прийшов По, армія була розвалена і він 5 років нею займався.

Зе ж прийшов на все готовеньке і я не чув щоб він особливо займався армією.

Я вам задам елементарне питання: чому не були зірвані мости біля Нової Каховки і Херсону? Я не воєнний експерт, але навіть я розумію, що ці 2 мости знають величезне значення - подивіться на карту. Америка чітко говорила - що вторгнення буде і Зе мав купу часу щоб підготувати взрив цих мостів. Але він НІЧОГО не зробив.

Що добре робить Зе - це клянчить допомогу і не мішає генералам воювати. І це є добре. Пуйло наприклад уже мішає генералам.

У А факти у вас э, чи тільки "ощущение"?Коли прийшов По, армія була розвалена і він 5 років нею займався.Зе ж прийшов на все готовеньке і я не чув щоб він особливо займався армією.Я вам задам елементарне питання: чому не були зірвані мости біля Нової Каховки і Херсону? Я не воєнний експерт, але навіть я розумію, що ці 2 мости знають величезне значення - подивіться на карту. Америка чітко говорила - що вторгнення буде і Зе мав купу часу щоб підготувати взрив цих мостів. Але він НІЧОГО не зробив.Що добре робить Зе - це клянчить допомогу і не мішає генералам воювати. І це є добре. Пуйло наприклад уже мішає генералам.

Успіхи у війні це заслуга українського народу, а не Зе.

У меня факты. Просрать все в Донбассе это факт. Умудриться во время переговоров в Минске оставить людей в дебальцевском котле это факт. Хотя там просилось ударить по Горловке с Константиновки. Кстати в Горловке в то время пару бомжей оставались на охране. Таким образом ВСУ решило б 3 задачи. Отбило б Горловку. (это даже не Дебальцево) Вместо того что б своих оставить в котле, можно было самим взять ту группу которая с Запада мутузило наших в Дебальцево. Плюс позиция на переговорах была бы совершенно другая. Про нынешнее руководство не буду комментировать, но уже сегодня видно что командование на порядок выше. Без недостатков конечно, но выше.Без нормального командования и оружия народ, как правило, пушечное мясо. Вы в курсе что орки забрали все оружие которое было выдано теробороне в Херсоне?