otg написав:Но после первого обстрела хода уже не было. Но Вы зря думаете что там одни вертолеты. Там сухопутного металлолома куча.
Ну так видео же выкладывали, что то, что уцелело, отгоняли в укрытие - то есть техника на ходу, как минимум
По ракетам - нельзя считать, сколько их там осталось - была новость на цензоре или укрправде, что предприятия, производящие боеприпасы переведены на трехсменный режим работы, т.е. круглосуточный. Так что можно считать, что ракет очень много.
Я не специалист по производству ракет, но слышал аналитиков что быстро произвести взамен того что использовали нельзя, тем более санкции. А как там реально.....
otg написав: Но надеюсь наше командование довольно профессиональное. Честно говоря, даже не ожидал. По сравнению с тем что при Порошенко земля и небо.
А факти у вас э, чи тільки "ощущение"? Коли прийшов По, армія була розвалена і він 5 років нею займався. Зе ж прийшов на все готовеньке і я не чув щоб він особливо займався армією. Я вам задам елементарне питання: чому не були зірвані мости біля Нової Каховки і Херсону? Я не воєнний експерт, але навіть я розумію, що ці 2 мости знають величезне значення - подивіться на карту. Америка чітко говорила - що вторгнення буде і Зе мав купу часу щоб підготувати взрив цих мостів. Але він НІЧОГО не зробив. Що добре робить Зе - це клянчить допомогу і не мішає генералам воювати. І це є добре. Пуйло наприклад уже мішає генералам. У
У меня факты. Просрать все в Донбассе это факт. Умудриться во время переговоров в Минске оставить людей в дебальцевском котле это факт. Хотя там просилось ударить по Горловке с Константиновки. Кстати в Горловке в то время пару бомжей оставались на охране. Таким образом ВСУ решило б 3 задачи. Отбило б Горловку. (это даже не Дебальцево) Вместо того что б своих оставить в котле, можно было самим взять ту группу которая с Запада мутузило наших в Дебальцево. Плюс позиция на переговорах была бы совершенно другая. Про нынешнее руководство не буду комментировать, но уже сегодня видно что командование на порядок выше. Без недостатков конечно, но выше.
Успіхи у війні це заслуга українського народу, а не Зе.
Без нормального командования и оружия народ, как правило, пушечное мясо. Вы в курсе что орки забрали все оружие которое было выдано теробороне в Херсоне?
Востаннє редагувалось otg в Суб 19 бер, 2022 16:13, всього редагувалось 3 разів.
andrijk777 написав:Звідки у вас ці дані? И які саме "потери"? Ось візьмемо танки. По деяким даним в Україну зайшло 1500 танків. Знищили 400+. Танки порахувати відносно легко - з супутника ж видно знищений танк.
Буквально вчера кто то озвучил. Я в потоке инфы уже не помню где. Может даже здесь была ссылка. Искать не буду
andrijk777 написав:Звідки у вас ці дані? И які саме "потери"? Ось візьмемо танки. По деяким даним в Україну зайшло 1500 танків. Знищили 400+. Танки порахувати відносно легко - з супутника ж видно знищений танк.
Буквально вчера кто то озвучил. Я в потоке инфы уже не помню где. Может даже здесь была ссылка. Искать не буду
Було посилання на телеграм-канал. Телеграм-канали я не вважаю достовірною інформацією.
andrijk777 написав:Було посилання на телеграм-канал. Телеграм-канали я не вважаю достовірною інформацією.
Да и к другим каналам столько ж веры. Журналисты часто-густо ту или иную новость высасывают из пальца. Ну вот сегодня читаю двухдневной давности "Свободу", американцы заявляли 7 тыс потерь. А сколько в реале, наверное, после войны узнаем и то... У них же все засекречено. Матери тупо тихо похоронят своих детей и на этом все.