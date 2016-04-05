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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 460461462463464>
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:30

  otg написав:
Я не специалист по производству ракет, но слышал аналитиков что быстро произвести взамен того что использовали нельзя, тем более санкции. А как там реально.....[/quote]
Реальність близька до описаної вами. Конкретне підприємство є частиною ланцюга, має план випуску, збільшити який просто тому що "так треба" не можливо. Навіть, якщо працювати в 10 змін.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:У меня факты. Просрать все в Донбассе это факт. Умудриться во время переговоров в Минске оставить людей в дебальцевском котле это факт. Хотя там просилось ударить по Горловке с Константиновки. Кстати в Горловке в то время пару бомжей оставались на охране. Таким образом ВСУ решило б 3 задачи. Отбило б Горловку. (это даже не Дебальцево) Вместо того что б своих оставить в котле, можно было самим взять ту группу которая с Запада мутузило наших в Дебальцево. Плюс позиция на переговорах была бы совершенно другая. Про нынешнее руководство не буду комментировать, но уже сегодня видно что командование на порядок выше. Без недостатков конечно, но выше.

По факту орки у відомому форумчанам бучанському цоколі вже стоять, і далеко за межами Дебальцево.
І дай бог, щоб вони були відкинуті до початкових територій, чи хоча б до розширеного Таврією Лугандона.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:40

  otg написав:
  andrijk777 написав:
  otg написав:но уже сегодня видно что командование на порядок выше. Без недостатков конечно, но выше.

А сьогоднішнє командування це не наслідок правління По? Чи це виключно заслуга Зе?
Я констатирую Факт. Мне даже не важно Порошенко\Зе, я говорю о общем командовании. Хотя по слухам во время Дебальцево Петя сам дал приказ не открывать огонь, только защищаться. так что все на лицо.

Це не факт, а ваша інтерпретація подій.
По такій логіці Порошенко не допустив великої війни, а Зеленський допустив! Факт? Факт.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:58

  alexop написав:Наші воїни біля Попасної збили з ПЗРК ворожу та нищівну «ТОЧКУ-У»!
Виявляється, ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК «Стінгер»
https://t.me/operativnoZSU/14442
наоборот:
Судя по тому, что факт единичный - она весьма сложно сбивается стингером.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:10

УВАГА ! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ !
❗️❗️❗️Дуже оперативно потрібна інфа по Житомирському напрямку в бік Києва❗️❗️❗️
Місцезнаходження, пересування орків та їх техніки!
В ідеалі - з геолокаціями!!!
Особливо, наразі, Мотижин, Копилов! І далі - Бузова, Березівка, Гурівщина, Осиково, Ясногородка, і тд.
Контактна особа @olala1317
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:21

Моє звернення до народного депутата Ірини Геращенко!
В страшні часи ординської навали Путіна не час розгойдувати човен!
Зараз ми всі повинні об’єднатись навколо захисту Національного суверенітету та Державності.
Бо Україна в нас одна!
Я, Антон Геращенко, звертаюсь до народного депутата Ірини Геращенко.
У Вас і Вашої партії немає морального права критикувати владу зараз.
Нагадаю про те, як лідер Вашої партії, коли став Президентом, обіцяв закінчити АТО за лічені години.
Про те, як лідер Вашої партії, в лютому 2014 року обрав шлях не тотального спротиву, а шлях Мінських угод, які як зашморг затягувались на шиї України всі ці 8 років.
Про те, як Ваша партія обрала лозунг «Армія, Мова, Віра», але за 5 років при владі в країні так і не було побудовано жодного заводу по виробництву набоїв, снарядів та мін.
Зараз є дві України - та, яка була до 24 лютого і та Україна, яка постала після російської навали.
Та Нова Україна, яка забула про чвари, суперечки та політичну боротьбу і б’ється з ворогом, незалежно від віри, мови, статі та соціального статусу.
Після нашоі спільної Перемоги будемо розбиратись - що і як було не так.
Ірино, попереду, на жаль, буде ще багато крові, поту і сліз.
Ти добре знаєш, що зараз кожне слово спрямоване на критику, розбрат і ворожнечу ослаблює спротив, а значить посилює ворога.
А натяки і заяви про зраду, про те що нібито готується здача крани - це взагалі ніж у спину нашим Захисникам!
Опозиції зараз не треба думати про рейтинги.
Треба бути обережними в словах, а свою критику і ненавість спрямовувати не на владу, а на агресора, який нівечить нашу рідну Землю.
Ми все одно переможемо Путіна і виженемо його орди з України.
Ірино, не розгойдуйте човен!
Допомагайте боронити країну, або йдіть у небуття!
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Я, Антон Геращенко, звертаюсь до народного депутата Ірини Геращенко.

До Арестовича нехай, спочатку звернеться, до Антона Геращенка теж вже жінка-рятувальниця зверталась.
Коли влада починає шукати причини своїх невдач у попередниках, це характерний сигнал про поточний стан справ.
Востаннє редагувалось lapay в Суб 19 бер, 2022 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:35

  vitaliian написав:
  ТИХИЙ написав:Речник президента рф Дмитро Пєсков заявив, що росія не збирається виконувати перше рішення Міжнародного суду ООН з вимогою припинити війну в Україні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє в Телеграм-каналі ТАСС.
"рф не може взяти до уваги вимогу Міжнародного суду ООН зупинити військову операцію в Україні", - сказав Пєсков.
Він також уточнив, що "в планах Путіна немає поїздки в зону проведення операції зс рф в Україні і зустрічі з бійцями в госпіталях"...
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... raini.html
а некоторые думают что писульку подписанную Пуйлом и Зеленским они выполнять будут. Святая харьковская наивность...

Вы знаете, от наивности и иллюзий я давно избавился.
Но какой выход Вы предлагаете?
Любая война заканчивается каким-то мирным договором. И подписывать его придётся с Путиным, если в РФ ничего не изменится.
И да, гарантии даёт только господь бог, в кот. я не верю. Все остальные гарантии от любой страны/союза ничего на 100% не гарантируют. К Польши в 1939 были гарантии, и Англия с Францией её даже "выполнили" - объявили войну Германии. Сильно это Польше помогло?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 19 бер, 2022 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Там люди перепуганы, и дают намного больше адекватной информации


у страха глаза велики-да?,
и поэтому люди дают с перепугу адекватную информацию :mrgreen:

вы прошли вторую стадию (странно что очень быстро) и сейчас находитесь на третьей

читать вайбер и доверять тому , какие вбросы туда кидают- кто по некомпетентности, кто-то с перепугу, а кто-то банально сеет панику и делает свою мерзкую работу

кстати, для вас и не только -видео от Арестовича о Мариуполе (практически слово в слово, что я сказал вчера) можете сравнить
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но какой выход Вы предлагаете?
смотреть на вещи реально, они нарушили все что только можно, нарушат и ту волшебную бумажку которая по вашему принесет мир.
vitaliian
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