Додано: Суб 19 бер, 2022 17:21

Моє звернення до народного депутата Ірини Геращенко!

В страшні часи ординської навали Путіна не час розгойдувати човен!

Зараз ми всі повинні об’єднатись навколо захисту Національного суверенітету та Державності.

Бо Україна в нас одна!

Я, Антон Геращенко, звертаюсь до народного депутата Ірини Геращенко.

У Вас і Вашої партії немає морального права критикувати владу зараз.

Нагадаю про те, як лідер Вашої партії, коли став Президентом, обіцяв закінчити АТО за лічені години.

Про те, як лідер Вашої партії, в лютому 2014 року обрав шлях не тотального спротиву, а шлях Мінських угод, які як зашморг затягувались на шиї України всі ці 8 років.

Про те, як Ваша партія обрала лозунг «Армія, Мова, Віра», але за 5 років при владі в країні так і не було побудовано жодного заводу по виробництву набоїв, снарядів та мін.

Зараз є дві України - та, яка була до 24 лютого і та Україна, яка постала після російської навали.

Та Нова Україна, яка забула про чвари, суперечки та політичну боротьбу і б’ється з ворогом, незалежно від віри, мови, статі та соціального статусу.

Після нашоі спільної Перемоги будемо розбиратись - що і як було не так.

Ірино, попереду, на жаль, буде ще багато крові, поту і сліз.

Ти добре знаєш, що зараз кожне слово спрямоване на критику, розбрат і ворожнечу ослаблює спротив, а значить посилює ворога.

А натяки і заяви про зраду, про те що нібито готується здача крани - це взагалі ніж у спину нашим Захисникам!

Опозиції зараз не треба думати про рейтинги.

Треба бути обережними в словах, а свою критику і ненавість спрямовувати не на владу, а на агресора, який нівечить нашу рідну Землю.

Ми все одно переможемо Путіна і виженемо його орди з України.

Ірино, не розгойдуйте човен!

Допомагайте боронити країну, або йдіть у небуття!