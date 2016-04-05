vitaliian написав:❗️ Росія замінувала шляхи від Босфорської протоки до Одеси та заявила, що це українські міни. Про це повідомив керівник проекту "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.
ЛАД написав:Какой выход? Разгром России и жовто-блакитний над Кремлём? В такой вариант верите? Ещё вариант - просим Бога перенести Украину вместе со всеми жителями на другой конец земного шара. Какой из этих вариантов Вам больше нравится?
Мені подобається наступні Варіант мінімум - Розгром росії на полях України в тому числі і територіях ордло і криму Нормальний - варіант Мінімум+ розвал росії на пяток незалежних Держав Варіантмаксимум - варіант Нормальний + входження Кубані,частини Смоленської , Воронежської і Белгородської областей в склад України...
Ви виступаєте проти якого з варіантів?
Меня устраивает любой из этих вариантов. Прошу указать вероятность этих вариантов и в какие сроки они произойдут.
prodigy написав:читать вайбер и доверять тому , какие вбросы туда кидают- кто по некомпетентности, кто-то с перепугу, а кто-то банально сеет панику и делает свою мерзкую работу
вы я так понимаю в интернете недавно?
Вбросы как раз делают в СМИ, с миллионными аудиториями, в Вайбер группах (где 100-500 человек) делать вбросы нерационально, надо в тысячи групп копипастить или вычитывать в тысяче групп стратегическую информацию (где спрятан танк). У врага нет ресурсов читать тысячи Вайбер групп и делать в каждую вброс.
Люди обычно рассказывают где стоят блок посты, что проверяют, что спрашивают, куда прилетает (район города), ищут пропавших людей, обсуждается работают ли магазины и что на моменте там есть в наличии. Есть ли свет, вода.
А в СМИ наоборот пишут вбросы о том что освободили 70 км правого берега от Киева. И все копипастят не проверяя. Потом оказывается что ошиблись берегами.
Максимальный вброс в Вайбер группе что в каком то магазине есть гречка, а по факту её там нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 17:53, всього редагувалось 4 разів.
19 марта 2022 года на брифинге Министерства Обороны Российской Федерации было заявлено, что ракеты комплекса уничтожили центры радио- и радиотехнической разведки украинских войск в Одесской области[14].
ЛАД написав:Но я спросил, какой выход Вы предлагаете?
я же ответил, смотреть на вещи реально. Если есть уверенность что та сторона выполнит условия по договору значит подписывать, если нет тоже подписывать НО не кормить народ надеждами, что это остановит войну.
prodigy написав:читать вайбер и доверять тому , какие вбросы туда кидают- кто по некомпетентности, кто-то с перепугу, а кто-то банально сеет панику и делает свою мерзкую работу
вы я так понимаю в интернете недавно?
Вбросы как раз делают в СМИ, с миллионными аудиториями, в Вайбер группах (где 100-500 человек) делать вбросы нерационально, надо в тысячи групп копипастить или вычитывать в тысяче групп стратегическую информацию (где спрятан танк). У врага нет ресурсов читать тысячи Вайбер групп и делать в каждую вброс.
Люди обычно рассказывают где стоят блок посты, что проверяют, что спрашивают, куда прилетает (район города), ищут пропавших людей, обсуждается работают ли магазины и что на моменте там есть в наличии. Есть ли свет, вода.
А в СМИ наоборот пишут вбросы о том что освободили 70 км правого берега от Киева. И все копипастят не проверяя. Потом оказывается что ошиблись берегами.
Максимальный вброс в Вайбер группе что в каком то магазине есть гречка, а по факту её там нет.