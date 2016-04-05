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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 461462463464>
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:40

  andrijk777 написав:.........
Після ядерного удару - РФ кінець, виконавці будуть знищені 100%.
Надіюсь здоровий глузд переможе.
....

Уже писал - в случае применения тактического ЯО мы окажемся в эпицентре событий.
Вас будет легче от того, что потом кого-то там знищать? После того, как будет знищена Украина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:40

  vitaliian написав:❗️ Росія замінувала шляхи від Босфорської протоки до Одеси та заявила, що це українські міни. Про це повідомив керівник проекту "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.


маячня
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:45

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Какой выход?
Разгром России и жовто-блакитний над Кремлём? В такой вариант верите?
Ещё вариант - просим Бога перенести Украину вместе со всеми жителями на другой конец земного шара.
Какой из этих вариантов Вам больше нравится? :)
Мені подобається наступні
Варіант мінімум - Розгром росії на полях України в тому числі і територіях ордло і криму
Нормальний - варіант Мінімум+ розвал росії на пяток незалежних Держав
Варіант максимум - варіант Нормальний + входження Кубані,частини Смоленської , Воронежської і Белгородської областей в склад України...


Ви виступаєте проти якого з варіантів?

Меня устраивает любой из этих вариантов.
Прошу указать вероятность этих вариантов и в какие сроки они произойдут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:читать вайбер и доверять тому , какие вбросы туда кидают- кто по некомпетентности, кто-то с перепугу, а кто-то банально сеет панику и делает свою мерзкую работу
вы я так понимаю в интернете недавно?

Вбросы как раз делают в СМИ, с миллионными аудиториями, в Вайбер группах (где 100-500 человек) делать вбросы нерационально, надо в тысячи групп копипастить или вычитывать в тысяче групп стратегическую информацию (где спрятан танк). У врага нет ресурсов читать тысячи Вайбер групп и делать в каждую вброс.

Люди обычно рассказывают где стоят блок посты, что проверяют, что спрашивают, куда прилетает (район города), ищут пропавших людей, обсуждается работают ли магазины и что на моменте там есть в наличии. Есть ли свет, вода.

А в СМИ наоборот пишут вбросы о том что освободили 70 км правого берега от Киева. И все копипастят не проверяя. Потом оказывается что ошиблись берегами.

Максимальный вброс в Вайбер группе что в каком то магазине есть гречка, а по факту её там нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 17:53, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:ракетного комплекса «Бастион».


19 марта 2022 года на брифинге Министерства Обороны Российской Федерации было заявлено, что ракеты комплекса уничтожили центры радио- и радиотехнической разведки украинских войск в Одесской области[14].
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:48

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Но какой выход Вы предлагаете?
смотреть на вещи реально, они нарушили все что только можно, нарушат и ту волшебную бумажку которая по вашему принесет мир.

Возможно, нарушат.
Со временем.
Любые договора со временем нарушаются.
Но я спросил, какой выход Вы предлагаете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но я спросил, какой выход Вы предлагаете?
я же ответил, смотреть на вещи реально. Если есть уверенность что та сторона выполнит условия по договору значит подписывать, если нет тоже подписывать НО не кормить народ надеждами, что это остановит войну.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:я же ответил, смотреть на вещи реально. Если есть уверенность что та сторона выполнит условия по договору значит подписывать, если нет - не кормить народ надеждами.

Бісмарк вже давно все пояснив. Справа не в тому що де написано, а як використовувапи перерву, в нас було вісім років на підготовку до війни, після нового папірця теж буде років 10-20.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:58

  vitaliian написав:
  prodigy написав:читать вайбер и доверять тому , какие вбросы туда кидают- кто по некомпетентности, кто-то с перепугу, а кто-то банально сеет панику и делает свою мерзкую работу
вы я так понимаю в интернете недавно?

Вбросы как раз делают в СМИ, с миллионными аудиториями, в Вайбер группах (где 100-500 человек) делать вбросы нерационально, надо в тысячи групп копипастить или вычитывать в тысяче групп стратегическую информацию (где спрятан танк). У врага нет ресурсов читать тысячи Вайбер групп и делать в каждую вброс.

Люди обычно рассказывают где стоят блок посты, что проверяют, что спрашивают, куда прилетает (район города), ищут пропавших людей, обсуждается работают ли магазины и что на моменте там есть в наличии. Есть ли свет, вода.

А в СМИ наоборот пишут вбросы о том что освободили 70 км правого берега от Киева. И все копипастят не проверяя. Потом оказывается что ошиблись берегами.

Максимальный вброс в Вайбер группе что в каком то магазине есть гречка, а по факту её там нет.

читать надо, медленно шевеля губами...
https://apostrophe.ua/news/society/2022 ... iya/263057
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:59



Не верю что возбмут Киев даже если орда вторгнеться всеми силами.
Если блокпосты так укрепляються то выкурить их только можно будет в ближнем бою, обстреливать задлбешся снаряды подвозить.
Хомякоид
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