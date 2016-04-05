Додано: Суб 19 бер, 2022 17:45

prodigy написав: читать вайбер и доверять тому , какие вбросы туда кидают- кто по некомпетентности, кто-то с перепугу, а кто-то банально сеет панику и делает свою мерзкую работу читать вайбер и доверять тому , какие вбросы туда кидают- кто по некомпетентности, кто-то с перепугу, а кто-то банально сеет панику и делает свою мерзкую работу

вы я так понимаю в интернете недавно?Вбросы как раз делают в СМИ, с миллионными аудиториями, в Вайбер группах (где 100-500 человек) делать вбросы нерационально, надо в тысячи групп копипастить или вычитывать в тысяче групп стратегическую информацию (где спрятан танк). У врага нет ресурсов читать тысячи Вайбер групп и делать в каждую вброс.Люди обычно рассказывают где стоят блок посты, что проверяют, что спрашивают, куда прилетает (район города), ищут пропавших людей, обсуждается работают ли магазины и что на моменте там есть в наличии. Есть ли свет, вода.А в СМИ наоборот пишут вбросы о том что освободили 70 км правого берега от Киева. И все копипастят не проверяя. Потом оказывается что ошиблись берегами.Максимальный вброс в Вайбер группе что в каком то магазине есть гречка, а по факту её там нет.