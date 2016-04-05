Додано: Суб 19 бер, 2022 18:08

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Какой выход?

Разгром России и жовто-блакитний над Кремлём? В такой вариант верите?

Ещё вариант - просим Бога перенести Украину вместе со всеми жителями на другой конец земного шара.

Какой из этих вариантов Вам больше нравится? Какой выход?Разгром России и жовто-блакитний над Кремлём? В такой вариант верите?Ещё вариант - просим Бога перенести Украину вместе со всеми жителями на другой конец земного шара.Какой из этих вариантов Вам больше нравится? Мені подобається наступні

Варіант мінімум - Розгром росії на полях України в тому числі і територіях ордло і криму

Нормальний - варіант Мінімум+ розвал росії на пяток незалежних Держав

Варіант максимум - варіант Нормальний + входження Кубані,частини Смоленської , Воронежської і Белгородської областей в склад України...

Ви виступаєте проти якого з варіантів? Мені подобається наступні- Розгром росії на полях України в тому числі і територіях ордло і криму- варіант Мінімум+ розвал росії на пяток незалежних Держав- варіант Нормальний + входження Кубані,частини Смоленської , Воронежської і Белгородської областей в склад України...Ви виступаєте проти якого з варіантів? Меня устраивает любой из этих вариантов.

Прошу указать вероятность этих вариантов и в какие сроки они произойдут. устраивает любой из этих вариантов.Прошу указать вероятность этих вариантов и в какие сроки они произойдут.

90%

Варіант мінімум

30%

Нормальний

1%

Варіант

максимум

По ймовірності- Розгром росії на полях України в тому числі і територіях ордло і криму- варіант Мінімум+ розвал росії на пяток незалежних Держав- варіант Нормальний + входження Кубані,частини Смоленської , Воронежської і Белгородської областей в склад України...А от по датам - тут складніше....І проблема не в менеПроблема в корисних(для педерації) ідіотах...в яких- не все так однозначно- не всі росіяни сволотаі так даліПоясню трошки глибше1 Чому почалася війна?Все ж на поверхніСпочатку провели спецслужби росії моніторинг відкритого інформаційного простору України і..виявили як мінімум 1% агентів свого впливу, які відкрито розповсюджують проросійські методички....2 Що таке 1% агентів впливу з точки зору ФСБ?Тут ФСБ судить по росії..Якщо 1% відкрито висловлюється, зничить є ще 50% ..яких придушила цензура....Але те що в Україні цензура як така - відсутня- еФеСБешникам навіть в голову прийти не могло...От і вийшло - є лад...значить з точки зору пуйла - є 50%+1 - підтримки..того колони і йшли так відкрито3 Коли війна закінчитьсяТут також все ясно - коли пуйло зрозуміє що підтримки в нього навіть не 1%...А коли він це зрозуміє - тоді коли до ладів дійде....Всі їдуть на море купатись..і ніхто не заперечує право ЛАДів купатиись в ...нормальну погоду..Але деколи на морі шторм....і тоді кожен з Ладів ,який закликає купатись - є вбивцею своїх друзів....Це ясно?