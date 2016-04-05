edvardd написав:УВАГА ! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ! ❗️❗️❗️Дуже оперативно потрібна інфа по Житомирському напрямку в бік Києва❗️❗️❗️ Місцезнаходження, пересування орків та їх техніки! В ідеалі - з геолокаціями!!! Особливо, наразі, Мотижин, Копилов! І далі - Бузова, Березівка, Гурівщина, Осиково, Ясногородка, і тд. Контактна особа @olala1317
️Заместитель министра иностранных дел Китая Ле Юйчэн в войне РФ против Украины обвинил НАТО. А также раскритиковал санкции против России в речи, произнесенной на конференции в Пекине в субботу, после завершения встречи Джо Бадена и Си Цзиньпина.
lapay написав:По факту орки у відомому форумчанам бучанському цоколі вже стоять, і далеко за межами Дебальцево. І дай бог, щоб вони були відкинуті до початкових територій, чи хоча б до розширеного Таврією Лугандона.
И в чем здесь видите тактический и стратегический просчет?
Хомякоид написав:Не верю что возбмут Киев даже если орда вторгнеться всеми силами.
жаль в 1941 в Киеве не было мэра Кличко.
GALeon написав:️Заместитель министра иностранных дел Китая Ле Юйчэн в войне РФ против Украины обвинил НАТО. А также раскритиковал санкции против России в речи, произнесенной на конференции в Пекине в субботу, после завершения встречи Джо Бадена и Си Цзиньпина.
Ранее я говорил что самую большую выгоду от этой войны получит Китай. Со временем ещё может выясниться что он её и развязал. не зря пуйло туда ездил.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 18:05, всього редагувалось 1 раз.
ГУР спільно з бійцями «АЗОВу» була проведена спецоперація поблизу кордону з РФ В стратегічних цілях було підірвано залізничний міст, по якому окупанти мали на меті налаштувати постачання своїх підрозділів боєкомплектом та провізією.
edvardd написав:УВАГА ! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ! ❗️❗️❗️Дуже оперативно потрібна інфа по Житомирському напрямку в бік Києва❗️❗️❗️ Місцезнаходження, пересування орків та їх техніки! В ідеалі - з геолокаціями!!! Особливо, наразі, Мотижин, Копилов! І далі - Бузова, Березівка, Гурівщина, Осиково, Ясногородка, і тд. Контактна особа @olala1317
ЛАД написав:Какой выход? Разгром России и жовто-блакитний над Кремлём? В такой вариант верите? Ещё вариант - просим Бога перенести Украину вместе со всеми жителями на другой конец земного шара. Какой из этих вариантов Вам больше нравится?
Мені подобається наступні Варіант мінімум - Розгром росії на полях України в тому числі і територіях ордло і криму Нормальний - варіант Мінімум+ розвал росії на пяток незалежних Держав Варіантмаксимум - варіант Нормальний + входження Кубані,частини Смоленської , Воронежської і Белгородської областей в склад України... Ви виступаєте проти якого з варіантів?
Меня устраивает любой из этих вариантов. Прошу указать вероятность этих вариантов и в какие сроки они произойдут.
По ймовірності 90%-Варіант мінімум - Розгром росії на полях України в тому числі і територіях ордло і криму 30%-Нормальний - варіант Мінімум+ розвал росії на пяток незалежних Держав 1%-Варіантмаксимум - варіант Нормальний + входження Кубані,частини Смоленської , Воронежської і Белгородської областей в склад України... А от по датам - тут складніше....І проблема не в мене Проблема в корисних(для педерації) ідіотах...в яких - не все так однозначно - не всі росіяни сволота і так далі
Поясню трошки глибше 1 Чому почалася війна? Все ж на поверхні Спочатку провели спецслужби росії моніторинг відкритого інформаційного простору України і..виявили як мінімум 1% агентів свого впливу, які відкрито розповсюджують проросійські методички.... 2 Що таке 1% агентів впливу з точки зору ФСБ? Тут ФСБ судить по росії.. Якщо 1% відкрито висловлюється, зничить є ще 50% ..яких придушила цензура.... Але те що в Україні цензура як така - відсутня- еФеСБешникам навіть в голову прийти не могло... От і вийшло - є лад...значить з точки зору пуйла - є 50%+1 - підтримки..того колони і йшли так відкрито 3 Коли війна закінчиться Тут також все ясно - коли пуйло зрозуміє що підтримки в нього навіть не 1%... А коли він це зрозуміє - тоді коли до ладів дійде....
Всі їдуть на море купатись..і ніхто не заперечує право ЛАДів купатиись в ...нормальну погоду.. Але деколи на морі шторм....і тоді кожен з Ладів ,який закликає купатись - є вбивцею своїх друзів....
ЛАД написав:Любая война заканчивается каким-то мирным договором
не любая и не всегда, уже писал, что у СССР вообще не было мирного договора с Японией , а США и др. страны подписали его только в 1951г
«Немедленное прекращение огня и немедленный вывод российских войск с территорий Украины являются одними из ключевых аспектов мирного соглашения. Иначе никак. Однако переговоры – это масштабный процесс, в котором принимают участие не только Россия и Украина. Опосредованно участвуют также и наши партнеры. Ведь мы не просто должны подписать договор. Мы хотим разработать конкретный механизм, который будет гарантировать нашу безопасность в будущем», – подчеркнул он.
Михаил Подоляк отметил: пока украинская и российская делегации на переговорах отстаивают свои позиции, поэтому для согласования спорных моментов может потребоваться время. К сожалению, процесс не столь быстрый, как нам хотелось бы.
«За это время мы должны приблизиться к заключению мирного соглашения. Учитывая прежде всего интересы Украины, которой РФ нанесла огромные разрушения», – подчеркнул он.
lapay написав:По факту орки у відомому форумчанам бучанському цоколі вже стоять, і далеко за межами Дебальцево. І дай бог, щоб вони були відкинуті до початкових територій, чи хоча б до розширеного Таврією Лугандона.
И в чем здесь видите тактический и стратегический просчет?
Вже писав - не були заміновані і підірвані місти, особливо на Півдні, не була підготовлена партизанка, гранатометами і мінами. Почитайте, як фіни мінували все, чого могла торкнутись рука окупанта , і як партизанили.