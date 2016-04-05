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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 462463464465466 ... 469>
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:00

  edvardd написав:УВАГА ! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ !
❗️❗️❗️Дуже оперативно потрібна інфа по Житомирському напрямку в бік Києва❗️❗️❗️
Місцезнаходження, пересування орків та їх техніки!
В ідеалі - з геолокаціями!!!
Особливо, наразі, Мотижин, Копилов! І далі - Бузова, Березівка, Гурівщина, Осиково, Ясногородка, і тд.
Контактна особа @olala1317


пусть обратится в СБУ
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Заместитель министра иностранных дел Китая Ле Юйчэн в войне РФ против Украины обвинил НАТО. А также раскритиковал санкции против России в речи, произнесенной на конференции в Пекине в субботу, после завершения встречи Джо Бадена и Си Цзиньпина.
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:01

  lapay написав:По факту орки у відомому форумчанам бучанському цоколі вже стоять, і далеко за межами Дебальцево.
І дай бог, щоб вони були відкинуті до початкових територій, чи хоча б до розширеного Таврією Лугандона.
И в чем здесь видите тактический и стратегический просчет?
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Не верю что возбмут Киев даже если орда вторгнеться всеми силами.
жаль в 1941 в Киеве не было мэра Кличко.
  GALeon написав:️Заместитель министра иностранных дел Китая Ле Юйчэн в войне РФ против Украины обвинил НАТО. А также раскритиковал санкции против России в речи, произнесенной на конференции в Пекине в субботу, после завершения встречи Джо Бадена и Си Цзиньпина.

Ранее я говорил что самую большую выгоду от этой войны получит Китай. Со временем ещё может выясниться что он её и развязал. не зря пуйло туда ездил.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:04

  andrijk777 написав:Це не факт, а ваша інтерпретація подій.
По такій логіці Порошенко не допустив великої війни, а Зеленський допустив! Факт? Факт.
Аргумент у Вас ни какой :) Вот это факт. Кроме любви к Пете здесь ни об чем.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ГУР спільно з бійцями «АЗОВу» була проведена спецоперація поблизу кордону з РФ
В стратегічних цілях було підірвано залізничний міст, по якому окупанти мали на меті налаштувати постачання своїх підрозділів боєкомплектом та провізією.

https://t.me/operativnoZSU/14458
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:08

  edvardd написав:УВАГА ! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ !
❗️❗️❗️Дуже оперативно потрібна інфа по Житомирському напрямку в бік Києва❗️❗️❗️
Місцезнаходження, пересування орків та їх техніки!
В ідеалі - з геолокаціями!!!
Особливо, наразі, Мотижин, Копилов! І далі - Бузова, Березівка, Гурівщина, Осиково, Ясногородка, і тд.
Контактна особа @olala1317


для цього є офіційний ТГ бот
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:08

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Какой выход?
Разгром России и жовто-блакитний над Кремлём? В такой вариант верите?
Ещё вариант - просим Бога перенести Украину вместе со всеми жителями на другой конец земного шара.
Какой из этих вариантов Вам больше нравится? :)
Мені подобається наступні
Варіант мінімум - Розгром росії на полях України в тому числі і територіях ордло і криму
Нормальний - варіант Мінімум+ розвал росії на пяток незалежних Держав
Варіант максимум - варіант Нормальний + входження Кубані,частини Смоленської , Воронежської і Белгородської областей в склад України...
Ви виступаєте проти якого з варіантів?
Меня устраивает любой из этих вариантов.
Прошу указать вероятность этих вариантов и в какие сроки они произойдут.
По ймовірності
90%-Варіант мінімум - Розгром росії на полях України в тому числі і територіях ордло і криму
30%-Нормальний - варіант Мінімум+ розвал росії на пяток незалежних Держав
1%-Варіант максимум - варіант Нормальний + входження Кубані,частини Смоленської , Воронежської і Белгородської областей в склад України...
А от по датам - тут складніше....І проблема не в мене
Проблема в корисних(для педерації) ідіотах...в яких
- не все так однозначно
- не всі росіяни сволота
і так далі

Поясню трошки глибше
1 Чому почалася війна?
Все ж на поверхні
Спочатку провели спецслужби росії моніторинг відкритого інформаційного простору України і..виявили як мінімум 1% агентів свого впливу, які відкрито розповсюджують проросійські методички....
2 Що таке 1% агентів впливу з точки зору ФСБ?
Тут ФСБ судить по росії..
Якщо 1% відкрито висловлюється, зничить є ще 50% ..яких придушила цензура....
Але те що в Україні цензура як така - відсутня- еФеСБешникам навіть в голову прийти не могло...
От і вийшло - є лад...значить з точки зору пуйла - є 50%+1 - підтримки..того колони і йшли так відкрито
3 Коли війна закінчиться
Тут також все ясно - коли пуйло зрозуміє що підтримки в нього навіть не 1%...
А коли він це зрозуміє - тоді коли до ладів дійде....

Всі їдуть на море купатись..і ніхто не заперечує право ЛАДів купатиись в ...нормальну погоду..
Але деколи на морі шторм....і тоді кожен з Ладів ,який закликає купатись - є вбивцею своїх друзів....

Це ясно?
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Любая война заканчивается каким-то мирным договором


не любая и не всегда, уже писал, что у СССР вообще не было мирного договора с Японией , а США и др. страны подписали его только в 1951г

«Немедленное прекращение огня и немедленный вывод российских войск с территорий Украины являются одними из ключевых аспектов мирного соглашения. Иначе никак. Однако переговоры – это масштабный процесс, в котором принимают участие не только Россия и Украина. Опосредованно участвуют также и наши партнеры. Ведь мы не просто должны подписать договор. Мы хотим разработать конкретный механизм, который будет гарантировать нашу безопасность в будущем», – подчеркнул он.

Михаил Подоляк отметил: пока украинская и российская делегации на переговорах отстаивают свои позиции, поэтому для согласования спорных моментов может потребоваться время. К сожалению, процесс не столь быстрый, как нам хотелось бы.

«За это время мы должны приблизиться к заключению мирного соглашения. Учитывая прежде всего интересы Украины, которой РФ нанесла огромные разрушения», – подчеркнул он.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:10

  otg написав:
  lapay написав:По факту орки у відомому форумчанам бучанському цоколі вже стоять, і далеко за межами Дебальцево.
І дай бог, щоб вони були відкинуті до початкових територій, чи хоча б до розширеного Таврією Лугандона.
И в чем здесь видите тактический и стратегический просчет?

Вже писав - не були заміновані і підірвані місти, особливо на Півдні, не була підготовлена партизанка, гранатометами і мінами. Почитайте, як фіни мінували все, чого могла торкнутись рука окупанта , і як партизанили.
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