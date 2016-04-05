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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:11
vitaliian написав:
вы я так понимаю в интернете недавно?
компьютером начал пользоваться в 1990г, интернетом -сравнительно недавно в 2001году
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prodigy
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:12
ЛАД написав: andrijk777 написав:
.........
Після ядерного удару - РФ кінець, виконавці будуть знищені 100%.
Надіюсь здоровий глузд переможе.....
Уже писал - в случае применения тактического ЯО мы окажемся в эпицентре событий.
Вас будет легче от того, что потом кого-то там знищать? После того, как будет знищена Украина.
Я бачу ви щиро вірите що вам і вам подібним буде легше коли Україна капітулює?
напевно у вас ні дітей ні внуків ні правнуків..
в противному разі я не розумію чому ви їх так ненавидите...
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budivelnik
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:15
prodigy написав: vitaliian написав:
вы я так понимаю в интернете недавно?
компьютером начал пользоваться в 1990г, интернетом -сравнительно недавно в 2001году
А Вайбер группами? Часто там видите вбросы?
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vitaliian
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:17
vitaliian написав: prodigy написав:
читать вайбер и доверять тому , какие вбросы туда кидают- кто по некомпетентности, кто-то с перепугу, а кто-то банально сеет панику и делает свою мерзкую работу
вы я так понимаю в интернете недавно?
Вбросы как раз делают в СМИ, с миллионными аудиториями, в Вайбер группах (где 100-500 человек) делать вбросы нерационально, надо в тысячи групп копипастить или вычитывать в тысяче групп стратегическую информацию (где спрятан танк). У врага нет ресурсов читать тысячи Вайбер групп и делать в каждую вброс.
Люди обычно рассказывают где стоят блок посты, что проверяют, что спрашивают, куда прилетает (район города), ищут пропавших людей, обсуждается работают ли магазины и что на моменте там есть в наличии. Есть ли свет, вода.
А в СМИ наоборот пишут вбросы о том что освободили 70 км правого берега от Киева. И все копипастят не проверяя. Потом оказывается что ошиблись берегами.
Максимальный вброс в Вайбер группе что в каком то магазине есть гречка, а по факту её там нет.
возможно, для вас там есть полезная информация, для меня -бесполезная (состоял в нескольких вайбер сообществах и удалился в еще 23-24 февраля и даже не тянет туда вернуться...особенно бесят хамовитые женщины (возраст лет 35-50)
потеря времени и порция негатива,
когда (как пример) люди спрашивают где можно сдать кровь для армии-кидают ссылку на СмартЛаб (а потом еще хамят, после того как их культурно поправили)
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prodigy
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:18
ЛАД написав:
Меня
budivelnik написав: ЛАД написав:
Какой выход?
Разгром России и жовто-блакитний над Кремлём? В такой вариант верите?
Ещё вариант - просим Бога перенести Украину вместе со всеми жителями на другой конец земного шара.
Какой из этих вариантов Вам больше нравится?
Мені подобається наступніВаріант мінімум
- Розгром росії на полях України в тому числі і територіях ордло і криму Нормальний
- варіант Мінімум+ розвал росії на пяток незалежних ДержавВаріант максимум
- варіант Нормальний + входження Кубані,частини Смоленської , Воронежської і Белгородської областей в склад України...
Ви виступаєте проти якого з варіантів?
устраивает любой из этих вариантов.
Прошу указать вероятность этих вариантов и в какие сроки они произойдут.
А я категорически против наполеоновских планов. Мы с огромным трудом, ценой войны и жертв, сформировали политическую нацию, и тут находятся умники, предлагающие снова размыть наше политическое пространство совком и вернуть, грубо говоря, в эпоху Кучмы. Ну ни капли даже бытовой логики ...
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:25
lapay написав:
Вже писав - не були заміновані і підірвані місти, особливо на Півдні, не була підготовлена партизанка, гранатометами і мінами. Почитайте, як фіни мінували все, чого могла торкнутись рука окупанта , і як партизанили.
Вы хотите рассказать что не сделано до войны? Ну да, а еще не построена стена между РФ и Украиной.
Сеня герой, он ее строил. Спросите погран отряд близ Харькова и Сум помогла ли она? Да по такой логике надо было заминировать все границы вокруг себя. Про партизанку вообще жесть. Не будьте столь наивны. Я уже писал, в Херсоне у тероборонвы забрали все оружие. Ну даже если это брать за аргумент. При чем здесь умение вести войну? Это скорее не подготовились, но поверьте ни одна страна на которую нападали не была готова на 100% к войне.
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otg
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:25
Ситуація на Київщині залишається складною, але контрольованою. Через підняття води в річці Ірпінь понтони, які окупант поставив для пересування річкою, були знесені. Наразі противник намагається знову встновити понтонні переправи та продовжити наступальні дії. Але їм це не вдається, українські військові не дають цього зробити.
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vitaliian
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:26
lapay написав: otg написав: lapay написав:
По факту орки у відомому форумчанам бучанському цоколі вже стоять, і далеко за межами Дебальцево.
І дай бог, щоб вони були відкинуті до початкових територій, чи хоча б до розширеного Таврією Лугандона.
И в чем здесь видите тактический и стратегический просчет?
Вже писав - не були заміновані і підірвані місти, особливо на Півдні, не була підготовлена партизанка, гранатометами і мінами. Почитайте, як фіни мінували все, чого могла торкнутись рука окупанта , і як партизанили.
Також радіо- та телепередатчики/обладнення не виведені з ладу в окупованиз містах
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GALeon
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:26
prodigy написав:
возможно, для вас там есть полезная информация, для меня -бесполезная (состоял в нескольких вайбер сообществах и удалился в еще 23-24 февраля и даже не тянет туда вернуться...особенно бесят хамовитые женщины (возраст лет 35-50)
тут важен естественный отбор. Конкретно в моем доме те, кто не эвакуировался, проявляют поразительный конструктив, взаимовыручку и здоровый оптимизм.
Я реально в восторге.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:27
prodigy написав:
еще хамят, после того как их культурно поправили)
а ну хамство не отнять. Подтверждаю оно там есть. Я например там ничего не пишу. В ирпенской группе выложил фото разбитого в Ирпене дома на меня все налетели зачем я это делаю, говорю вдруг там ваши друзья или родители живут, люди хотят в войну читать про котиков. Сейчас хамства стало меньше.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 19 бер, 2022 18:29, всього редагувалось 1 раз.
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