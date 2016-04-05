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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 464465466467468469>
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:27

  vitaliian написав:
  prodigy написав:
  vitaliian написав:вы я так понимаю в интернете недавно?


компьютером начал пользоваться в 1990г, интернетом -сравнительно недавно в 2001году

А Вайбер группами? Часто там видите вбросы?


вайбер группами последние 4 года (но это уже в прошлом)

у нас не только вбросы- у нас такие махровые советские люди, что (рука тянется к маузеру) нет сил бороться с поздравлениям с днем пионера/комсомола, 23 февраля и прочими совковыми датами

одна тварь даже написала, что будет "освободителей встречать с цветами", правда тут реально начался против нее вой, на что модератор сказала, что еще войны нет а вы уже ругаться начали и пр.мура- я потребовал от модератора не просто удалить посты этой Ирины, а высказать жесткую позицию...но все свелось к тому-"народ, давайте жить дружно" и я удалился от таких соседей (группы в вайбере у нас называются по названиям
садовых кооперативов или населенных пунктов)

про блок-посты считаю в вайбере сообщать нельзя

https://www.unian.ua/society/na-odeshch ... 50974.html
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 19 бер, 2022 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:29

  otg написав:
  lapay написав:Вже писав - не були заміновані і підірвані місти, особливо на Півдні, не була підготовлена партизанка, гранатометами і мінами. Почитайте, як фіни мінували все, чого могла торкнутись рука окупанта , і як партизанили.
Вы хотите рассказать что не сделано до войны? Ну да, а еще не построена стена между РФ и Украиной. :) Сеня герой, он ее строил. Спросите погран отряд близ Харькова и Сум помогла ли она? Да по такой логике надо было заминировать все границы вокруг себя. Про партизанку вообще жесть. Не будьте столь наивны. Я уже писал, в Херсоне у тероборонвы забрали все оружие. Ну даже если это брать за аргумент. При чем здесь умение вести войну? Это скорее не подготовились, но поверьте ни одна страна на которую нападали не была готова на 100% к войне.

Сегодня утром я давал ссылку на профильную статью Бутусова. Не сочтите за труд, распишите ему все выгоды от отсутствия продуманной обороны на Перекопе
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:32

  juristkostya написав:Сегодня утром я давал ссылку на профильную статью Бутусова. Не сочтите за труд, распишите ему все выгоды от отсутствия продуманной обороны на Перекопе
Кому? Бутусову? Я его не знаю лично и с ним не общаюсь. Хочу Вас спросить, если он такой умный, то где был в начале февраля? Почему не бил в набат тогда? Задним числом все хитрые.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:про блок-посты считаю в вайбере сообщать нельзя
это Херсонская группа там про русские блок посты. Про наши зачем писать на наших не расстреливают.

Так же из Вайбера я получил инфу что по дороге Кропивницкий Николаев исчезают люди (были фото ФИО дата поездки) сам накануне собирался тудой ехать, но передумал.

Много спама. И какой то тупой юмор в картинках. У некоторых истерики. Все примерно как в общежитии. Вайбер группы от этого не далеко ушли. Приходится фильтровать
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 18:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:36

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  prodigy написав:
компьютером начал пользоваться в 1990г, интернетом -сравнительно недавно в 2001году

А Вайбер группами? Часто там видите вбросы?


вайбер группами последние 4 года (но это уже в прошлом)

у нас не только вбросы- у нас такие махровые советские люди, что (рука тянется к маузеру) нет сил бороться с поздравлениям с днем пионера/комсомола, 23 февраля и прочими совковыми датами

одна тварь даже написала, что будет "освободителей встречать с цветами", правда тут реально начался против нее вой, на что модератор сказала, что еще войны нет а вы уже ругаться начали и пр.мура- я потребовал от модератора не просто удалить посты этой Ирины, а высказать жесткую позицию...но все свелось к тому-"народ, давайте жить дружно" и я удалился от таких соседей (группы в вайбере у нас называются по названиям
садовых кооперативов или населенных пунктов)

про блок-посты считаю в вайбере сообщать нельзя

https://www.unian.ua/society/na-odeshch ... 50974.html


правильно. вибер и телеграм в большом количестве - это помойки, только отнимающие время. :D Некоторые просто невозможно читать, поскольку туда спамят буквально каждую минуту. Еще и телефон постоянно трезвонит на каждое сообщение, пока звук не отключишь.
Только пару самых необходимых и проверенных каналов без лишнего срача.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 19 бер, 2022 18:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:36

  otg написав:
  juristkostya написав:Сегодня утром я давал ссылку на профильную статью Бутусова. Не сочтите за труд, распишите ему все выгоды от отсутствия продуманной обороны на Перекопе
Кому? Бутусову? Я его не знаю лично и с ним не общаюсь. Хочу Вас спросить, если он такой умный, то где был в начале февраля? Почему не бил в набат тогда? Задним числом все хитрые.
не знакомы, и что?
Если вы квалифицировано владеете темой - почему не помочь авторитетному журналисту? Если не владеете - зачем ляпать языком здесь?
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:36

  vitaliian написав:
  prodigy написав:про блок-посты считаю в вайбере сообщать нельзя
это Херсонская группа там про русские блок посты. Про наши зачем писать на наших не расстреливают.

Так же из Вайбера я получил инфу что по дороге Кропивницкий Николаев исчезают люди (были фото ФИО дата поездки) сам накануне собирался тудой ехать, но передумал.

Много спама. И какой то тупой юмор в картинках. У некоторых истерики. Приходится фильтровать


Кропивницкий и тем более Николаев не безопасно , лучше к нам в Одесу (или область)
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:36

  juristkostya написав:Мы с огромным трудом, ценой войны и жертв, сформировали политическую нацию

Коллега, где Вы увидели признаки формирования политической нации, хотя бы на этом форуме, если одно из простейших ее определений заключается в том, что жители страны разных национальностей идентифицируют себя и других в ее границах не по этнической, а по политической принадлежности?
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:38

  Igneus написав:
  juristkostya написав:Мы с огромным трудом, ценой войны и жертв, сформировали политическую нацию

Коллега, где Вы увидели признаки формирования политической нации, хотя бы на этом форуме, если одно из простейших ее определений заключается в том, что жители страны разных национальностей идентифицируют себя и других в ее границах не по этнической, а по политической принадлежности?

Я вижу. Именно политическую.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:43

Борися за свою долю, бийся за свою волю, воюй за Україну


це було 100 років тому

рекомендую всім для підняття бойового духу

5млн переглядів

https://www.youtube.com/watch?v=u0Et3egoDSo
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