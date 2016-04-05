vitaliian написав:вы я так понимаю в интернете недавно?
компьютером начал пользоваться в 1990г, интернетом -сравнительно недавно в 2001году
А Вайбер группами? Часто там видите вбросы?
вайбер группами последние 4 года (но это уже в прошлом)
у нас не только вбросы- у нас такие махровые советские люди, что (рука тянется к маузеру) нет сил бороться с поздравлениям с днем пионера/комсомола, 23 февраля и прочими совковыми датами
одна тварь даже написала, что будет "освободителей встречать с цветами", правда тут реально начался против нее вой, на что модератор сказала, что еще войны нет а вы уже ругаться начали и пр.мура- я потребовал от модератора не просто удалить посты этой Ирины, а высказать жесткую позицию...но все свелось к тому-"народ, давайте жить дружно" и я удалился от таких соседей (группы в вайбере у нас называются по названиям садовых кооперативов или населенных пунктов)
lapay написав:Вже писав - не були заміновані і підірвані місти, особливо на Півдні, не була підготовлена партизанка, гранатометами і мінами. Почитайте, як фіни мінували все, чого могла торкнутись рука окупанта , і як партизанили.
Вы хотите рассказать что не сделано до войны? Ну да, а еще не построена стена между РФ и Украиной. Сеня герой, он ее строил. Спросите погран отряд близ Харькова и Сум помогла ли она? Да по такой логике надо было заминировать все границы вокруг себя. Про партизанку вообще жесть. Не будьте столь наивны. Я уже писал, в Херсоне у тероборонвы забрали все оружие. Ну даже если это брать за аргумент. При чем здесь умение вести войну? Это скорее не подготовились, но поверьте ни одна страна на которую нападали не была готова на 100% к войне.
Сегодня утром я давал ссылку на профильную статью Бутусова. Не сочтите за труд, распишите ему все выгоды от отсутствия продуманной обороны на Перекопе
prodigy написав: компьютером начал пользоваться в 1990г, интернетом -сравнительно недавно в 2001году
А Вайбер группами? Часто там видите вбросы?
вайбер группами последние 4 года (но это уже в прошлом)
у нас не только вбросы- у нас такие махровые советские люди, что (рука тянется к маузеру) нет сил бороться с поздравлениям с днем пионера/комсомола, 23 февраля и прочими совковыми датами
одна тварь даже написала, что будет "освободителей встречать с цветами", правда тут реально начался против нее вой, на что модератор сказала, что еще войны нет а вы уже ругаться начали и пр.мура- я потребовал от модератора не просто удалить посты этой Ирины, а высказать жесткую позицию...но все свелось к тому-"народ, давайте жить дружно" и я удалился от таких соседей (группы в вайбере у нас называются по названиям садовых кооперативов или населенных пунктов)
правильно. вибер и телеграм в большом количестве - это помойки, только отнимающие время. Некоторые просто невозможно читать, поскольку туда спамят буквально каждую минуту. Еще и телефон постоянно трезвонит на каждое сообщение, пока звук не отключишь. Только пару самых необходимых и проверенных каналов без лишнего срача.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 19 бер, 2022 18:36, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:Мы с огромным трудом, ценой войны и жертв, сформировали политическую нацию
Коллега, где Вы увидели признаки формирования политической нации, хотя бы на этом форуме, если одно из простейших ее определений заключается в том, что жители страны разных национальностей идентифицируют себя и других в ее границах не по этнической, а по политической принадлежности?
juristkostya написав:Мы с огромным трудом, ценой войны и жертв, сформировали политическую нацию
Коллега, где Вы увидели признаки формирования политической нации, хотя бы на этом форуме, если одно из простейших ее определений заключается в том, что жители страны разных национальностей идентифицируют себя и других в ее границах не по этнической, а по политической принадлежности?