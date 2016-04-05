Додано: Суб 19 бер, 2022 18:27

vitaliian написав: prodigy написав: vitaliian написав: вы я так понимаю в интернете недавно? вы я так понимаю в интернете недавно?



компьютером начал пользоваться в 1990г, интернетом -сравнительно недавно в 2001году компьютером начал пользоваться в 1990г, интернетом -сравнительно недавно в 2001году

А Вайбер группами? Часто там видите вбросы? А Вайбер группами? Часто там видите вбросы?

вайбер группами последние 4 года (но это уже в прошлом)у нас не только вбросы- у нас такие махровые советские люди, что (рука тянется к маузеру) нет сил бороться с поздравлениям с днем пионера/комсомола, 23 февраля и прочими совковыми датамиодна тварь даже написала, что будет "освободителей встречать с цветами", правда тут реально начался против нее вой, на что модератор сказала, что еще войны нет а вы уже ругаться начали и пр.мура- я потребовал от модератора не просто удалить посты этой Ирины, а высказать жесткую позицию...но все свелось к тому-"народ, давайте жить дружно" и я удалился от таких соседей (группы в вайбере у нас называются по названиямсадовых кооперативов или населенных пунктов)про блок-посты считаю в вайбере сообщать нельзя