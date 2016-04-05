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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:47
juristkostya написав:
не знакомы, и что?
Если вы квалифицировано владеете темой - почему не помочь авторитетному журналисту? Если не владеете - зачем ляпать языком здесь?
Слушайте, Вас какой то поток несвязанной речи. Что и чем я ему должен помочь? Ну считает он так. Да пусть считает. Я даже Вам могу сказать тоже. Хорошо бы что б граница была заминирована. Дальше что? Не заминировали. Мосты не взорвали? Я понимаю что хорошо быть таким хитрым строча по клаве, но воевать в жизни не так просто. Вспомните первого героя которого мы оплакивали. Как раз он взорвал мост и сам погиб. Более того, еще до 24 числа большинство не верило что начнется война. Я сам не верил до 16 числа. Я не пойму, это вы все так пороха зашищаете?
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:47
Alex2007 написав:
правильно. вибер и телеграм в большом количестве - это помойки, только отнимающие время.
Некоторые просто невозможно читать, поскольку туда спамят буквально каждую минуту. Еще и телефон постоянно трезвонит на каждое сообщение, пока звук не отключишь.
Оповещения в каналах можно отключить. Трезвонить не будут даже со звуком.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:50
andrijk777 написав:
...........
Але 150-тисячне угруповання РФ біля наших кордонів - це факт? 100% факт.
Ключовою подією для мене був виступ Блінкіна, який чітко сказав - РФ на 100% готова до вторгнення, все залежить від путіна, який або дасть наказ або ні. 50% на 50%
Блінкін це не якийсь хрен з гори, і він сказав не свої думи, а дані розвідки США!
Для мене це був факт, тому що я довіряю розвідці СЩА.
Відповідно я і думав 50 на 50, я ж не можу знати що думає путін.
.......
Вот поэтому нормальные люди не верили в агрессию. Думали, что Путин всё же сохранил остатки адекватности. Оказалось, что нет. Что он получил в результате?
Ну ладно, на погибших солдат ему наплевать. На разбитую военную технику тоже. Но санкции тяжёлые. На такие он не рассчитывал. Они быстро не подействуют. Но чем дальше он заходит, тем тяжелее будет их отменить.
"Быстро" нужно только нам. Запад, конечно, несёт финансовые потери от санкций, но они это переживут. России будет тяжеловато. Чем это закончится для России и лично для Путина предсказать сложно.
Кроме санкций - он лишился поддержки практически всех стран в мире. Это тоже серьёзно.
Или он действительно настроен" "Все погибнут, а мы стройными рядами пойдём в рай"?
Что-то мне кажется, что его подчинённые в рай не торопятся и очень надеюсь, что если речь зайдёт о применении ЯО, то его приберут.
Если нет, то в отличие от Волгаря
я понимаю, что это будет концом европейской цивилизации. А, скорее, цивилизации вообще.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:50
otg написав:
Ну считает он так. Да пусть считает.
Он не "считает". Он просит помощи от всех, кто владеет реальными фактами. По вашему уверенному тону я предположил, что вы из таких. Прошу простить, если ошибся.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:54
andrijk777 написав:
..........
Чому всі думали що війни не буде - тому що війна виглядала не раціональною для путіна. Але виявилось що війна - раціональна для путіна.
........
Ошибка как раз в расчёте на рациональность Путина.
Оказалось, чего нет, того нет.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:55
otg написав:
Вы хотите рассказать что не сделано до войны?
Так, за місяць до війни, коли своя і чужа розвідка вже знала, до чого готуватись.
Я не торкаюсь дій влади під час війни, але в неї була досить дивна поведінка перед війною, хоча був доступ до розвідданних.
ЗСУ підготувались:
Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"На початку повномасштабної війни 24 лютого ворог завдав масований ракетний удар. В хід пішли ракети "Калібр", "Іскандер", Х-55, Х-101 та інші. Першими цілями стали наші Повітряні сили: радіолокаційні станції, зенітні ракетні війська, військові аеродроми та авіація. Плюс противник намагався уразити командні пункти. Вони планували вивести все з-під контролю. Однак ми готувалися до таких сценаріїв, спрацювала розвідка, тому успішно вивели з-під удару майже всю техніку та людей", - повідомив речник.
Востаннє редагувалось lapay
в Суб 19 бер, 2022 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:58
ЛАД написав: andrijk777 написав:
..........
Чому всі думали що війни не буде - тому що війна виглядала не раціональною для путіна. Але виявилось що війна - раціональна для путіна.
........
Ошибка как раз в расчёте на рациональность Путина.
Оказалось, чего нет, того нет.
здесь есть нюанс: мы не знаем степени его информированности.
В тоталитарных системах подчинённые стремятся докладывать начальнику то, что он хочет слышать, этот эффект хорошо известен.
Короче, вполне может быть, что в рамках доносимой ему информации он предельно рационален.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:59
lapay написав: otg написав:
Вы хотите рассказать что не сделано до войны?
Так, за місяць до війни, коли своя і чужа розвідка вже знала, до чого готуватись.
Я не торкаюсь дій влади під час війни, але в неї була досить дивна поведінка перед війною, хоча був доступ до розвідданних.
Будем откровенны, вся каденция Зеленского отмечена крайне похабным отношением к армии и ВПК.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 19:02
juristkostya написав:
вся каденция Зеленского отмечена крайне похабным отношением к армии и ВПК.
надеюсь вас забанят
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