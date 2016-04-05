Додано: Суб 19 бер, 2022 18:50

andrijk777 написав: ...........

Але 150-тисячне угруповання РФ біля наших кордонів - це факт? 100% факт.

Ключовою подією для мене був виступ Блінкіна, який чітко сказав - РФ на 100% готова до вторгнення, все залежить від путіна, який або дасть наказ або ні. 50% на 50%

Блінкін це не якийсь хрен з гори, і він сказав не свої думи, а дані розвідки США!

Для мене це був факт, тому що я довіряю розвідці СЩА.

Відповідно я і думав 50 на 50, я ж не можу знати що думає путін.

....... ...........Але 150-тисячне угруповання РФ біля наших кордонів - це факт? 100% факт.Ключовою подією для мене був виступ Блінкіна, який чітко сказав - РФ на 100% готова до вторгнення,Блінкін це не якийсь хрен з гори, і він сказав не свої думи, а дані розвідки США!Для мене це був факт, тому що я довіряю розвідці СЩА.Відповідно я і думав 50 на 50,.......

Вот поэтому нормальные люди не верили в агрессию. Думали, что Путин всё же сохранил остатки адекватности. Оказалось, что нет. Что он получил в результате?Ну ладно, на погибших солдат ему наплевать. На разбитую военную технику тоже. Но санкции тяжёлые. На такие он не рассчитывал. Они быстро не подействуют. Но чем дальше он заходит, тем тяжелее будет их отменить."Быстро" нужно только нам. Запад, конечно, несёт финансовые потери от санкций, но они это переживут. России будет тяжеловато. Чем это закончится для России и лично для Путина предсказать сложно.Кроме санкций - он лишился поддержки практически всех стран в мире. Это тоже серьёзно.Или он действительно настроен" "Все погибнут, а мы стройными рядами пойдём в рай"?Что-то мне кажется, что его подчинённые в рай не торопятся и очень надеюсь, что если речь зайдёт о применении ЯО, то его приберут.Если нет, то в отличие отя понимаю, что это будет концом европейской цивилизации. А, скорее, цивилизации вообще.