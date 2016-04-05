otg написав:У меня факты. Просрать все в Донбассе это факт. Умудриться во время переговоров в Минске оставить людей в дебальцевском котле это факт. Хотя там просилось ударить по Горловке с Константиновки. Кстати в Горловке в то время пару бомжей оставались на охране. Таким образом ВСУ решило б 3 задачи. Отбило б Горловку. (это даже не Дебальцево) Вместо того что б своих оставить в котле, можно было самим взять ту группу которая с Запада мутузило наших в Дебальцево. Плюс позиция на переговорах была бы совершенно другая. Про нынешнее руководство не буду комментировать, но уже сегодня видно что командование на порядок выше. Без недостатков конечно, но выше.
Відразу згадую крилату фразу : Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Тому або у військо і покажіть тим дива командування взяв пару БИгр противника у котел, або мовчіть тихенько сидячи на своєму продавленому дивані.
За "Мрію" прикро. Хтось дуже хотів отримати "відрядні" або не тільки ...
Інформацією про евакуацію АН-225 "Мрія" поділився екс-капітан літака Дмитро Антонов. Він виклав на своєму YouTube-каналі ролик, в якому повідомив наступні подробиці: "Чому літак залишився в Гостомелі? Тому що не було рішення про перегін літака в будь-яке місце, нехай це буде Польща, самий найближчий аеропорт Жешув, Лейпциг. Чому Лейпциг? Та тому що ще 26 січня було звернення до нашого великого керівника ДП "Антонов" від представників НАТО і NSPA, про те, що пропонують нам у світлі прийдешніх подій перебазувати весь наш флот в Лейпциг з усім персоналом, екіпажем, запчастинами. Відповіді на це питання — не було".
"Я вважаю, що не було прийнято рішення про перегін, тому що був відсутній топ-менеджмент нашої компанії, який бадьоренько, за два тижні до війни, весь поїхав в Лейпциг і "окупував", до війни ще, офіс ALS. Думайте. Вирішуйте. Тут є де знайти причини, зв'язки з РФ", — продовжив Дмитро Антонов. https://www.unian.ua/war/an-225-mriya-m ... 50794.html