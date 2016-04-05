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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 466467468469>
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:03

Не привыкать
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:06

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:вся каденция Зеленского отмечена крайне похабным отношением к армии и ВПК.
надеюсь вас забанят

Я этого долбоёба харьковского давно уже забанил
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:У меня факты. Просрать все в Донбассе это факт. Умудриться во время переговоров в Минске оставить людей в дебальцевском котле это факт. Хотя там просилось ударить по Горловке с Константиновки. Кстати в Горловке в то время пару бомжей оставались на охране. Таким образом ВСУ решило б 3 задачи. Отбило б Горловку. (это даже не Дебальцево) Вместо того что б своих оставить в котле, можно было самим взять ту группу которая с Запада мутузило наших в Дебальцево. Плюс позиция на переговорах была бы совершенно другая. Про нынешнее руководство не буду комментировать, но уже сегодня видно что командование на порядок выше. Без недостатков конечно, но выше.

Відразу згадую крилату фразу : Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Тому або у військо і покажіть тим дива командування взяв пару БИгр противника у котел, або мовчіть тихенько сидячи на своєму продавленому дивані. :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:18

Гарантіями не нападу на Україну в майбутньому може тільки забезпечити повернення ядерної зброї, інших варіантів я не бачу.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:18

  vitaliian написав:По оценке Пентагона, у российской войсковой группировки до сих пор остается около 90% сил и средств, собранных до начала войны.

https://t.me/bbcrussian/25085

«Лидеры ЕС имеют очень надежные доказательства того, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России», — Politico.

https://t.me/c/1270471007/7598

В связи с этим интересно:
самолёты - 95/330,
вертолёты - 115/240,
танки - 466/1200 и т.д.
Первая цифра - потери, вторая - исходное количество (если верить https://images.weserv.nl/?q=85&output=webp&bg=white&url=https://static.nv.ua/shared/system/MediaInfographic/images/000/008/866/original/10e6262ec2a81d58b022a6319a693832.png?stamp=20211202103852)
Как-то на 90% не похоже. При таких потерях авиацию уже надо ставить на прикол, да и средства ПВО от Запада не особо нужны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За "Мрію" прикро.
Хтось дуже хотів отримати "відрядні" або не тільки ...

Інформацією про евакуацію АН-225 "Мрія" поділився екс-капітан літака Дмитро Антонов. Він виклав на своєму YouTube-каналі ролик, в якому повідомив наступні подробиці: "Чому літак залишився в Гостомелі? Тому що не було рішення про перегін літака в будь-яке місце, нехай це буде Польща, самий найближчий аеропорт Жешув, Лейпциг. Чому Лейпциг? Та тому що ще 26 січня було звернення до нашого великого керівника ДП "Антонов" від представників НАТО і NSPA, про те, що пропонують нам у світлі прийдешніх подій перебазувати весь наш флот в Лейпциг з усім персоналом, екіпажем, запчастинами. Відповіді на це питання — не було".

"Я вважаю, що не було прийнято рішення про перегін, тому що був відсутній топ-менеджмент нашої компанії, який бадьоренько, за два тижні до війни, весь поїхав в Лейпциг і "окупував", до війни ще, офіс ALS. Думайте. Вирішуйте. Тут є де знайти причини, зв'язки з РФ", — продовжив Дмитро Антонов.
https://www.unian.ua/war/an-225-mriya-m ... 50794.html
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:22

  Ukrainian написав:во вьетнаме месили друг друга (совок и сша) особо не стесняясь, и никто не бздел ЯО

Было более адекватное руководство. Не стоит сравнивать Пу с советскими руководителями. Сколько ругали Хрущёва, но у него хватило ума договориться с Кеннеди во время кубинского кризиса.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:23

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:вся каденция Зеленского отмечена крайне похабным отношением к армии и ВПК.
надеюсь вас забанят

А за що його банити?
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:26

  Хомякоид написав:...........
С чего начинался разговор это с прогнозирования событий.
Я написал что Западные аналитики могут просчитывать события что и привел примером с документалки.
......

Все прогнозы делаются с какой-то вероятностью. Большей или меньшей.
Прогнозировать можно, точно предсказать не получается.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:28

  juristkostya написав:
  Хомякоид написав:
Так що, аналітика значить працює чи як ?

Вам же ясно сказали: аналитика работает на уровне общей тенденции.
.......

И то бывают ошибки.
ЛАД
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