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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 466467468469
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:29

  kotyk222 написав:
  vitaliian написав:
  juristkostya написав:вся каденция Зеленского отмечена крайне похабным отношением к армии и ВПК.
надеюсь вас забанят

А за що його банити?

За розбрат під час війни хоча б
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:31

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:во вьетнаме месили друг друга (совок и сша) особо не стесняясь, и никто не бздел ЯО

Было более адекватное руководство. Не стоит сравнивать Пу с советскими руководителями. Сколько ругали Хрущёва, но у него хватило ума договориться с Кеннеди во время кубинского кризиса.

При совке генерального можно было снести на политбюро, даже Сталина (после начала войны он сидел на даче и когда к нему приехали коллеги по цеху он подумал что приехали арестовывать). А пуйло снести демократическим путем невозможно. Рф деградировала в том числе по сравнению с совком.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:33

Ukrainian
Здорова критика - це не розбрат.
От хуйла ніхто не критикує!!!
V2
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:37

  V2 написав:Ukrainian
Здорова критика - це не розбрат.
От хуйла ніхто не критикує!!!

Вы сейчас дискутируете с персонажем, который системно выступает за дальнейшее распространение ЯО в мире. Проявите элементарную чистоплотность.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:37

  andrijk777 написав:............
Тому що є об"єктивні процеси - ніяких сепаратистких процесів в РФ не видно. Та й і в Україні їх не було. Якби не зовнішнє втручання ми б не втратили територію.

Сепаратистских процессов не было, но заметные противоречия были. И в 2004, и в 2014. Но в 2004 сумели удержаться, в 2014 зашли слишком далеко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:При таких потерях авиацию уже надо ставить на прикол, да и средства ПВО от Запада не особо нужны.
уточните при каких потерях авиацию надо ставить на прикол?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:39

  juristkostya написав:
  V2 написав:Ukrainian
Здорова критика - це не розбрат.
От хуйла ніхто не критикує!!!

Вы сейчас дискутируете с персонажем, который системно выступает за дальнейшее распространение ЯО в мире. Проявите элементарную чистоплотность.


Чистоплотный ты наш....
Покажи пример, начни с себя.
Великий "юрист чистоплотник"
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