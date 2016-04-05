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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 бер, 2022 19:29
kotyk222 написав: vitaliian написав: juristkostya написав:
вся каденция Зеленского отмечена крайне похабным отношением к армии и ВПК.
надеюсь вас забанят
А за що його банити?
За розбрат під час війни хоча б
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Додано: Суб 19 бер, 2022 19:31
ЛАД написав: Ukrainian написав:
во вьетнаме месили друг друга (совок и сша) особо не стесняясь, и никто не бздел ЯО
Было более адекватное руководство. Не стоит сравнивать Пу с советскими руководителями. Сколько ругали Хрущёва, но у него хватило ума договориться с Кеннеди во время кубинского кризиса.
При совке генерального можно было снести на политбюро, даже Сталина (после начала войны он сидел на даче и когда к нему приехали коллеги по цеху он подумал что приехали арестовывать). А пуйло снести демократическим путем невозможно. Рф деградировала в том числе по сравнению с совком.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 19:33
Ukrainian
Здорова критика - це не розбрат.
От хуйла ніхто не критикує!!!
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V2
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Додано: Суб 19 бер, 2022 19:37
V2 написав:Ukrainian
Здорова критика - це не розбрат.
От хуйла ніхто не критикує!!!
Вы сейчас дискутируете с персонажем, который системно выступает за дальнейшее распространение ЯО в мире. Проявите элементарную чистоплотность.
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juristkostya
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Додано: Суб 19 бер, 2022 19:37
andrijk777 написав:
............
Тому що є об"єктивні процеси - ніяких сепаратистких процесів в РФ не видно. Та й і в Україні їх не було. Якби не зовнішнє втручання ми б не втратили територію.
Сепаратистских процессов не было, но заметные противоречия были. И в 2004, и в 2014. Но в 2004 сумели удержаться, в 2014 зашли слишком далеко.
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ЛАД
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Додано: Суб 19 бер, 2022 19:38
ЛАД написав:
При таких потерях авиацию уже надо ставить на прикол, да и средства ПВО от Запада не особо нужны.
уточните при каких потерях авиацию надо ставить на прикол?
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Додано: Суб 19 бер, 2022 19:39
juristkostya написав: V2 написав:Ukrainian
Здорова критика - це не розбрат.
От хуйла ніхто не критикує!!!
Вы сейчас дискутируете с персонажем, который системно выступает за дальнейшее распространение ЯО в мире. Проявите элементарную чистоплотность.
Чистоплотный ты наш....
Покажи пример, начни с себя.
Великий "юрист чистоплотник"
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