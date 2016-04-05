Ukrainian написав:во вьетнаме месили друг друга (совок и сша) особо не стесняясь, и никто не бздел ЯО
Было более адекватное руководство. Не стоит сравнивать Пу с советскими руководителями. Сколько ругали Хрущёва, но у него хватило ума договориться с Кеннеди во время кубинского кризиса.
При совке генерального можно было снести на политбюро, даже Сталина (после начала войны он сидел на даче и когда к нему приехали коллеги по цеху он подумал что приехали арестовывать). А пуйло снести демократическим путем невозможно. Рф деградировала в том числе по сравнению с совком.
V2 написав:За "Мрію" прикро. Хтось дуже хотів отримати "відрядні" або не тільки ...
Інформацією про евакуацію АН-225 "Мрія" поділився екс-капітан літака Дмитро Антонов. Він виклав на своєму YouTube-каналі ролик, в якому повідомив наступні подробиці: "Чому літак залишився в Гостомелі? Тому що не було рішення про перегін літака в будь-яке місце, нехай це буде Польща, самий найближчий аеропорт Жешув, Лейпциг. Чому Лейпциг? Та тому що ще 26 січня було звернення до нашого великого керівника ДП "Антонов" від представників НАТО і NSPA, про те, що пропонують нам у світлі прийдешніх подій перебазувати весь наш флот в Лейпциг з усім персоналом, екіпажем, запчастинами. Відповіді на це питання — не було".
"Я вважаю, що не було прийнято рішення про перегін, тому що був відсутній топ-менеджмент нашої компанії, який бадьоренько, за два тижні до війни, весь поїхав в Лейпциг і "окупував", до війни ще, офіс ALS. Думайте. Вирішуйте. Тут є де знайти причини, зв'язки з РФ", — продовжив Дмитро Антонов. https://www.unian.ua/war/an-225-mriya-m ... 50794.html
вообще то он стоял на ремонте, со снятыми двигателями, поэтому улететь не мог...
ГУР спільно з бійцями «АЗОВу» була проведена спецоперація поблизу кордону з РФ В стратегічних цілях було підірвано залізничний міст, по якому окупанти мали на меті налаштувати постачання своїх підрозділів боєкомплектом та провізією.