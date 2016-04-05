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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 467468469470471472>
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:29

  kotyk222 написав:
  vitaliian написав:
  juristkostya написав:вся каденция Зеленского отмечена крайне похабным отношением к армии и ВПК.
надеюсь вас забанят

А за що його банити?

За розбрат під час війни хоча б
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:31

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:во вьетнаме месили друг друга (совок и сша) особо не стесняясь, и никто не бздел ЯО

Было более адекватное руководство. Не стоит сравнивать Пу с советскими руководителями. Сколько ругали Хрущёва, но у него хватило ума договориться с Кеннеди во время кубинского кризиса.

При совке генерального можно было снести на политбюро, даже Сталина (после начала войны он сидел на даче и когда к нему приехали коллеги по цеху он подумал что приехали арестовывать). А пуйло снести демократическим путем невозможно. Рф деградировала в том числе по сравнению с совком.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:33

Ukrainian
Здорова критика - це не розбрат.
От хуйла ніхто не критикує!!!
V2
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:37

  V2 написав:Ukrainian
Здорова критика - це не розбрат.
От хуйла ніхто не критикує!!!

Вы сейчас дискутируете с персонажем, который системно выступает за дальнейшее распространение ЯО в мире. Проявите элементарную чистоплотность.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:37

  andrijk777 написав:............
Тому що є об"єктивні процеси - ніяких сепаратистких процесів в РФ не видно. Та й і в Україні їх не було. Якби не зовнішнє втручання ми б не втратили територію.

Сепаратистских процессов не было, но заметные противоречия были. И в 2004, и в 2014. Но в 2004 сумели удержаться, в 2014 зашли слишком далеко.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:При таких потерях авиацию уже надо ставить на прикол, да и средства ПВО от Запада не особо нужны.
уточните при каких потерях авиацию надо ставить на прикол?

  vitaliian написав:По оценке Пентагона, у российской войсковой группировки до сих пор остается около 90% сил и средств, собранных до начала войны.

https://t.me/bbcrussian/25085

по версии ВВС у них потери только 10%
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:39

  juristkostya написав:
  V2 написав:Ukrainian
Здорова критика - це не розбрат.
От хуйла ніхто не критикує!!!

Вы сейчас дискутируете с персонажем, который системно выступает за дальнейшее распространение ЯО в мире. Проявите элементарную чистоплотность.


Чистоплотный ты наш....
Покажи пример, начни с себя.
Великий "юрист чистоплотник"
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:40

  Amat написав:
  juristkostya написав:
  V2 написав:Ukrainian
Здорова критика - це не розбрат.
От хуйла ніхто не критикує!!!

Вы сейчас дискутируете с персонажем, который системно выступает за дальнейшее распространение ЯО в мире. Проявите элементарную чистоплотность.


Чистоплотный ты наш....
Покажи пример, начни с себя.
Великий "юрист чистоплотник"

Мне нравится ваша конструктивность
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:41

  V2 написав:За "Мрію" прикро.
Хтось дуже хотів отримати "відрядні" або не тільки ...

Інформацією про евакуацію АН-225 "Мрія" поділився екс-капітан літака Дмитро Антонов. Він виклав на своєму YouTube-каналі ролик, в якому повідомив наступні подробиці: "Чому літак залишився в Гостомелі? Тому що не було рішення про перегін літака в будь-яке місце, нехай це буде Польща, самий найближчий аеропорт Жешув, Лейпциг. Чому Лейпциг? Та тому що ще 26 січня було звернення до нашого великого керівника ДП "Антонов" від представників НАТО і NSPA, про те, що пропонують нам у світлі прийдешніх подій перебазувати весь наш флот в Лейпциг з усім персоналом, екіпажем, запчастинами. Відповіді на це питання — не було".

"Я вважаю, що не було прийнято рішення про перегін, тому що був відсутній топ-менеджмент нашої компанії, який бадьоренько, за два тижні до війни, весь поїхав в Лейпциг і "окупував", до війни ще, офіс ALS. Думайте. Вирішуйте. Тут є де знайти причини, зв'язки з РФ", — продовжив Дмитро Антонов.
https://www.unian.ua/war/an-225-mriya-m ... 50794.html

вообще то он стоял на ремонте, со снятыми двигателями, поэтому улететь не мог...

Faceless - наверное в тг у Геращенко...

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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:44

  alexop написав:
ГУР спільно з бійцями «АЗОВу» була проведена спецоперація поблизу кордону з РФ
В стратегічних цілях було підірвано залізничний міст, по якому окупанти мали на меті налаштувати постачання своїх підрозділів боєкомплектом та провізією.

https://t.me/operativnoZSU/14458

если кто не заметил, там взорвали около 40 кг тротила, а мост чуть просел, это тем спецам с гранатой...
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