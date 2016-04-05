И еще, я был бы признателен всем присутсвуюшим, если бы вы делились здесь информацией, которая происходит в вашем регионе\районе\городе. Проверенной или увиденной лично информацией. Естественно без фотографий, координат, ФИО и людой другой развед. информацией. Просто фактами.
А все вопросы по поводу кто больший хйло - Путин\Порох или Зеля - пожалуйста, на политическую ветку. И о том кто, что, когда и как должен был взорвать\утопить\десантировать и т.д. - если вы не профессиональный военный а, например, "просто Костя", то оставьте свои ОЦЕНОЧНЫЕ СУЖДЕНИЯ ПРИ СЕБЕ. Разъясняю для особо эмоциональных: 1) Задать вопрос - прочему не взорвали? - можно, вполне нормально интересоваться тем, что вам не понятно. А вот давать свою ЛИЧНУЮ, НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ оценку по этому поводу и при этом еще 5 страниц это разжевывать и холиварить со всеми - пожалуйста, на политическую ветку. 2) То же касается НАТО, самолетов, ПВО и прочей военной специфики о которой вы тоже нихера не знаете - туда же. Нет, не за русским кораблем, а на политическую ветку.
З.Ы. В первые дни войны на этой ветке была полезная инфа. Можно было понять как развива.тся события в регионах. Сейчас вы превращаете ее в очередную помойку. Останавитесь, пожалуйста.
З.Ы.Ы. Всепропальщиков также прошу взять паузу и сходить прогуляться на свежий воздух. Ukrainian, например, вроде помогло. Уже не так много "всепропало" в его постах.
Amat написав:И еще, я был бы признателен всем присутсвуюшим, если бы вы делились здесь информацией, которая происходит в вашем регионе\районе\городе. Проверенной или увиденной лично информацией. Естественно без фотографий, координат, ФИО и людой другой развед. информацией. Просто фактами.
Поддерживаю! Надоело читать нытье и рассуждения диванных стратегов.
Харьков, что там у вас сейчас? Прекратили уже бомбить?
На рф народ прозревают по-тихоньку, начали получать 200-тых. Общение с родственниками, друзьями также дает свои плоды. Действие санкций: жалуются на резкое повышение цен, особенно на продукты. Недовольство властью пока не выражают, боятся.
Amat написав:можно было понять как развива.тся события в регионах.
На этом канале будет выкладываться ежедневно карта боевых действий в Украине. https://t.me/ukrainian_war1 Здесь может что то найдете. На счёт помойки полегче, люди поддерживают друг друга в такой способ Я нашел Вайбер группы тех городов которые меня интересуют и черпаю информацию о боевых действиях оттуда.
Здесь на форуме слишком мало людей инфа которую вы ищете будет крайне однобокой и необъективной. Даже в одном районе может быть спокойно а в другом идти бои. Ищите чаты конкретных городов там уже будут уточнения где и что происходит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 20:11, всього редагувалось 1 раз.