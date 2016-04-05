RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 468469470471472>
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:44

  otg написав:......
Я не помню кто первый придумал это с распадом, но его муссируют лет 20, на сколько я помню.

Вообще-то, попытки развала были тогда же, когда развалился Союз
andrijk777
Але КЛЮЧОВА відмінність СРСР і РФ, що СРСР це була імперія з чіткими границями колоній(республік), а РФ це все-таки монолітна держава - такою вона стала за століття існування.

"Чёткие границы" появились только в Союзе. До этого тоже была "монолітна держава".
Поэтому нынешние росс. политики обвиняют в развале большевиков и лично Ленина.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21874
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:вообще то он стоял на ремонте


Це офіційна версія.
Більшу ж довіру викликає інформація командира "Мрії"!!!
V2
4
 
Повідомлень: 7386
З нами з: 03.07.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1239 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

И еще, я был бы признателен всем присутсвуюшим, если бы вы делились здесь информацией, которая происходит в вашем регионе\районе\городе.
Проверенной или увиденной лично информацией.
Естественно без фотографий, координат, ФИО и людой другой развед. информацией.
Просто фактами.

А все вопросы по поводу кто больший хйло - Путин\Порох или Зеля - пожалуйста, на политическую ветку.
И о том кто, что, когда и как должен был взорвать\утопить\десантировать и т.д. - если вы не профессиональный военный а, например, "просто Костя", то оставьте свои ОЦЕНОЧНЫЕ СУЖДЕНИЯ ПРИ СЕБЕ.
Разъясняю для особо эмоциональных:
1) Задать вопрос - прочему не взорвали? - можно, вполне нормально интересоваться тем, что вам не понятно. А вот давать свою ЛИЧНУЮ, НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ оценку по этому поводу и при этом еще 5 страниц это разжевывать и холиварить со всеми - пожалуйста, на политическую ветку.
2) То же касается НАТО, самолетов, ПВО и прочей военной специфики о которой вы тоже нихера не знаете - туда же. Нет, не за русским кораблем, а на политическую ветку.

З.Ы. В первые дни войны на этой ветке была полезная инфа. Можно было понять как развива.тся события в регионах.
Сейчас вы превращаете ее в очередную помойку.
Останавитесь, пожалуйста.

З.Ы.Ы. Всепропальщиков также прошу взять паузу и сходить прогуляться на свежий воздух.
Ukrainian, например, вроде помогло. Уже не так много "всепропало" в его постах.

Всем добра и спокойного неба.
Amat
 
Повідомлень: 2079
З нами з: 21.12.11
Подякував: 97 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:55

  lapay написав:Чогось не активні наші чернігівські колеги, будемо сподіватись, що проблеми тільки зі зв'язком.

Я виїхав з Чернігова.
В Чернігові вже повна дупа - Маріуполь на мінімалках
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6608
З нами з: 31.08.09
Подякував: 468 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення
Вот вам, позитивчика в ленту (-:
Amat
 
Повідомлень: 2079
З нами з: 21.12.11
Подякував: 97 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:58

  pesikot написав:
  lapay написав:Чогось не активні наші чернігівські колеги, будемо сподіватись, що проблеми тільки зі зв'язком.

Я виїхав з Чернігова.
В Чернігові вже повна дупа - Маріуполь на мінімалках


Куда поехали ?
Какой дорогой ?
Amat
 
Повідомлень: 2079
З нами з: 21.12.11
Подякував: 97 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 20:00

  juristkostya написав:
  V2 написав:Ukrainian
Здорова критика - це не розбрат.
От хуйла ніхто не критикує!!!

Вы сейчас дискутируете с персонажем, который системно выступает за дальнейшее распространение ЯО в мире. Проявите элементарную чистоплотность.

Маріупольцям не хочеш це сказати? Чистоплотний …
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10715
З нами з: 18.06.08
Подякував: 44 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 20:06

  Amat написав:И еще, я был бы признателен всем присутсвуюшим, если бы вы делились здесь информацией, которая происходит в вашем регионе\районе\городе.
Проверенной или увиденной лично информацией.
Естественно без фотографий, координат, ФИО и людой другой развед. информацией.
Просто фактами.


Поддерживаю! Надоело читать нытье и рассуждения диванных стратегов.

Харьков, что там у вас сейчас? Прекратили уже бомбить?

На рф народ прозревают по-тихоньку, начали получать 200-тых. Общение с родственниками, друзьями также дает свои плоды. Действие санкций: жалуются на резкое повышение цен, особенно на продукты. Недовольство властью пока не выражают, боятся.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2742
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Amat написав:можно было понять как развива.тся события в регионах.

На этом канале будет выкладываться ежедневно карта боевых действий в Украине.
https://t.me/ukrainian_war1
Здесь может что то найдете.
На счёт помойки полегче, люди поддерживают друг друга в такой способ
Я нашел Вайбер группы тех городов которые меня интересуют и черпаю информацию о боевых действиях оттуда.

Здесь на форуме слишком мало людей инфа которую вы ищете будет крайне однобокой и необъективной. Даже в одном районе может быть спокойно а в другом идти бои. Ищите чаты конкретных городов там уже будут уточнения где и что происходит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 20:11, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11539
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1920 раз.
Подякували: 2754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 20:10

  Amat написав:
  pesikot написав:
  lapay написав:Чогось не активні наші чернігівські колеги, будемо сподіватись, що проблеми тільки зі зв'язком.

Я виїхав з Чернігова.
В Чернігові вже повна дупа - Маріуполь на мінімалках


Куда поехали ?
Какой дорогой ?

Может Вам ещё и ключи от квартиры, где деньги лежат ? :)

Ну серьёзно. Зелёных коридоров нет. Ситуация меняется постоянно.
Выезд на свой страх и риск.
То что было актуально вчера-позавчера, не актуально сегодня. Я не шучу

Но что точно - эту, блядь, дорогу я не забуду до конца своей жизни
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6608
З нами з: 31.08.09
Подякував: 468 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 468469470471472>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, kotyk222 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91889
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445874
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2505
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.