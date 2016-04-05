Додано: Суб 19 бер, 2022 19:50

И еще, я был бы признателен всем присутсвуюшим, если бы вы делились здесь информацией, которая происходит в вашем регионе\районе\городе.

Проверенной или увиденной лично информацией.

Естественно без фотографий, координат, ФИО и людой другой развед. информацией.

Просто фактами.



А все вопросы по поводу кто больший хйло - Путин\Порох или Зеля - пожалуйста, на политическую ветку.

И о том кто, что, когда и как должен был взорвать\утопить\десантировать и т.д. - если вы не профессиональный военный а, например, "просто Костя", то оставьте свои ОЦЕНОЧНЫЕ СУЖДЕНИЯ ПРИ СЕБЕ.

Разъясняю для особо эмоциональных:

1) Задать вопрос - прочему не взорвали? - можно, вполне нормально интересоваться тем, что вам не понятно. А вот давать свою ЛИЧНУЮ, НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ оценку по этому поводу и при этом еще 5 страниц это разжевывать и холиварить со всеми - пожалуйста, на политическую ветку.

2) То же касается НАТО, самолетов, ПВО и прочей военной специфики о которой вы тоже нихера не знаете - туда же. Нет, не за русским кораблем, а на политическую ветку.



З.Ы. В первые дни войны на этой ветке была полезная инфа. Можно было понять как развива.тся события в регионах.

Сейчас вы превращаете ее в очередную помойку.

Останавитесь, пожалуйста.



З.Ы.Ы. Всепропальщиков также прошу взять паузу и сходить прогуляться на свежий воздух.

Ukrainian, например, вроде помогло. Уже не так много "всепропало" в его постах.



Всем добра и спокойного неба.