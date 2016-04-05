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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 469470471472>
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 20:14

  pesikot написав:Может Вам ещё и ключи от квартиры, где деньги лежат ? :)

Ну серьёзно. Зелёных коридоров нет. Ситуация меняется постоянно.
Выезд на свой страх и риск.
То что было актуально вчера-позавчера, не актуально сегодня. Я не шучу

Но что точно - эту, блядь, дорогу я не забуду до конца своей жизни


Это тоже полезная информация. Спасибо.
Я например не знал, что из Чернигова уже нет безопасных дорог.
Рад, что вы выбрались.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 20:31

  pesikot написав:
Но что точно - эту, блядь, дорогу я не забуду до конца своей жизни


Более подробно не раскажите ?
Как художественное произведение, без подробностей.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Украинские военные взорвали железнодорожный мост на границе с Россией.

Путинские планы по поставке боеприпасов и провизии отправились вслед за военным кораблем.

https://www.unian.net/war/voyna-v-ukrai ... an_channel
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 20:37

  Хомякоид написав:
  pesikot написав:
Но что точно - эту, блядь, дорогу я не забуду до конца своей жизни


Более подробно не раскажите ?
Как художественное произведение, без подробностей.

Где-то полями, где-то давали конкретный крюк в сотню километров
Обычно до Киева - это 120 км, а мы проехали до Киева ~300 км
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 20:44

Вот и Гиркин заныл:
4-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ

"Кап! Кап! Кап!" - как вода из прохудившегося подвесного умывальника, по капле уходят дни. Вместе с безценным временем уходят в никуда жизни и ресурсы. На фронте - бои местного значения, кроме Донбасса, где командование впустую расходует последние силы истекающей кровью донецкой и луганской пехоты, раз за разом в лоб штурмуя укрепрайоны ВСУ в Авдеевке и Марьинке.
И вот уже планомерный (после нескольких суток уличных боев) отход противника из Рубежного в Северодонецк - становится единственной "крупной победой" за двое суток. О "скором окружении" Донецкой группировки ВСУ перестал упоминать даже сверх-оптимистичный пропагандист Подоляка, умеющий "высасывать победы из пальца" по любому поводу.
Российские войска прочно "завязли" ВЕЗДЕ.
Мобилизации нет. Вчера президент даже словом не намекнул на ее возможность. А без мобилизации победу над т.н. "украиной" одержать невозможно "от слова вообще".
ВСУ, не смотря на постоянные потери, вскоре получат в строй десятки тысяч мобилизованных, а в течение пары месяцев - их число достигнет 2-3 сотен тысяч. Оружие им дадут "дорогие западные партнеры" - в любом количестве, включая самое современное. Уже посылают.
Не за горами тот момент ,когда оправившееся от первого шока украинское командование бросит свои войска в контратаки на самых уязвимых (для наших войск) направлениях.
И на данном фоне в воздухе все больше ощущается гнусный запашок "нового минского предательства". Все отчетливее становится ясно, что в Кремле больше не планируют воевать до победы.

Вот только не будет никакого "минска-3". Еще несколько недель "стояния" - и вместо "взаимоприемлемого компромисса" (на который намекает гнусь Мединский) - "уважаемые украинские партнеры" вновь потребуют от Кремля безоговорочной капитуляции. То есть: "вывести войска, сдать Донбасс, вернуть Крым, а дальше - "платить и каяться". НЕИЗБЕЖНО. И тогда придется воевать дальше. В гораздо более тяжелых условиях и с гораздо более сильным противником.

А пока - "кап! кап! кап!" - уходят дни, уходят возможности, связанные с самым безценным ресурсом (после человеческих жизней) - временем.
r-tiger
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 20:49

  juristkostya написав:
  otg написав: Ну считает он так. Да пусть считает.

Он не "считает". Он просит помощи от всех, кто владеет реальными фактами. По вашему уверенному тону я предположил, что вы из таких. Прошу простить, если ошибся.
Какие у меня должны быть факты? Я лишь обобщаю информацию из открытых источников анализирую и делаю те или иные выводы. Они очень часто не совпадают с общепринятыми или с теми о которых кто то б мечтал, выдавал желаемое за действительность. Здесь, я так понимаю, схлестнулись порохоботы и зеботы, так расстрою, в свое время голосовал как за одного так и за другого, хотя их взгляды не совпадают с моими у обоих. Так что дело не в президентах. Сегодня не стоит делить кто порохобот, кто зебот. Все украинцы и задача одна -победить врага.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 20:51

  r-tiger написав:Вот и Гиркин заныл:
4-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ

"Кап! Кап! Кап!" - как вода из прохудившегося подвесного умывальника, по капле уходят дни. Вместе с безценным временем уходят в никуда жизни и ресурсы. На фронте - бои местного значения, кроме Донбасса, где командование впустую расходует последние силы истекающей кровью донецкой и луганской пехоты, раз за разом в лоб штурмуя укрепрайоны ВСУ в Авдеевке и Марьинке.
И вот уже планомерный (после нескольких суток уличных боев) отход противника из Рубежного в Северодонецк - становится единственной "крупной победой" за двое суток. О "скором окружении" Донецкой группировки ВСУ перестал упоминать даже сверх-оптимистичный пропагандист Подоляка, умеющий "высасывать победы из пальца" по любому поводу.
Российские войска прочно "завязли" ВЕЗДЕ.
Мобилизации нет. Вчера президент даже словом не намекнул на ее возможность. А без мобилизации победу над т.н. "украиной" одержать невозможно "от слова вообще".
ВСУ, не смотря на постоянные потери, вскоре получат в строй десятки тысяч мобилизованных, а в течение пары месяцев - их число достигнет 2-3 сотен тысяч. Оружие им дадут "дорогие западные партнеры" - в любом количестве, включая самое современное. Уже посылают.
Не за горами тот момент ,когда оправившееся от первого шока украинское командование бросит свои войска в контратаки на самых уязвимых (для наших войск) направлениях.
И на данном фоне в воздухе все больше ощущается гнусный запашок "нового минского предательства". Все отчетливее становится ясно, что в Кремле больше не планируют воевать до победы.

Вот только не будет никакого "минска-3". Еще несколько недель "стояния" - и вместо "взаимоприемлемого компромисса" (на который намекает гнусь Мединский) - "уважаемые украинские партнеры" вновь потребуют от Кремля безоговорочной капитуляции. То есть: "вывести войска, сдать Донбасс, вернуть Крым, а дальше - "платить и каяться". НЕИЗБЕЖНО. И тогда придется воевать дальше. В гораздо более тяжелых условиях и с гораздо более сильным противником.

А пока - "кап! кап! кап!" - уходят дни, уходят возможности, связанные с самым безценным ресурсом (после человеческих жизней) - временем.


Каким то чуством ощущаю что с нашей стороны готовиться контрнаступление.
Мобилизация/западное оружие/западные добровольцы все это должно выстрелить.
Если нам передадут ПВО которое сможет подавить фронтовую авиацию, думаю двинемся вперед.
Хомякоид
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  otg написав:Я лишь обобщаю информацию из открытых источников анализирую и делаю те или иные выводы.

Этим здесь никого не удивишь.....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 20:52

  lapay написав:
  otg написав:Вы хотите рассказать что не сделано до войны?

Так, за місяць до війни, коли своя і чужа розвідка вже знала, до чого готуватись.
Я не торкаюсь дій влади під час війни, але в неї була досить дивна поведінка перед війною, хоча був доступ до розвідданних.

ЗСУ підготувались:

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"На початку повномасштабної війни 24 лютого ворог завдав масований ракетний удар. В хід пішли ракети "Калібр", "Іскандер", Х-55, Х-101 та інші. Першими цілями стали наші Повітряні сили: радіолокаційні станції, зенітні ракетні війська, військові аеродроми та авіація. Плюс противник намагався уразити командні пункти. Вони планували вивести все з-під контролю. Однак ми готувалися до таких сценаріїв, спрацювала розвідка, тому успішно вивели з-під удару майже всю техніку та людей", - повідомив речник.
Вот видите что то делалось.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 20:53

  juristkostya написав:Будем откровенны, вся каденция Зеленского отмечена крайне похабным отношением к армии и ВПК.
Ну да ну да, потому что свинарчуков взял за одно место :)
otg
 
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