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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 469470471472
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 20:59

  otg написав:
  juristkostya написав:Будем откровенны, вся каденция Зеленского отмечена крайне похабным отношением к армии и ВПК.
Ну да ну да, потому что свинарчуков взял за одно место :)

Предъявил обвинение? Посадил? Конфисковал в доход государства? Ничего из перечисленного
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 20:59

  Василь-Рівне написав: Відразу згадую крилату фразу : Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Тому або у військо і покажіть тим дива командування взяв пару БИгр противника у котел, або мовчіть тихенько сидячи на своєму продавленому дивані. :twisted:
ОК. Вы спец не диванный и есть чем опровергнуть то что я написал? При чем здесь котлы? У нас есть куча талантливых командиров более низкого звена, но приказ поступил с самого верху. Тогда многие плевались бездарности и тому сколько безглуздых жертв было принесено ни за что.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 20:59

  otg написав:
  prodigy написав:
не надо нагнетать с ЯО, иначе к тогда все наши смерти.
Я не нагнетаю, но еще раз, надо трезво оценивать ситуацию. Начать войну было безумие, с каких Вы уверены что от маразматика не последует следующее? Надо быть готовым к любому развитию ситуации. Кстати, я бы на месте Зе задал этот вопрос западным партнерам. Как они себя поведут если маразматик применит ЯО? Пусть бы ответили.

Раньше не верил в о вторжение.
Теперь согласен с подчёркнутым.
Возможно, и задаёт. Вслух-то об этом никто не скажет.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 21:00

  juristkostya написав:Предъявил обвинение? Посадил? Конфисковал в доход государства? Ничего из перечисленного
Т.е Вы уверены что свинарчуки белые и пушистые?
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 21:03

  otg написав:
  juristkostya написав:Предъявил обвинение? Посадил? Конфисковал в доход государства? Ничего из перечисленного
Т.е Вы уверены что свинарчуки белые и пушистые?

Ви весь час пересмикуєте. Причому тут хто в чому увєрєн. Був скандал, були звинувачення. Значна частина передвиборчої кампанії на тому побудована. Так от запитали, що там слідство, де суд? По факту тільки канал доставки хай контрабасом але важливих і дефіциттних деталей прикрили.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 21:03

  prodigy написав:Alex2007
Яресько ? кто это?

а Уляна Супрун ничего не сказала или Айварас Абромавичус

вы прекрасно понимаете, что репарации (вернее суды по ним ) займут от 5 до 10 лет

хотя есть надежда, что мир измениться после этой страшной войны (имею ввиду организацию ООН), надо создавать что-то более действенное , раз ее резолюции не имеют силу закона (который обязаны исполнять все страны), и выкинуть рашку из СовБеза

Очень маловероятно. При таких запасах ЯО.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 21:06

  otg написав:
  juristkostya написав:Предъявил обвинение? Посадил? Конфисковал в доход государства? Ничего из перечисленного
Т.е Вы уверены что свинарчуки белые и пушистые?
я уверен, что "взять за одно место" - это довести вопрос до приговора. Все остальное - словоблудие и дешёвый пиар.
Времени было более чем
juristkostya
 
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  #<1 ... 469470471472
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