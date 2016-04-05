otg написав:

prodigy написав:

не надо нагнетать с ЯО, иначе к тогда все наши смерти. не надо нагнетать с ЯО, иначе к тогда все наши смерти.

Начать войну было безумие, с каких Вы уверены что от маразматика не последует следующее?

Я не нагнетаю, но еще раз, надо трезво оценивать ситуацию.Надо быть готовым к любому развитию ситуации. Кстати, я бы на месте Зе задал этот вопрос западным партнерам. Как они себя поведут если маразматик применит ЯО? Пусть бы ответили.