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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 бер, 2022 20:37
Хомякоид написав: pesikot написав:
Но что точно - эту, блядь, дорогу я не забуду до конца своей жизни
Более подробно не раскажите ?
Как художественное произведение, без подробностей.
Где-то полями, где-то давали конкретный крюк в сотню километров
Обычно до Киева - это 120 км, а мы проехали до Киева ~300 км
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Додано: Суб 19 бер, 2022 20:44
Вот и Гиркин заныл:
4-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ
"Кап! Кап! Кап!" - как вода из прохудившегося подвесного умывальника, по капле уходят дни. Вместе с безценным временем уходят в никуда жизни и ресурсы. На фронте - бои местного значения, кроме Донбасса, где командование впустую расходует последние силы истекающей кровью донецкой и луганской пехоты, раз за разом в лоб штурмуя укрепрайоны ВСУ в Авдеевке и Марьинке.
И вот уже планомерный (после нескольких суток уличных боев) отход противника из Рубежного в Северодонецк - становится единственной "крупной победой" за двое суток. О "скором окружении" Донецкой группировки ВСУ перестал упоминать даже сверх-оптимистичный пропагандист Подоляка, умеющий "высасывать победы из пальца" по любому поводу.
Российские войска прочно "завязли" ВЕЗДЕ.
Мобилизации нет. Вчера президент даже словом не намекнул на ее возможность. А без мобилизации победу над т.н. "украиной" одержать невозможно "от слова вообще".
ВСУ, не смотря на постоянные потери, вскоре получат в строй десятки тысяч мобилизованных, а в течение пары месяцев - их число достигнет 2-3 сотен тысяч. Оружие им дадут "дорогие западные партнеры" - в любом количестве, включая самое современное. Уже посылают.
Не за горами тот момент ,когда оправившееся от первого шока украинское командование бросит свои войска в контратаки на самых уязвимых (для наших войск) направлениях.
И на данном фоне в воздухе все больше ощущается гнусный запашок "нового минского предательства". Все отчетливее становится ясно, что в Кремле больше не планируют воевать до победы.
Вот только не будет никакого "минска-3". Еще несколько недель "стояния" - и вместо "взаимоприемлемого компромисса" (на который намекает гнусь Мединский) - "уважаемые украинские партнеры" вновь потребуют от Кремля безоговорочной капитуляции. То есть: "вывести войска, сдать Донбасс, вернуть Крым, а дальше - "платить и каяться". НЕИЗБЕЖНО. И тогда придется воевать дальше. В гораздо более тяжелых условиях и с гораздо более сильным противником.
А пока - "кап! кап! кап!" - уходят дни, уходят возможности, связанные с самым безценным ресурсом (после человеческих жизней) - временем.
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r-tiger
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Додано: Суб 19 бер, 2022 20:49
juristkostya написав: otg написав:
Ну считает он так. Да пусть считает.
Он не "считает". Он просит помощи от всех, кто владеет реальными фактами. По вашему уверенному тону я предположил, что вы из таких. Прошу простить, если ошибся.
Какие у меня должны быть факты? Я лишь обобщаю информацию из открытых источников анализирую и делаю те или иные выводы. Они очень часто не совпадают с общепринятыми или с теми о которых кто то б мечтал, выдавал желаемое за действительность. Здесь, я так понимаю, схлестнулись порохоботы и зеботы, так расстрою, в свое время голосовал как за одного так и за другого, хотя их взгляды не совпадают с моими у обоих. Так что дело не в президентах. Сегодня не стоит делить кто порохобот, кто зебот. Все украинцы и задача одна -победить врага.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 20:51
r-tiger написав:
Вот и Гиркин заныл:
4-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ
"Кап! Кап! Кап!" - как вода из прохудившегося подвесного умывальника, по капле уходят дни. Вместе с безценным временем уходят в никуда жизни и ресурсы. На фронте - бои местного значения, кроме Донбасса, где командование впустую расходует последние силы истекающей кровью донецкой и луганской пехоты, раз за разом в лоб штурмуя укрепрайоны ВСУ в Авдеевке и Марьинке.
И вот уже планомерный (после нескольких суток уличных боев) отход противника из Рубежного в Северодонецк - становится единственной "крупной победой" за двое суток. О "скором окружении" Донецкой группировки ВСУ перестал упоминать даже сверх-оптимистичный пропагандист Подоляка, умеющий "высасывать победы из пальца" по любому поводу.
Российские войска прочно "завязли" ВЕЗДЕ.
Мобилизации нет. Вчера президент даже словом не намекнул на ее возможность. А без мобилизации победу над т.н. "украиной" одержать невозможно "от слова вообще".
ВСУ, не смотря на постоянные потери, вскоре получат в строй десятки тысяч мобилизованных, а в течение пары месяцев - их число достигнет 2-3 сотен тысяч. Оружие им дадут "дорогие западные партнеры" - в любом количестве, включая самое современное. Уже посылают.
Не за горами тот момент ,когда оправившееся от первого шока украинское командование бросит свои войска в контратаки на самых уязвимых (для наших войск) направлениях.
И на данном фоне в воздухе все больше ощущается гнусный запашок "нового минского предательства". Все отчетливее становится ясно, что в Кремле больше не планируют воевать до победы.
Вот только не будет никакого "минска-3". Еще несколько недель "стояния" - и вместо "взаимоприемлемого компромисса" (на который намекает гнусь Мединский) - "уважаемые украинские партнеры" вновь потребуют от Кремля безоговорочной капитуляции. То есть: "вывести войска, сдать Донбасс, вернуть Крым, а дальше - "платить и каяться". НЕИЗБЕЖНО. И тогда придется воевать дальше. В гораздо более тяжелых условиях и с гораздо более сильным противником.
А пока - "кап! кап! кап!" - уходят дни, уходят возможности, связанные с самым безценным ресурсом (после человеческих жизней) - временем.
Каким то чуством ощущаю что с нашей стороны готовиться контрнаступление.
Мобилизация/западное оружие/западные добровольцы все это должно выстрелить.
Если нам передадут ПВО которое сможет подавить фронтовую авиацию, думаю двинемся вперед.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 20:59
otg написав: juristkostya написав:
Будем откровенны, вся каденция Зеленского отмечена крайне похабным отношением к армии и ВПК.
Ну да ну да, потому что свинарчуков взял за одно место
Предъявил обвинение? Посадил? Конфисковал в доход государства? Ничего из перечисленного
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Додано: Суб 19 бер, 2022 20:59
otg написав: prodigy написав:
не надо нагнетать с ЯО, иначе к тогда все наши смерти.
Я не нагнетаю, но еще раз, надо трезво оценивать ситуацию. Начать войну было безумие, с каких Вы уверены что от маразматика не последует следующее?
Надо быть готовым к любому развитию ситуации. Кстати, я бы на месте Зе задал этот вопрос западным партнерам. Как они себя поведут если маразматик применит ЯО? Пусть бы ответили.
Раньше не верил в о вторжение.
Теперь согласен с подчёркнутым.
Возможно, и задаёт. Вслух-то об этом никто не скажет.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 21:03
otg написав: juristkostya написав:
Предъявил обвинение? Посадил? Конфисковал в доход государства? Ничего из перечисленного
Т.е Вы уверены что свинарчуки белые и пушистые?
Ви весь час пересмикуєте. Причому тут хто в чому увєрєн. Був скандал, були звинувачення. Значна частина передвиборчої кампанії на тому побудована. Так от запитали, що там слідство, де суд? По факту тільки канал доставки хай контрабасом але важливих і дефіциттних деталей прикрили.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 21:03
prodigy написав:Alex2007
Яресько ? кто это?
а Уляна Супрун ничего не сказала или Айварас Абромавичус
вы прекрасно понимаете, что репарации (вернее суды по ним ) займут от 5 до 10 лет
хотя есть надежда, что мир измениться после этой страшной войны (имею ввиду организацию ООН), надо создавать что-то более действенное , раз ее резолюции не имеют силу закона (который обязаны исполнять все страны), и выкинуть рашку из СовБеза
Очень маловероятно. При таких запасах ЯО.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 21:06
otg написав: juristkostya написав:
Предъявил обвинение? Посадил? Конфисковал в доход государства? Ничего из перечисленного
Т.е Вы уверены что свинарчуки белые и пушистые?
я уверен, что "взять за одно место" - это довести вопрос до приговора. Все остальное - словоблудие и дешёвый пиар.
Времени было более чем
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Додано: Суб 19 бер, 2022 21:23
Сибарит написав: andrijk777 написав:
Зе ж прийшов на все готовеньке і я не чув щоб він особливо займався армією.
А Вам по должности положено об этом слышать?
Судя по происходящему, сила армии оказалась сюрпризом для противника (и союзников?). Если армией не заниматься, так не получится. Если заниматься под камерами журналистов, сюрприза не получится.
Я бы воздержался от обвинений в отказе от показухи.
ЗЫ Возврат к политическим дрязгам во время войны выглядит омерзительно.
Жаль здесь "+" нет.
Хотя вообще это правильно.
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