4-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ



"Кап! Кап! Кап!" - как вода из прохудившегося подвесного умывальника, по капле уходят дни. Вместе с безценным временем уходят в никуда жизни и ресурсы. На фронте - бои местного значения, кроме Донбасса, где командование впустую расходует последние силы истекающей кровью донецкой и луганской пехоты, раз за разом в лоб штурмуя укрепрайоны ВСУ в Авдеевке и Марьинке.

И вот уже планомерный (после нескольких суток уличных боев) отход противника из Рубежного в Северодонецк - становится единственной "крупной победой" за двое суток. О "скором окружении" Донецкой группировки ВСУ перестал упоминать даже сверх-оптимистичный пропагандист Подоляка, умеющий "высасывать победы из пальца" по любому поводу.

Российские войска прочно "завязли" ВЕЗДЕ.

Мобилизации нет. Вчера президент даже словом не намекнул на ее возможность. А без мобилизации победу над т.н. "украиной" одержать невозможно "от слова вообще".

ВСУ, не смотря на постоянные потери, вскоре получат в строй десятки тысяч мобилизованных, а в течение пары месяцев - их число достигнет 2-3 сотен тысяч. Оружие им дадут "дорогие западные партнеры" - в любом количестве, включая самое современное. Уже посылают.

Не за горами тот момент ,когда оправившееся от первого шока украинское командование бросит свои войска в контратаки на самых уязвимых (для наших войск) направлениях.

И на данном фоне в воздухе все больше ощущается гнусный запашок "нового минского предательства". Все отчетливее становится ясно, что в Кремле больше не планируют воевать до победы.



Вот только не будет никакого "минска-3". Еще несколько недель "стояния" - и вместо "взаимоприемлемого компромисса" (на который намекает гнусь Мединский) - "уважаемые украинские партнеры" вновь потребуют от Кремля безоговорочной капитуляции. То есть: "вывести войска, сдать Донбасс, вернуть Крым, а дальше - "платить и каяться". НЕИЗБЕЖНО. И тогда придется воевать дальше. В гораздо более тяжелых условиях и с гораздо более сильным противником.



А пока - "кап! кап! кап!" - уходят дни, уходят возможности, связанные с самым безценным ресурсом (после человеческих жизней) - временем.

