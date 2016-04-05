otg написав:........ Про нынешнее руководство не буду комментировать, но уже сегодня видно что командование на порядок выше. Без недостатков конечно, но выше.
По факту орки у відомому форумчанам бучанському цоколі вже стоять, і далеко за межами Дебальцево. І дай бог, щоб вони були відкинуті до початкових територій, чи хоча б до розширеного Таврією Лугандона.
То, что Харьков до сих пор не взят - огромное достижение. 20 км до границы, никаких пробоем со снабжением. Должны были взять в первый, максимум, второй день.
Вчера я освещал необычное событие которое на форуме почему то не заметили
vitaliian написав:
Семь российских правительственных самолетов в четверг утром вылетели из столицы на восток – место назначения у всех рейсов было разным.
Об этом сообщает российская служба BBC, со ссылкой на онлайн-сервис Flightradar24.
Среди них – самолет-ретранслятор Ту-214СР номер RA-64516. Такой самолет обеспечивает правительственную связь. В полдесятого утра он вылетел из Внуково в Омск. Приземлившись в Омске, он сразу же вылетел в Москву.
Ту-214ПУ номер RA-64532 так же в девять утра вылетел в Новосибирск и вернулся обратно. Этот самолет обычно используется для перелетов руководителей государства – на нем установлены системы контроля и управления разными государственными службами.
Ил-96-300 номер RA-96017 из специального летного отряда "Россия" без четверти в полдень вылетел из Внуково и, описав широкую дугу над северными регионами, направился в сторону Москвы. Его транспондер, сигналы которого позволяют отслеживать самолет в полете, был отключен в районе Сургута.
Ан-148-100ЕА номер RA-61716 из Специального летного отряда "Россия" в 13:32 вылетел в Уфу, а затем, через несколько минут после посадки, отправился обратно в Москву.
Airbus A-319 в 10 утра вылетел в Новосибирск и сразу вернулся обратно. По данным Flightradar, он не приземлился в Новосибирске, но лишь снизился до высоты в несколько десятков метров, после чего набрал высоту и отправился в Москву.
Сухой "Суперджет" RA-89039 в 10 утра вылетел в Тюмень, а Ту-204 RA-64058 примерно в это же время – куда-то в Сибирь. Его транспондер отключился в районе Когалыма.
Все эти самолеты принадлежат СЛЗ "Россия". Специальный летный отряд "Россия" занимается перевозкой руководителей государства, чиновников и должностных лиц высокого ранга. Он входит в состав и подчиняется Управлению делами Президента русской Федерации.
ЛАД написав:То, что Харьков до сих пор не взят - огромное достижение. 20 км до границы, никаких пробоем со снабжением. Должны были взять в первый, максимум, второй день.
он не взят потому что его не брали. Прислали несколько машин пощупать отношение, увидели что Харьков русским не рад и начали бомбить. Брать нелояльные города пуйло не будет - слишком много издержек, замораживается многотысячная армия, нужен репрессивный аппарат, начнется партизанщина, поезда под откос, убийство московских руководителей, бунты и всё равно в итоге надо всех их кормить, потому что бизнес оттуда свалит.
До конца войны не будут взяты Сумы, Харьков, Чернигов, Киев, Николаев, Запорожье. Я не приуменьшаю героизм защитников этих городов, но посмотрите на вещи здраво, лишних ресурсов у пуйла нет, удерживать нелояльные территории некем.
За Мариуполь не скажу, его могут взять по политическим соображениям, выхода днр на админграницы Донецкой области, что будет подано как большая победа.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 21:46, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:Или будем ждать когда Путина убьют/сместят/умрёт
подпишите с ним бумажку чтобы он не бомбил Харьков. А потом сообщите что у вас вышло. Вы как маленький ребенок, если вам хочется прекращение войны, это не означает что это же хочется и пуйлу. Не для того он её развязывал чтобы прекратить по вашей просьбе.
Война закончится либо когда мы сдадимся, либо когда у пуйла закончатся ресурсы для её продолжения. В первом случае вас попросят подписать бумажку, во втором случае никакая бумажка не нужна, война просто закончится и всё.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 21:51, всього редагувалось 2 разів.
19 марта 2022 года на брифинге Министерства Обороны Российской Федерации было заявлено, что ракеты комплекса уничтожили центры радио- и радиотехнической разведки украинских войск в Одесской области[14].
Вы начали читать росс. СМИ? А как же обвинения в мой адрес? Или главное, что Вы ссылку не дали? Вам не кажется, что это похоже на ханжество?
19 марта 2022 года на брифинге Министерства Обороны Российской Федерации было заявлено, что ракеты комплекса уничтожили центры радио- и радиотехнической разведки украинских войск в Одесской области[14].
Вы начали читать росс. СМИ? А как же обвинения в мой адрес? Или главное, что Вы ссылку не дали? Вам не кажется, что это похоже на ханжество?
ЛАД написав:Или будем ждать когда Путина убьют/сместят/умрёт
подпишите с ним бумажку чтобы он не бомбил Харьков. А потом сообщите что у вас вышло. Вы как маленький ребенок, если вам хочется прекращение войны, это не означает что это же хочется и пуйлу. Не для того он её развязывал чтобы прекратить по вашей просьбе.
Война закончится либо когда мы сдадимся, либо когда у пуйла закончатся ресурсы для её продолжения. В первом случае вас попросят подписать бумажку, во втором случае никакая бумажка не нужна, война просто закончится и всё.
это крайне инфантильное понимание того, как завершаются войны.