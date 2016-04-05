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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 471472473474475>
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 21:57

  juristkostya написав:крайне инфантильное понимание того, как завершаются войны.
вашу оценку я не спрашивал поскольку невысокого о вас мнения, вам не запрещают изложить своё видение событий.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:00

  pesikot написав:
  lapay написав:Чогось не активні наші чернігівські колеги, будемо сподіватись, що проблеми тільки зі зв'язком.

Я виїхав з Чернігова.
В Чернігові вже повна дупа - Маріуполь на мінімалках

Добре, що ця пригода вже позаду, тримайтесь.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:00

  vitaliian написав:вашу оценку я не спрашивал
ваш запрос не имеет значения, поскольку
форум подразумевает неограниченный круг обсуждающих
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:08

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Но я спросил, какой выход Вы предлагаете?
я же ответил, смотреть на вещи реально. Если есть уверенность что та сторона выполнит условия по договору значит подписывать, если нет тоже подписывать НО не кормить народ надеждами, что это остановит войну.

Если это не остановит войну, то вообще подписывать не надо.
Если остановит, то мы получаем передышку, кот. позволит нам отдышаться и лучше подготовиться на будущее как в материальном, так и в политическом и дипломатическом отношении.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:09

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:вашу оценку я не спрашивал
ваш запрос не имеет значения, поскольку
форум подразумевает неограниченный круг обсуждающих

Вы как юрист понимаете разницу между обсуждением происходящих событий и оценкой обсуждающих? Постоянные подмены понятий.

События пожалуйста обсуждайте, когда захотите обсудить форумчан, подумайте насколько это этично и имеет ли ваше мнение достаточный вес чтобы вам в ответ не нахамили.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:13

  ЛАД написав:Если остановит, то мы получаем передышку, кот. позволит нам отдышаться и лучше подготовиться
а вы про передышку... это можно обсуждать, передышка нужна обоим сторонам и здесь есть шансы договориться. Кстати, а как можно подготовиться к арт.обстрелу Харькова с рос.территории? По моему только выездом из города. То есть передышка эту проблему не снимает.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:16

Немного юмора на ночь

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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:21

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:вашу оценку я не спрашивал
ваш запрос не имеет значения, поскольку
форум подразумевает неограниченный круг обсуждающих

Вы как юрист понимаете разницу между обсуждением происходящих событий и оценкой обсуждающих? Постоянные подмены понятий.

События пожалуйста обсуждайте, когда захотите обсудить форумчан, подумайте насколько это этично и имеет ли ваше мнение достаточный вес чтобы вам в ответ не нахамили.

Понимаю, безусловно.
И, чтобы обсуждение событий было по возможности конструктивным, предупреждаю собеседников о заведомо несостоятельных тезисах (ваш, например). Мой уровень подготовки даёт такую возможность и, в какой-то мере, даже обязанность.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:22

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:----------------------
ЛАД
Какой выход?
Разгром России и жовто-блакитний над Кремлём? В такой вариант верите?
Ещё вариант - просим Бога перенести Украину вместе со всеми жителями на другой конец земного шара.
Какой из этих вариантов Вам больше нравится? :)
----------------------
Мені подобається наступні
Варіант мінімум - Розгром росії на полях України в тому числі і територіях ордло і криму
Нормальний - варіант Мінімум+ розвал росії на пяток незалежних Держав
Варіант максимум - варіант Нормальний + входження Кубані,частини Смоленської , Воронежської і Белгородської областей в склад України...
Ви виступаєте проти якого з варіантів?
Меня устраивает любой из этих вариантов.
Прошу указать вероятность этих вариантов и в какие сроки они произойдут.
По ймовірності
90%-Варіант мінімум - Розгром росії на полях України в тому числі і територіях ордло і криму
30%-Нормальний - варіант Мінімум+ розвал росії на пяток незалежних Держав
1%-Варіант максимум - варіант Нормальний + входження Кубані,частини Смоленської , Воронежської і Белгородської областей в склад України...
А от по датам - тут складніше....І проблема не в мене
Проблема в корисних(для педерації) ідіотах...в яких
- не все так однозначно
- не всі росіяни сволота
і так далі

Поясню трошки глибше
1 Чому почалася війна?
Все ж на поверхні
Спочатку провели спецслужби росії моніторинг відкритого інформаційного простору України і..виявили як мінімум 1% агентів свого впливу, які відкрито розповсюджують проросійські методички....
2 Що таке 1% агентів впливу з точки зору ФСБ?
Тут ФСБ судить по росії..
Якщо 1% відкрито висловлюється, зничить є ще 50% ..яких придушила цензура....
Але те що в Україні цензура як така - відсутня- еФеСБешникам навіть в голову прийти не могло...
От і вийшло - є лад...значить з точки зору пуйла - є 50%+1 - підтримки..того колони і йшли так відкрито
3 Коли війна закінчиться
Тут також все ясно - коли пуйло зрозуміє що підтримки в нього навіть не 1%...
А коли він це зрозуміє - тоді коли до ладів дійде....

Всі їдуть на море купатись..і ніхто не заперечує право ЛАДів купатиись в ...нормальну погоду..
Але деколи на морі шторм....і тоді кожен з Ладів ,який закликає купатись - є вбивцею своїх друзів....

Це ясно?

1. Спасибо за подробный ответ.
2. Я рад Вашему оптимизму (это по вероятностям).
3. Вы продемонстрировали высокий интеллектуальный уровень.
Тут, правда, чуть выше писали, что во время войны не стоит сеять внутреннюю вражду, а Вы упорно пытаетесь искать врагов не там, где надо. В то время, когда есть реальные враги.
3. Сроки Вы так и не назвали. Сослались на то, когда "пуйло зрозуміє". Хотя Ваш 90%-й вариант-минимум от мыслей Путина явно не зависит, а только от соотношения военной силы.
Об остальном говорить не буду. Бессмысленно.
4. Если Вы считаете, что переговоры не нужны, "война до победного конца" и "мы за ценой не постоим", то почему прапорщик ВДВ и мастер спорта по самбо (если не ошибаюсь) ещё не на фронте?
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:24

  vitaliian написав:Кстати, а как можно подготовиться к арт.обстрелу Харькова с рос.территории? По моему только выездом из города. То есть передышка эту проблему не снимает.

В смысле? Возможность эвакуировать гражданское население не стоит переговоров? 400 тысяч застрявших в Мариуполе, боюсь, не согласятся с вами....
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