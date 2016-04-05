RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 472473474475>
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:24

  juristkostya написав: ещё раз:
Ваш тезис звучал буквально так: "взял за одно место". По факту не взял и даже не приблизился.

Вывод: вы пишете заведомую ложь. Прекращайте.
Я заведомую ложь? :) Ну да придираемся к терминам. "взял за одно место" это должен был посалить. Сам лично. А может расстрелять лично? Вы все таки были совтскими и осанетесь такими.
Востаннє редагувалось otg в Суб 19 бер, 2022 22:31, всього редагувалось 1 раз.
otg
 
Повідомлень: 2484
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:26

хрен проссыт, если до конца дочитать...
https://defence-ua.com/people_and_compa ... KFnJ7kFg-g
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6987
З нами з: 20.11.08
Подякував: 123 раз.
Подякували: 1816 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:26

  otg написав:
  juristkostya написав:
ещё раз:
Ваш тезис звучал буквально так: "взял за одно место". По факту не взял и даже не приблизился.

Вывод: вы пишете заведомую ложь. Прекращайте.
Я заведомую ложь? :) Ну да придираемся к терминам. "взял за одно место" это должен был посалить. Сам лично. А может расстрелять лично? Вы все таки были совтскими и осанетесь такими.[/quote]
Неубедительно
juristkostya
 
Повідомлень: 4188
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:27

  juristkostya написав:
  otg написав:
  juristkostya написав:Да, я чувствителен к логическим ошибкам
Чьих? Моих? :) Феноменально.

Любых. Ваши не уникальны.
Не претендую, но Вам кто то рассказывал о поражении под Дебальцево и Минске-2 то что я? :)
otg
 
Повідомлень: 2484
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:28

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Любая война заканчивается каким-то мирным договором


не любая и не всегда, уже писал, что у СССР вообще не было мирного договора с Японией , а США и др. страны подписали его только в 1951г
.......

Был акт о капитуляции.
Без этого - либо мирный договор, либо договор о перемирии.
Вы рассчитываете на акт о капитуляции РФ?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21882
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:33

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:..........
Мені подобається наступні
Варіант мінімум - Розгром росії на полях України в тому числі і територіях ордло і криму
Нормальний - варіант Мінімум+ розвал росії на пяток незалежних Держав
Варіант максимум - варіант Нормальний + входження Кубані,частини Смоленської , Воронежської і Белгородської областей в склад України...

Ви виступаєте проти якого з варіантів?

Меня устраивает любой из этих вариантов.
Прошу указать вероятность этих вариантов и в какие сроки они произойдут.

А я категорически против наполеоновских планов. Мы с огромным трудом, ценой войны и жертв, сформировали политическую нацию, и тут находятся умники, предлагающие снова размыть наше политическое пространство совком и вернуть, грубо говоря, в эпоху Кучмы. Ну ни капли даже бытовой логики ...

Нет, если человеку хочется помечтать, то не надо это запрещать. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21882
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:33

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Любая война заканчивается каким-то мирным договором


не любая и не всегда, уже писал, что у СССР вообще не было мирного договора с Японией , а США и др. страны подписали его только в 1951г
.......

Был акт о капитуляции.
Без этого - либо мирный договор, либо договор о перемирии.
Вы рассчитываете на акт о капитуляции РФ?

Безусловно, наступление мира "явочным порядком" тоже возможно. Но как правило, документ все же подписывается и в нашей ситуации нет ни одного признака, что стороны обойдутся без него
juristkostya
 
Повідомлень: 4188
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Неубедительно

Спробуй переконливо довести що ти не про кремлівський троль
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10716
З нами з: 18.06.08
Подякував: 44 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:35

  ЛАД написав:Нет, если человеку хочется помечтать, то не надо это запрещать. :)

Это очень опасные, деструктивные мечты. Сам факт обсуждения такого варианта уже нежелателен (а на уровне официальных лиц - откровенно опасен).
juristkostya
 
Повідомлень: 4188
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:35

  Ukrainian написав:
  juristkostya написав:Неубедительно

Спробуй переконливо довести що ти не про кремлівський троль
чего ради? Ваше мнение мне вполне безразлично
juristkostya
 
Повідомлень: 4188
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 472473474475>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, vitaliian, ЛАД і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91898
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445884
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2506
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.