|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 19 бер, 2022 22:24
juristkostya написав:
ещё раз:
Ваш тезис звучал буквально так: "взял за одно место". По факту не взял и даже не приблизился.
Вывод: вы пишете заведомую ложь. Прекращайте.
Я заведомую ложь?
Ну да придираемся к терминам. "взял за одно место" это должен был посалить. Сам лично. А может расстрелять лично? Вы все таки были совтскими и осанетесь такими.
Востаннє редагувалось otg
в Суб 19 бер, 2022 22:31, всього редагувалось 1 раз.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2484
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 22:26
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 6987
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 1816 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 22:26
otg написав: juristkostya написав:
ещё раз:
Ваш тезис звучал буквально так: "взял за одно место". По факту не взял и даже не приблизился.
Вывод: вы пишете заведомую ложь. Прекращайте.
Я заведомую ложь?
Ну да придираемся к терминам. "взял за одно место" это должен был посалить. Сам лично. А может расстрелять лично? Вы все таки были совтскими и осанетесь такими.[/quote]
Неубедительно
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4188
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 22:27
juristkostya написав: otg написав: juristkostya написав:
Да, я чувствителен к логическим ошибкам
Чьих? Моих?
Феноменально.
Любых. Ваши не уникальны.
Не претендую, но Вам кто то рассказывал о поражении под Дебальцево и Минске-2 то что я?
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2484
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 22:28
prodigy написав: ЛАД написав:
Любая война заканчивается каким-то мирным договором
не любая и не всегда, уже писал, что у СССР вообще не было мирного договора с Японией , а США и др. страны подписали его только в 1951г
.......
Был акт о капитуляции.
Без этого - либо мирный договор, либо договор о перемирии.
Вы рассчитываете на акт о капитуляции РФ?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 21882
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 19 бер, 2022 22:33
juristkostya написав: ЛАД написав:
Меня
budivelnik написав:
..........
Мені подобається наступніВаріант мінімум
- Розгром росії на полях України в тому числі і територіях ордло і криму Нормальний
- варіант Мінімум+ розвал росії на пяток незалежних ДержавВаріант максимум
- варіант Нормальний + входження Кубані,частини Смоленської , Воронежської і Белгородської областей в склад України...
Ви виступаєте проти якого з варіантів?
устраивает любой из этих вариантов.
Прошу указать вероятность этих вариантов и в какие сроки они произойдут.
А я категорически против наполеоновских планов. Мы с огромным трудом, ценой войны и жертв, сформировали политическую нацию, и тут находятся умники, предлагающие снова размыть наше политическое пространство совком и вернуть, грубо говоря, в эпоху Кучмы. Ну ни капли даже бытовой логики ...
Нет, если человеку хочется помечтать, то не надо это запрещать.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 21882
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 19 бер, 2022 22:33
ЛАД написав: prodigy написав: ЛАД написав:
Любая война заканчивается каким-то мирным договором
не любая и не всегда, уже писал, что у СССР вообще не было мирного договора с Японией , а США и др. страны подписали его только в 1951г
.......
Был акт о капитуляции.
Без этого - либо мирный договор, либо договор о перемирии.
Вы рассчитываете на акт о капитуляции РФ?
Безусловно, наступление мира "явочным порядком" тоже возможно. Но как правило, документ все же подписывается и в нашей ситуации нет ни одного признака, что стороны обойдутся без него
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4188
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 22:33
juristkostya написав:
Неубедительно
Спробуй переконливо довести що ти не про кремлівський троль
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10716
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 19 бер, 2022 22:35
ЛАД написав:
Нет, если человеку хочется помечтать, то не надо это запрещать.
Это очень опасные, деструктивные мечты. Сам факт обсуждения такого варианта уже нежелателен (а на уровне официальных лиц - откровенно опасен).
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4188
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 22:35
Ukrainian написав: juristkostya написав:
Неубедительно
Спробуй переконливо довести що ти не про кремлівський троль
чего ради? Ваше мнение мне вполне безразлично
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4188
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|91898
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|445884
|
|
|1
|2506
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|