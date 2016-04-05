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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 472473474475476 ... 478>
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:24

  juristkostya написав: ещё раз:
Ваш тезис звучал буквально так: "взял за одно место". По факту не взял и даже не приблизился.

Вывод: вы пишете заведомую ложь. Прекращайте.
Я заведомую ложь? :) Ну да придираемся к терминам. "взял за одно место" это должен был посалить. Сам лично. А может расстрелять лично? Вы все таки были совтскими и осанетесь такими.
Востаннє редагувалось otg в Суб 19 бер, 2022 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:26

хрен проссыт, если до конца дочитать...
https://defence-ua.com/people_and_compa ... KFnJ7kFg-g
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:26

  otg написав:
  juristkostya написав:
ещё раз:
Ваш тезис звучал буквально так: "взял за одно место". По факту не взял и даже не приблизился.

Вывод: вы пишете заведомую ложь. Прекращайте.
Я заведомую ложь? :) Ну да придираемся к терминам. "взял за одно место" это должен был посалить. Сам лично. А может расстрелять лично? Вы все таки были совтскими и осанетесь такими.[/quote]
Неубедительно
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:27

  juristkostya написав:
  otg написав:
  juristkostya написав:Да, я чувствителен к логическим ошибкам
Чьих? Моих? :) Феноменально.

Любых. Ваши не уникальны.
Не претендую, но Вам кто то рассказывал о поражении под Дебальцево и Минске-2 то что я? :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:28

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Любая война заканчивается каким-то мирным договором


не любая и не всегда, уже писал, что у СССР вообще не было мирного договора с Японией , а США и др. страны подписали его только в 1951г
.......

Был акт о капитуляции.
Без этого - либо мирный договор, либо договор о перемирии.
Вы рассчитываете на акт о капитуляции РФ?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:33

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:..........
Мені подобається наступні
Варіант мінімум - Розгром росії на полях України в тому числі і територіях ордло і криму
Нормальний - варіант Мінімум+ розвал росії на пяток незалежних Держав
Варіант максимум - варіант Нормальний + входження Кубані,частини Смоленської , Воронежської і Белгородської областей в склад України...

Ви виступаєте проти якого з варіантів?

Меня устраивает любой из этих вариантов.
Прошу указать вероятность этих вариантов и в какие сроки они произойдут.

А я категорически против наполеоновских планов. Мы с огромным трудом, ценой войны и жертв, сформировали политическую нацию, и тут находятся умники, предлагающие снова размыть наше политическое пространство совком и вернуть, грубо говоря, в эпоху Кучмы. Ну ни капли даже бытовой логики ...

Нет, если человеку хочется помечтать, то не надо это запрещать. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:33

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Любая война заканчивается каким-то мирным договором


не любая и не всегда, уже писал, что у СССР вообще не было мирного договора с Японией , а США и др. страны подписали его только в 1951г
.......

Был акт о капитуляции.
Без этого - либо мирный договор, либо договор о перемирии.
Вы рассчитываете на акт о капитуляции РФ?

Безусловно, наступление мира "явочным порядком" тоже возможно. Но как правило, документ все же подписывается и в нашей ситуации нет ни одного признака, что стороны обойдутся без него
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Неубедительно

Спробуй переконливо довести що ти не про кремлівський троль
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:35

  ЛАД написав:Нет, если человеку хочется помечтать, то не надо это запрещать. :)

Это очень опасные, деструктивные мечты. Сам факт обсуждения такого варианта уже нежелателен (а на уровне официальных лиц - откровенно опасен).
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:35

  Ukrainian написав:
  juristkostya написав:Неубедительно

Спробуй переконливо довести що ти не про кремлівський троль
чего ради? Ваше мнение мне вполне безразлично
juristkostya
 
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