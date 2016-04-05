otg написав:

juristkostya написав: не знакомы, и что?

Если вы квалифицировано владеете темой - почему не помочь авторитетному журналисту? Если не владеете - зачем ляпать языком здесь? не знакомы, и что?Если вы квалифицировано владеете темой - почему не помочь авторитетному журналисту? Если не владеете - зачем ляпать языком здесь?

Слушайте, Вас какой то поток несвязанной речи. Что и чем я ему должен помочь? Ну считает он так. Да пусть считает. Я даже Вам могу сказать тоже. Хорошо бы что б граница была заминирована. Дальше что? Не заминировали. Мосты не взорвали? Я понимаю что хорошо быть таким хитрым строча по клаве, но воевать в жизни не так просто. Вспомните первого героя которого мы оплакивали. Как раз он взорвал мост и сам погиб. Более того, еще до 24 числа большинство не верило что начнется война. Я сам не верил до 16 числа. Я не пойму, это вы все так пороха зашищаете?