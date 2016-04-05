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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 473474475476477478>
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:36

  juristkostya написав:Неубедительно
Я не посмотрел на ник. Если человек jurist такое пишет это жесть :) Звыняйтэ, прекращаю эту бесполезную дискуссию.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы рассчитываете на акт о капитуляции РФ?
чего он хотят от нас
1. Отказ от НАТО нейтральный статус допустим ок
2 разоружение. Когда пуйло на нас снова нападет воевать мы будем палками? Хорошая перспектива.
3. Признать Крым российским это то же самое что капитуляция
4. Признать Донбасс независимым это то же самое что капитуляция

Вы бы лично какие пункты уступили? Нам изначально предъявляются невыполнимые условия чтобы не было пространства для переговоров, либо война либо капитуляция с унижением.

Особенно загадочная денацификация, понятие надуманное пуйлом в которое можно завернуть что угодно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 22:44, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:40

  otg написав:
  juristkostya написав:Неубедительно
Я не посмотрел на ник. Если человек jurist такое пишет это жесть :) Звыняйтэ, прекращаю эту бесполезную дискуссию.

Поздно.
весь форум уже видит ваши ляпы
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:43

  prodigy написав:
це було 100 років тому

рекомендую всім для підняття бойового духу

5млн переглядів

https://www.youtube.com/watch?v=u0Et3egoDSo

С другой стороны тоже воевали за Украину.
Только представляли её себе иначе.
Вы всё время возвращаетесь к советской истории. Вам не кажется, что этого сегодня делать не стоит? Это сеет рознь. И далеко не все (мягко говоря), кто "за Советы" сегодня за Путина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:44

  juristkostya написав:
  otg написав:
  juristkostya написав:Неубедительно
Я не посмотрел на ник. Если человек jurist такое пишет это жесть :) Звыняйтэ, прекращаю эту бесполезную дискуссию.

Поздно.
весь форум уже видит ваши ляпы
Ок, я крайне рад что пообщался с ребенком :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:45

  vitaliian написав:Особенно загадочная денацификация, понятие надуманное пуйлом в которое можно завернуть что угодно.

Как раз денацификация, в силу размытости термина, и позволит сторонам запаковать результат, нужный путину для предъявления победы своей внутренней аудитории.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:48

  otg написав:
  juristkostya написав:не знакомы, и что?
Если вы квалифицировано владеете темой - почему не помочь авторитетному журналисту? Если не владеете - зачем ляпать языком здесь?
Слушайте, Вас какой то поток несвязанной речи. Что и чем я ему должен помочь? Ну считает он так. Да пусть считает. Я даже Вам могу сказать тоже. Хорошо бы что б граница была заминирована. Дальше что? Не заминировали. Мосты не взорвали? Я понимаю что хорошо быть таким хитрым строча по клаве, но воевать в жизни не так просто. Вспомните первого героя которого мы оплакивали. Как раз он взорвал мост и сам погиб. Более того, еще до 24 числа большинство не верило что начнется война. Я сам не верил до 16 числа. Я не пойму, это вы все так пороха зашищаете?

Да при чём тут защита Пороха. И "воевать в жизни не так просто" тоже не причём.
То, что в случае войны есть опасность вторжения из Крыма, думаю, ни у кого сомнений не вызывало. Для этого не надо знаний ни стратегии, ни тактики, ни истории войн.
Но тут некоторые доказывали, что решение не оказывать сопротивление на перешейки очень умное. Возможно, вы этот спор пропустили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:51

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:..........
Чому всі думали що війни не буде - тому що війна виглядала не раціональною для путіна. Але виявилось що війна - раціональна для путіна.
........

Ошибка как раз в расчёте на рациональность Путина.
Оказалось, чего нет, того нет.
здесь есть нюанс: мы не знаем степени его информированности.
В тоталитарных системах подчинённые стремятся докладывать начальнику то, что он хочет слышать, этот эффект хорошо известен.

Короче, вполне может быть, что в рамках доносимой ему информации он предельно рационален.

Возможно, и так. Я о таком варианте тоже писал.
Возможно, он рассчитывал, что Харьков его будет встречать цветами.
Но это всё равно его вина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:52

  ЛАД написав:
  otg написав:
  juristkostya написав:не знакомы, и что?
Если вы квалифицировано владеете темой - почему не помочь авторитетному журналисту? Если не владеете - зачем ляпать языком здесь?
Слушайте, Вас какой то поток несвязанной речи. Что и чем я ему должен помочь? Ну считает он так. Да пусть считает. Я даже Вам могу сказать тоже. Хорошо бы что б граница была заминирована. Дальше что? Не заминировали. Мосты не взорвали? Я понимаю что хорошо быть таким хитрым строча по клаве, но воевать в жизни не так просто. Вспомните первого героя которого мы оплакивали. Как раз он взорвал мост и сам погиб. Более того, еще до 24 числа большинство не верило что начнется война. Я сам не верил до 16 числа. Я не пойму, это вы все так пороха зашищаете?

Да при чём тут защита Пороха. И "воевать в жизни не так просто" тоже не причём.
То, что в случае войны есть опасность вторжения из Крыма, думаю, ни у кого сомнений не вызывало. Для этого не надо знаний ни стратегии, ни тактики, ни истории войн.
Но тут некоторые доказывали, что решение не оказывать сопротивление на перешейки очень умное. Возможно, вы этот спор пропустили.

Забейте, человек уже раза три менял свои тезисы по ходу обсуждения.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:53

  juristkostya написав:
  lapay написав:
  otg написав:Вы хотите рассказать что не сделано до войны?

Так, за місяць до війни, коли своя і чужа розвідка вже знала, до чого готуватись.
Я не торкаюсь дій влади під час війни, але в неї була досить дивна поведінка перед війною, хоча був доступ до розвідданних.

Будем откровенны, вся каденция Зеленского отмечена крайне похабным отношением к армии и ВПК.

Вы уверены?
Есть такие сведения?
По-моему, продолжалось всё так де, как и раньше. Хотя не знаю точно, так, впечатление.
ЛАД
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